Торжественная церемония освящения Храма Вооружённых сил — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эти минуты в Кубинке проходит торжественная церемония освящения главного Храма Вооружённых сил России — собора Воскресения Христова в парке «Патриот».
Освящает храм Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церемония должна была состояться в мае, её хотели приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за эпидемиологической ситуации отложили.
Решение о строительстве главного Храма Вооруженных сил в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора в честь Воскресения Христова.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1592120048
Не храм, а расша-Стоунхендж построили, звезда архитектурной нумерологии, наши язычники родноверы могут праздновать победу, лед тронулся, господа присяжные заседатели.
Курсантов жалко, они еле стоят уже охреневая от этого дебилизма.
СВЕРШИЛОСЬ! Вот теперяча заживём!
Только одного не понял кова хера Сергей Кужугетович,кортик надел?
Храм военно-вооруженных сил…..Б..ть это потрясающе…То же самое что храм Любви и Мира.Оруэлл тихо курит в сторонке со своим скудоумным воображением.
Скрепы нету, нету скрепы..
Вот скажите мне,Жора….Это же все на виду.Это же не фашисткая Германия,это не психбольница….Но это пи..ц.Просто ох..ли пи..сы.Как будто с крепостными общаются….Мы им эти скрепы забьем в скрепляльню…Они сумасшедшие….Это-перебор.Скоро Рождество…Пахнет елкой.
Да ладно.
Смотри как нечисть активизировалась.
Песня.
ИИ сейчас прям утилизационные списки и составляет…..
Долой Сталинизм с его бесчеловечными расстрелами.
Даёшь гуманную утилизацию ))