Торжественная церемония освящения Храма Вооружённых сил — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В эти минуты в Кубинке проходит торжественная церемония освящения главного Храма Вооружённых сил России — собора Воскресения Христова в парке «Патриот».

Освящает храм Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Церемония должна была состояться в мае, её хотели приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за эпидемиологической ситуации отложили.

Решение о строительстве главного Храма Вооруженных сил в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора в честь Воскресения Христова.

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