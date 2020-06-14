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Торжественная церемония освящения Храма Вооружённых сил — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10:34. 14 июня 2020 150 просмотров 7 коммент. Опубликовал:
Торжественная церемония освящения Храма Вооружённых сил — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

В эти минуты в Кубинке проходит торжественная церемония освящения главного Храма Вооружённых сил России — собора Воскресения Христова в парке «Патриот».

Освящает храм Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Церемония должна была состояться в мае, её хотели приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за эпидемиологической ситуации отложили.

Решение о строительстве главного Храма Вооруженных сил в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора в честь Воскресения Христова.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1592120048

Метки: Новости

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2857 2127
    Игорь 14 июня 2020 в 12:33

    Не храм, а расша-Стоунхендж построили, звезда архитектурной нумерологии, наши язычники родноверы могут праздновать победу, лед тронулся, господа присяжные заседатели.

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  • 15401 10803
    Владимир 14 июня 2020 в 12:41

    Курсантов жалко, они еле стоят уже охреневая от этого дебилизма.

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    1
  • 3392 3196
    KT 14 июня 2020 в 13:04

    СВЕРШИЛОСЬ! Вот теперяча заживём!
    Только одного не понял кова хера Сергей Кужугетович,кортик надел?

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    1
  • 16331 12393
    Ъ 14 июня 2020 в 14:57

    Храм военно-вооруженных сил…..Б..ть это потрясающе…То же самое что храм Любви и Мира.Оруэлл тихо курит в сторонке со своим скудоумным воображением.

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    2
    • 12361 11455
      жора шаповЪ 14 июня 2020 в 15:05

      Скрепы нету, нету скрепы..

      Ответить
         
      • 16331 12393
        Ъжора шапов 14 июня 2020 в 15:10

        Вот скажите мне,Жора….Это же все на виду.Это же не фашисткая Германия,это не психбольница….Но это пи..ц.Просто ох..ли пи..сы.Как будто с крепостными общаются….Мы им эти скрепы забьем в скрепляльню…Они сумасшедшие….Это-перебор.Скоро Рождество…Пахнет елкой.

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        -1
      • 19041 1811
        Русофилжора шапов 14 июня 2020 в 15:34

        Да ладно.
        Смотри как нечисть активизировалась.
        Песня.
        ИИ сейчас прям утилизационные списки и составляет…..
        Долой Сталинизм с его бесчеловечными расстрелами.
        Даёшь гуманную утилизацию ))

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