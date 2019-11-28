Лицемерие, как форма патриотизма
Есть одна ближневосточная религия, которую я откровенно не люблю, но кое-в чём с ней полностью согласен: в её рамках одним из тягчайших смертных грехов является лицемерие. Ну, а ещё есть темы, которые сколько ни поднимай — они не завянут. Например, патриотизм и лицемерие. А если точнее, то лицемерие одних, требующих патриотизма от других. Что для нашего нынешнего бытия особенно актуально.
И на мысли о подобном явлении меня навели две новости. Первая, так сказать, из «сферы культуры». Причём кавычки там поставлены не просто так. На днях Министерство культуры РФ (то самое, которое защищает скрепы нашего общества, борясь с фильмом «Джокер») подтвердило, что собирается выделить более 500 миллионов рублей на ремонт Московского драматического театра на Малой Бронной. Ремонт затронет каждый уголок театра — от подвала до чердака. Казалось бы, мы должны радоваться. Ведь деньги выделяются на ремонт здания, построенного в 1902 году по проекту архитектора Карлам Гиппиуса, которое включено в список культурного наследия народов России. Однако есть одно «но». Художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной с 29 мая 2019 года работает Константин Богомолов, последний муж Ксении Собчак, дамы с чёткой «гражданской позицией» — русофобской, проукраинской, прозападной. Значит, ремонт будет делать под него, под его постановки.
А ведь спектакли г-на Богомолова — это, мягко говоря, не то, что следует поддерживать, одновременно рассказывая населению про «духовные скрепы». Имеют ли его спектакли вообще какую-либо художественную ценность — большой вопрос: гомосексуализм, эксгибиционизм, педофилия, поедание фекалий — в общем, всё, как они любят. Но и пусть любят в другом месте. Почему за государственный счёт в театре, созданным в 1945 году? Назначение Богомолова худруком — это что? Благодарность за лояльность? Ведь известно, господин Богомолов был доверенным лицом господина Собянина на выборах мэра Москвы… И вот тепличные условиях для процветания творчества этого режиссёра создаёт государство, выделяя на ремонт возглавляемого им театра полмиллиарда рублей, если кто не осознал.
Я не сану комментировать сам факт происходящего. Сам по себе он уже даже не интересен. Быть может, это было сделано для того, чтобы и дальше было в кого тыкать пальцем с криком: «Те другие ещё хуже, чем мы!». А может просто из чувства классовой солидарности. Быть может, я не говорил бы об этом вовсе. Но тут других новостей подвезли: Минэкономики опубликовало новые данные по закредитованности населения РФ. В рамках чего стало известно, что всего за полгода количество российских должников, отдающих кредитным организациям более половины того, что зарабатывают в месяц, возросло с одной трети, до более чем половины. Эта ситуация, которую даже Всемирный банк называет «главной угрозой российской экономике». И не удивительно.
По данным Бюро кредитных историй, только на конец прошлого года меньше половины (48%) всех заемщиков, обратившихся в банк за кредитом на покупку жилья, потребительских товаров или неотложные нужды, выплачивали лишь один заём. Число россиян, имеющих не менее трёх непогашенных кредитов, увеличилось в прошлом году на 12% и достигло 15,1 миллиона человек. Общее же число заёмщиков приближается к 50 миллионам человек. Не менее 13% из них платят по трём кредитам; 7% — по четырём или даже больше. По двум — 25%. Средний долг у заёмщиков с одним кредитом вырос на 12% за прошлый год до 137 тысяч рублей, с двумя — на 11%, до 284 тысяч рублей. У тех, кто крутится и пытается обслуживать три и четыре кредита, средняя сумма долга достигла 403 и 514 тысяч рублей соответственно.
Общий же долг дорогих россиян перед кредитными организациями превысил сумму в 55 триллионов рублей. Это 862 миллиарда долларов, ребята. Без комментариев.
