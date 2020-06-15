Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Дмитрий “Гоблин” Пучков: о новой Конституции, блоке Telegram и расизме

22:08. 15 июня 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TaFPvzcy52o

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
На связи. Дмитрий «Гоблин» Пучков, Михаил Конев
...переводчик, публицист и блестящий спикер Дмитрий «Гоблин» Пучков. В 20.30 встретимся ...и финансировании киноиндустрии 10:17 Дмитрий Пучков о фильме «Ржев» 10:...:06 Об отношении к новой партии Захара Прилепина 49:...10:38 Про поправки к Конституции 1:11:42 Может ...
Дмитрий Юрьевич Пучков (Гоблин) в клубе «Тренд»
...общественный деятель, писатель, переводчик Дмитрий Юрьевич Пучков (Гоблин). Ведущими встречи были ваш ...Н. Старикова и Д. Пучкова-Гоблина. 02:00 — Вопрос Н. ...О «лихих» 90-х и новой перестройке. 42:20 — Что в...58:49 — Об изменениях в Конституции РФ. 1:01:40 — ...
Последние новости с Украины и Новороссии за 28 января 2015
...и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков. Разрушенная жизнь Украинский журналист Дмитрий Филимонов ...временщика явно противоречит статье Конституции Украины, которая гарантирует гражданам... валютного фонда, оказываемая новым украинским властям, оказалась ...
Гоблин - о свирепейшем патриотизме, 28 панфиловцах и краудфандинге
...денег переводчик, публицист, бывший оперативник Дмитрий Пучков (Гоблин). Благодаря его участию пожертвования так... – У нас в стране приняли Конституцию, в которой написали, что у...порциями длительное время, уже перед Новым годом подключилась компания, которая ...
Видеоблог №81
... финансирование. И об этом Дмитрий Юрьевич Пучков (Гоблин) часто говорит — биотуалеты ... осуществил государственный переворот, нарушил Конституцию, и ещё применил военную ...нет. Какие-то энергетические технологии новые появились за последние десятилетия? «...
Новости Украины и Новороссии 23 июня 2016
.... Также Рада назначила новый состав правительства и утвердила...незаконно. Законами Украины и Конституцией не предусмотрено, чтобы ...Скробач про Надежду Савченко Дмитрий Пучков и Илиас Меркури про ...audio/interview_...Сайт Тупичок Гоблина: http://oper.ruГоблин ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)