Дмитрий “Гоблин” Пучков: о новой Конституции, блоке Telegram и расизме
22:08. 15 июня 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Притяжение между мужчиной и женщиной, основанное на истинной любви, а не чувственной одержимости, является попыткой души восстановить её нормальную гармонию. Это даёт рождение затасканному аргументу, утверждающему необходимость искать и находить “свою половинку”. Но слишком часто притяжение из ложных побуждений приводит к результату “соседей по камере!”.