В чём же причина? Комментарии московских финансовых аналитиков, местами, просто прекрасны. К примеру, Марк Гойхман (руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий) утверждает, что сие связано с желанием народа «жить хорошо». И в унисон ему то же самое говорит не менее прекрасный финансист Катя Френкель (руководитель аналитического департамента компании «ФинИст»). Понятное дело: народ сам виноват, ибо зажрался. Ну, да… Особенно те 60%, которые отдают более половины того, что зарабатывают. А ещё те, для которых в некоторых аптечных сетях появилась услуга «лекарства в кредит». Вот уж кто действительно жаждет «красиво жить».
Именно они и «зажрались» больше всех.
Почему-то «уважаемые эксперты» не рассказывают, что такой рост уровня закредитованности населения совпал с настоящим бумом т.н. микрокредитных организаций, выдающих ссуды под 2% в день. И нет, это даже не банки — это классические ростовщики в самом мерзком воплощении данного понятия, которые, дав копейки, вынимают потом из людей всё. И, знаете, сам факт того, что этой нечисти разрешают существовать легально, делает государство их сообщником. Впрочем, не будем развивать сию мысль — мы же не разжигаем, ведь правда?
Так ответьте мне, граждане «финансовые аналитики»: к ним идут из-за желания «жить хорошо»? Да нет, ребята: поход за микрокредитом — акт отчаяния того, кто не может дотянуть до зарплаты. И массовость такого явления говорит только об одном: колоссальном уровне скрытой нищеты населения. Граждане «эксперты» об этом прекрасно знают. Почему они говорят то, что говорят? По мне, так ответ прост: они глумятся. Причём делают это совершенно открыто. Ну, а что? Могут себе позволить — им за это ничего не будет. Даже наоборот: г-ну Богомолову вон сколько денег дали за то же самое.
Впрочем, вернёмся к микрокредитам. Почему нынешняя государственная система допускает то, что творится в данной сфере жизни общества? Ответ прост: потому, что ей это выгодно. Даже не потому что у кого-то за сакральной стеной из красного кирпича в этом поганом «бизнесе» доля. Может она и есть, конечно, но дело даже не в этом. Дело в том самом статистическом сокрытии нищеты. Которое позволяет создавать в пользуемом обществе иллюзию относительного благополучия. И это невероятно весомый довод для системы, уже давно опирающейся только и исключительно на ложь и показуху. Системы, для которой лицемерие — это форма патриотизма.
И знаете, что самое замечательное во всём этом? Те, кто довёл население до такого уровня закредитованности, и те, кто выдал полмиллиарда рублей, изъятых у того же населения в качестве налогов, г-ну Богомолову — это одни и те же лица. Один и тот же «творческий коллектив». И они же, одновременно, требуют от оного населения патриотизма.
Впрочем, ещё огромный вопрос, что это за патриотизм такой, если он основан не на любви к Родине, а на том, что «те другие ещё хуже». При том, что они сами же и финансируют «тех других» на глазах у нищающего населения за его же деньги.
А вопрос здесь только один: пойдёт ли данное население защищать тех, кто так к нему относится? И отличит ли оно в тяжёлый для страны момент патриотизм, как любовь к Родине, от патриотизма, являющегося формой лицемерия.
Читать далее на источнике: https://cont.ws/@el-pablo/1515749
Источник: https://cont.ws/@el-pablo/1515749
Да!!
Патриотизм в 90% случаях ЛИЦЕМЕРИЕ.
Как впрочем и коммунизм или социализм или демократия или “историческая наука” или 90% ВСЕХ обьщественных наук.
Всё это лицемерие и что?
И Серый тут ГЛАВНЫЙ лицемер ибо стонет по коммунизму НО……
Сам его строить ОТКАЗЫВАЕТСЯ.
Уютно устроился в БУРЖУИЗМЕ
Нет . Главный лицемер здесь БРАХМАН.
Это он уютно устроился при этой власти .
