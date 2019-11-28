Лицемерие, как форма патриотизма

Есть одна ближневосточная религия, которую я откровенно не люблю, но кое-в чём с ней полностью согласен: в её рамках одним из тягчайших смертных грехов является лицемерие. Ну, а ещё есть темы, которые сколько ни поднимай — они не завянут. Например, патриотизм и лицемерие. А если точнее, то лицемерие одних, требующих патриотизма от других. Что для нашего нынешнего бытия особенно актуально.

И на мысли о подобном явлении меня навели две новости. Первая, так сказать, из «сферы культуры». Причём кавычки там поставлены не просто так. На днях Министерство культуры РФ (то самое, которое защищает скрепы нашего общества, борясь с фильмом «Джокер») подтвердило, что собирается выделить более 500 миллионов рублей на ремонт Московского драматического театра на Малой Бронной. Ремонт затронет каждый уголок театра — от подвала до чердака. Казалось бы, мы должны радоваться. Ведь деньги выделяются на ремонт здания, построенного в 1902 году по проекту архитектора Карлам Гиппиуса, которое включено в список культурного наследия народов России. Однако есть одно «но». Художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной с 29 мая 2019 года работает Константин Богомолов, последний муж Ксении Собчак, дамы с чёткой «гражданской позицией» — русофобской, проукраинской, прозападной. Значит, ремонт будет делать под него, под его постановки.

А ведь спектакли г-на Богомолова — это, мягко говоря, не то, что следует поддерживать, одновременно рассказывая населению про «духовные скрепы». Имеют ли его спектакли вообще какую-либо художественную ценность — большой вопрос: гомосексуализм, эксгибиционизм, педофилия, поедание фекалий — в общем, всё, как они любят. Но и пусть любят в другом месте. Почему за государственный счёт в театре, созданным в 1945 году? Назначение Богомолова худруком — это что? Благодарность за лояльность? Ведь известно, господин Богомолов был доверенным лицом господина Собянина на выборах мэра Москвы… И вот тепличные условиях для процветания творчества этого режиссёра создаёт государство, выделяя на ремонт возглавляемого им театра полмиллиарда рублей, если кто не осознал.

Я не сану комментировать сам факт происходящего. Сам по себе он уже даже не интересен. Быть может, это было сделано для того, чтобы и дальше было в кого тыкать пальцем с криком: «Те другие ещё хуже, чем мы!». А может просто из чувства классовой солидарности. Быть может, я не говорил бы об этом вовсе. Но тут других новостей подвезли: Минэкономики опубликовало новые данные по закредитованности населения РФ. В рамках чего стало известно, что всего за полгода количество российских должников, отдающих кредитным организациям более половины того, что зарабатывают в месяц, возросло с одной трети, до более чем половины. Эта ситуация, которую даже Всемирный банк называет «главной угрозой российской экономике». И не удивительно.

По данным Бюро кредитных историй, только на конец прошлого года меньше половины (48%) всех заемщиков, обратившихся в банк за кредитом на покупку жилья, потребительских товаров или неотложные нужды, выплачивали лишь один заём. Число россиян, имеющих не менее трёх непогашенных кредитов, увеличилось в прошлом году на 12% и достигло 15,1 миллиона человек. Общее же число заёмщиков приближается к 50 миллионам человек. Не менее 13% из них платят по трём кредитам; 7% — по четырём или даже больше. По двум — 25%. Средний долг у заёмщиков с одним кредитом вырос на 12% за прошлый год до 137 тысяч рублей, с двумя — на 11%, до 284 тысяч рублей. У тех, кто крутится и пытается обслуживать три и четыре кредита, средняя сумма долга достигла 403 и 514 тысяч рублей соответственно.

Общий же долг дорогих россиян перед кредитными организациями превысил сумму в 55 триллионов рублей. Это 862 миллиарда долларов, ребята. Без комментариев.

В чём же причина? Комментарии московских финансовых аналитиков, местами, просто прекрасны. К примеру, Марк Гойхман (руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий) утверждает, что сие связано с желанием народа «жить хорошо». И в унисон ему то же самое говорит не менее прекрасный финансист Катя Френкель (руководитель аналитического департамента компании «ФинИст»). Понятное дело: народ сам виноват, ибо зажрался. Ну, да… Особенно те 60%, которые отдают более половины того, что зарабатывают. А ещё те, для которых в некоторых аптечных сетях появилась услуга «лекарства в кредит». Вот уж кто действительно жаждет «красиво жить».

Именно они и «зажрались» больше всех.

Почему-то «уважаемые эксперты» не рассказывают, что такой рост уровня закредитованности населения совпал с настоящим бумом т.н. микрокредитных организаций, выдающих ссуды под 2% в день. И нет, это даже не банки — это классические ростовщики в самом мерзком воплощении данного понятия, которые, дав копейки, вынимают потом из людей всё. И, знаете, сам факт того, что этой нечисти разрешают существовать легально, делает государство их сообщником. Впрочем, не будем развивать сию мысль — мы же не разжигаем, ведь правда?

Так ответьте мне, граждане «финансовые аналитики»: к ним идут из-за желания «жить хорошо»? Да нет, ребята: поход за микрокредитом — акт отчаяния того, кто не может дотянуть до зарплаты. И массовость такого явления говорит только об одном: колоссальном уровне скрытой нищеты населения. Граждане «эксперты» об этом прекрасно знают. Почему они говорят то, что говорят? По мне, так ответ прост: они глумятся. Причём делают это совершенно открыто. Ну, а что? Могут себе позволить — им за это ничего не будет. Даже наоборот: г-ну Богомолову вон сколько денег дали за то же самое.

Впрочем, вернёмся к микрокредитам. Почему нынешняя государственная система допускает то, что творится в данной сфере жизни общества? Ответ прост: потому, что ей это выгодно. Даже не потому что у кого-то за сакральной стеной из красного кирпича в этом поганом «бизнесе» доля. Может она и есть, конечно, но дело даже не в этом. Дело в том самом статистическом сокрытии нищеты. Которое позволяет создавать в пользуемом обществе иллюзию относительного благополучия. И это невероятно весомый довод для системы, уже давно опирающейся только и исключительно на ложь и показуху. Системы, для которой лицемерие — это форма патриотизма.

И знаете, что самое замечательное во всём этом? Те, кто довёл население до такого уровня закредитованности, и те, кто выдал полмиллиарда рублей, изъятых у того же населения в качестве налогов, г-ну Богомолову — это одни и те же лица. Один и тот же «творческий коллектив». И они же, одновременно, требуют от оного населения патриотизма.

Впрочем, ещё огромный вопрос, что это за патриотизм такой, если он основан не на любви к Родине, а на том, что «те другие ещё хуже». При том, что они сами же и финансируют «тех других» на глазах у нищающего населения за его же деньги.

А вопрос здесь только один: пойдёт ли данное население защищать тех, кто так к нему относится? И отличит ли оно в тяжёлый для страны момент патриотизм, как любовь к Родине, от патриотизма, являющегося формой лицемерия.

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Источник: https://cont.ws/@el-pablo/1515749