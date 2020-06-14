Россия резко меняет курс развития. Кому выгодно?

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На этой неделе в России утверждена Стратегия развития обрабатывающей промышленности. На своём веку мы видели много подобных планов, но этот выбивается из общего ряда амбициозностью, граничащей с невыполнимостью. Для его реализации необходим запуск 2 явных и одного тайного рычага, о котором говорить не принято, но мы вам расскажем.



00:00 Вступление

00:28 Ставка на обрабатывающую промышленность

02:09 Позитивные новости недели

03:16 Новый курс

04:24 Где брать деньги?

05:45 Куда сбывать товар?

06:39 Тайный рычаг

08:33 Герой этой недели





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TSyiqEehzwk