ты повторяешься ,заигрываешь,хочешь о высоком говорить тоном бандерлога,без Табаки ты здесь одинок.?
вы когда последний раз у себя протирали пыль и убирали паутину в углах? Вы тут сверхурочно пишите кляузы с ХОХЛОМ на участников ЯП. Может сначала наведёте у себя порядок, а пока умные дяденьки и тётеньки здесь без вас справятся с конструктивной работой по благоустройству Родины )
говорила же -моя работа в кампе,сегодня например очень удачный день был-46000руб рф,но не горюй -это редко просто затавариваются перед Н.Г.чаще напрасно трачу время ,но нужно держать руку на пульсе.
-КЛЯУЗА в Энциклопедическом словарике: . 1. Мелочная жалоба, донос, наговор.
П.С. И кому я доношу ?-всегда автору произведения
больше подходит наговор, а также порча, сглаз.
Зачем лишние грехи брать на себя? )
))) Неумная ты . ))
Зря тщишься .
Одинокая глупая баба . Которой не хватает обычной мужской ласки …. Как не крысься ты от своей неустроенности …. это же на виду ..
Можно только посочувствовать …. .
Серый а ты не Богомолов?
Похож отмороженностью))
БРАХМАН больше походит своей отмороженностью на Богомолова .
Фуууууууу,я с такими,как ты, типа М..,по одной тропинке не пошла бы…У меня два чудесных сына ,я была такой счастливой ,что млн женщин и не снилось,именно поэтому у меня нет пристрастий и гуру ,именно поэтому все ваши слова черные не касаются меня ,ибо в голове и памяти другие..
П.С.Брахман ,он оправдывается ,испугался ,не трогайте ЭТО Серое ,оно само себя дискредитирует
)) Я же тебе написал . Напрасно тщишься .
Здесь на форуме можешь что угодно писать . Почему только два , а не пять ? ))
Как ты быстро на “настоящего полковника ” взмокла , стоило только Хохлу пересказать “72 метра” ))) Это было очень забавно.)
Теперь по себе о других … Не умно ))
Внешнее часто не отражает то , что внутри .
А внутри у тебя пустота и тоска . Как ты не хорохорься ….
Твои поступки , хоть их и не много , говорят об этом. Одна стойка на “полковника”, даже её достаточно …
Одинокая , неприкаянная баба .
Жаль тебя .
По всей видимости проблема в тебе . Как бы ты не отрицала.
Нет!
Он над всеми и не агитирует и не попагандонит.
Ему это ниже достоинства….
Ну в районе коленей примерно))
Вполне уважаемая позиция ))
Вы скачите а я посмотрю.
Общий же долг дорогих россиян перед кредитными организациями превысил сумму в 55 триллионов рублей.
——
На депозитах россияне хранят 268 триллионов.
Шановный, ” На депозитах россияне хранят 268 триллионов.” – это Вы о физических лицах ?
Это я о депозитах.
О депозитах россиян как физических лиц, или юридических лиц ?)
Это Вы о чём? О средней температуре по больнице?
Как у Вас складывалась в школе дружба с арифметикой-математикой7
1 триллион – это единичка с 12-ю нулями, 1 миллион – с 6-ю.
И если депозитные триллионы разделить на миллионы российскоподданных, то окажется, что у каждого подданного, даже только что явившегося на свет, есть небольшой депозитчик всего-то в пару миллионов совсем не “зелёных”, но всё равно было бы приятно.
Есть у Вас такой депозит или больше? Строго между нами.
Вот только у некоторых жемчуг мелковат…
С какого разделить?
Ты разделилку прикрой и живи на СВОИ.
У одних долгов миллионы у других депозитов миллионы.
Кто как поработал так его дети и покушают
Диагноз: Безнадёжен.
Если во времена СССР получение кредита было бы таким же лёгкими как и сейчас, то должников вряд ли было меньше. И насчёт патриотизма только лохи при СССР шли на амбразуры, а нужные люди всегда были в тылу и от голода не помирали.
