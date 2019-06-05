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Гоблин – о скандале с BadComedian: снимают всякую дрянь, а потом подло мстят

15:41. 5 июня 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

На известного блогера и кинокритика Евгения Баженова, более знакомого всем как BadComedian, кинокомпания Kinodanz подала в суд. Судя по словам самого Евгения, основная претензия в том, что блогер использовал в своих обзорах их видео. Но, как известно, BadComedian использует кадры из фильмов уже спустя долгое время после проката, поэтому становится непонятно, какой ущерб он им наносит. Вероятно, основная причина тут – репутационные потери. Однако и тут тоже непонятно, как и вообще какую репутацию собираются они отстаивать. В итоге с блогера требуют миллион рублей, канал Евгений Баженова под угрозой закрытия, сам Евгений уже продумывает обходные пути в виде открытия нового канала или иным способом. Ситуацию специально для НаканунеТВ прокомментировал известный блогер, переводчик и кинокритик Дмитрий "Гоблин" Пучков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=45WanSkHj44

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