Герои Ташкентских фронтов ))
Кстати внезапно выяснил что даже в ВОВ закосить было не очень и сложно.
И справки и откупались…
Но…
И шли ДОБРОВОЛЬЦАМИ.
Шли те кто оказался НЕ НУЖЕН а значит просто голоден ибо ненужных не кормили.
Нет работы-подыхай (так и в Ленинграде было)
А в армии накормят,фому дадут а может и не убьют и вернусь героем.
Убивали в основном
На фронте большинство было все же не добровольцев а обычных призывников по мобилизации. Но здесь есть странность, после войны осталось много мужчин не бывших на фронте и это отнюдь не были специалисты необходимые на производстве в тылу.
так,что-то в русле мышления Хохла ты рассказал,не помог.
Обизян это ты сейчас оправдаться за предательство пытаешься,как всегда по обизяньи.
Лучше погибнуть как мужчина, чем увидеть нижний астрал как подонок!
Всему своя цена, даже предатели типа бывших полицейских неплохо так поживали после войны. Ну а погибших героев вскоре забыли.
Так ПОБЕДИЛИ те кто выжили.
Если тебя убили ты проиграл.
И семья твоя оставшись без кормильца.
Потому дети полицаев имели преимущества перед детьми погибших героев.
И сегодня если КОПНУТЬ…..
То процветают дети тех кто не был на фронтах.
В ОСНОВНОМ
именно с такой точкой зрения на войну ты и появился на ЯП ,проиграли те ,чьи дети остались без отцов.Я тогда долго думала ,рассказала детям и поскольку сама их поднимала ,приняла это ,хотя что-то еще сопротивлялось.
Да и не отказываюсь.
И это моя личная и выстраданная и не навязываю.
Мне это не замполиты с пропагандонами подсказали
Да наверно так, они изначально имели преимущество перед детьми героев которые погибли.
Забывали, не забывали…
Лапша не лапша…
Если завтра война, призовут, пойдёшь?
Или за справкой как подонок!
Мне бабушка рассказывала, 1919гр,когда мужики ушли, к подонкам даже дуры оголодавшие не подходили! Западло!
А ты херой диванный САМ на каких фронтах отличился?
Вроде войны не прекращаются.
Давай хвастай.
Хамите парниша?
Я в 94 хорошо попал.
Кстати а Вы где живёте?
Сочи.
Тюменская обл. Сурово у нас бывает.
И мужики вредные попадаются.
Вредные везде есть.
А сурово и я видал. Вырос в Мезени Архангельской обл.
76 год выпуска?
75. Брать не хотели. Позже на год пошёл.
Молчишь!
Не мужчина чтоль!
При нынешней демократической и либеральной власти призыв будет организован просто – остановил патруль на улице в машину, и добро пожаловать на войну.
Сказки не рассказывайте, если по Вашему то откуда рождаемость в военные годы, а ведь детей родившихся в годы войны немало.
Сказки это в книжке. Безногих и безруких эшелонами обратно везли.
Таких любители справок за км обходили.
Так их к женам везли, а то и в никуда, “кому такой мужик нужен” вот так зачастую они рассуждали. Ну и молодой девке на выданье зачем без рук или ног, хватало и специалистов на “броне”, вот среди них и хитрецы затесывались.
Какую-то очень непригодную к очернительству России ты взял статью Серый,вникай сам ,тоньше будь в работе ,а ты количеством ,на бегу,тебе что- задание в штуках?
-Богомолов и КСю одиозные твари, издевающиеся над всем и вся и собою,лишь бы деньги или бесплатно ,как со свадьбой-они и не зарекаются о патриотизме,они кайфуют от жизни,попали и уловили струю
-Деньги на театр-сегодня Богомол ,завтра будешь ты ,если твоя НДПСР победит,сегодня пока либерапы правят,ну не идут бандерлоги на классику ,приходиться всем оголяться ..чтобы пришли бандерлоги или эстетствующие кагтавые.
-Капитализм должен делать деньги на всем ,что видит и имеет.Банки на бандерлогах из Дом 2,которые берут не на лекарства ,а больше на то,на что не заработали ,а хочется и все при памяти.
-Вникай ,когда перепечатываешь,на Конте тьма статей
Мари, чему удивляться? Вот уж действительно удивило бы, если бы он вдруг увидел что либо светлое в своей жизни. А так – замени ему солнышко на лампочку – он и не заметит. Мертвая душа.
А неизвестно ))
Может притворяется за денешку))
И на этих соплях уже и квартирку купил и авто.
А Вы тут бесплатно душу выворачиваете ))
Тебе нравится , когда тебя открытым текстом посылают нах ? Это что ещё за извращение .
Вообщем , засунь свои советы себе же …
Ты кста так и не ответила Твёрдому .. Это ты у него отсасывала ?
Серый, ты решил пробить дно морали и этики? Ладно мы, мужики, общаемся. Даму то зачем так оскорблять?
что ты Кот ,он таков какой есть ,пытался недолго мыслителя и радетеля изобразить,но хохол он ведь ублюдок по происхождению,что с них взять.Вся его грязь не трогает,от слова совсем.Здесь еще пару, типа мужиков ,есть – которых на скабрезности тянет-как живут ,так и мыслят.
Да в общем то неважно, какой он национальности. Такое писать как минимум неприлично. Не говоря уже о том, что это чистой воды самодискредитация.
отсасывать – это у мальчиков больная тема вместе со стэльмом.
Это такого вида работа по благоустройству Родины (здесь на сайте)
Это так своеобразные “мужики” общаются.
У обычных людей сосут это когда они любят.
Это просто аморально. Что там и у кого – дело каждого. Это все равно что спросить – сколько раз на дню ты справляешь нужду.
Вы что забыли здесь на сайте специалиста по фекалькам ?
Вот они все вместе и дружат.
Да, тут согласен. Грустно это – вроде адекватные люди (в смысле способные на мыслительный процесс), а голову свою загаживают так чернью, что превращаются в живых токсичных зомби, боящихся всего светлого настолько, что считают признание чего то хорошего в своей жизни, кроме себя любимого, за слабость.
У морали и этики)) этого существа нет дна..
У вас с головой все в порядке,почему вы каждую падаль ассоциируете с Россией?
Вы о Сером??
Я об “очернительстве России”,спортсмены деляги под белым флагом,воровская власть,****** ,собчачки это все пена,рано или поздно всех перевешают а страна останется.
“…Граждане «эксперты»… …глумятся”.
Чтобы согласиться с этим достаточно обратить внимание на фамилии.
По сути текста:
…Ремонт затронет каждый уголок театра — от подвала до чердака. Казалось бы, мы должны радоваться. Ведь деньги выделяются на ремонт здания, построенного в 1902 году по проекту архитектора Карлам Гиппиуса, которое включено в список культурного наследия народов России. Однако есть одно «но». Художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной с 29 мая 2019 года работает Константин Богомолов, последний муж Ксении Собчак, дамы с чёткой «гражданской позицией» — русофобской, проукраинской, прозападной. Значит, ремонт будет делать под него, под его постановки…
Худрук – это не весь театр. Сравнение и обоснование негодования не выдерживает никакой критики. Да, Собчак и её муж – те еще медийные личности. В то же время адекватный человек прекрасно распознает в их действиях типичную публичную клоунаду. И, да, есть там демотивирующая сторона, ну так “кажут” – лишь для того, кто смотрит. За уши к телевизору да в интернеты никто не тащит. Выбор самих людей – к чему тянуться. Одни эволюционируют, читая, думая и просвещаясь, другие деградируют на радость кукловодам.