Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Россия резко меняет курс развития. Кому выгодно?

18:23. 14 июня 2020 89 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Сделай сайт за 75 рублей – https://www.webnames.ru/promo/check_p…
Красивое имя для сайта + веб-переадресация за 99 рублей – https://www.webnames.ru/promo_web_for…
Ссылка на Русскоязычное Интернет-Сообщество мир.рус – http://xn--h1ahn.xn--p1acf?utm_source…

На этой неделе в России утверждена Стратегия развития обрабатывающей промышленности. На своём веку мы видели много подобных планов, но этот выбивается из общего ряда амбициозностью, граничащей с невыполнимостью. Для его реализации необходим запуск 2 явных и одного тайного рычага, о котором говорить не принято, но мы вам расскажем.

00:00 Вступление
00:28 Ставка на обрабатывающую промышленность
02:09 Позитивные новости недели
03:16 Новый курс
04:24 Где брать деньги?
05:45 Куда сбывать товар?
06:39 Тайный рычаг
08:33 Герой этой недели

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TSyiqEehzwk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сергей Глазьев: Культ Золотого тельца и Россия
... В России следование этим курсом обернулось ...на ключевой вопрос: «Кому выгодно? » Удивительная..., которые постоянно меняются. Её характеризуют:...траекторию экономического развития. В России переход к...фундаментальные причины резкого падения конкурентоспособности ...
Культ Золотого тельца и Россия
... либертарианского курса для ...России. Строительство, перестройка и реформы: 1950-2013 гг.)Тем не менее... вопрос: «Кому выгодно?» Удивительная...развитие экономики) является когнитивным оружием, парализующим способность России... сопровождалась резким падением объёма...
С.Ю. Глазьев об экономической ситуации в России
... для таких резких колебаний курса валюты. ЦБ... есть фракция «Справедливой России», есть независимые депутаты...жёсткая, а вот кому это выгодно ещё...сказать, что у меня мнение несколько более ...такие специализированные институты развития, через уполномоченные банки...
Реальные истории эмигрантов, вернувшихся в Россию
...В Японии сильно развита корпоративная культура,...России, конечно, коллеги тоже выпивают вместе, но обычно это делают те, кому...себя в России иностранцем. Меня смущала .... Моя жизнь резко наполнилась событиями,... окончании базовых курсов большинство приехавших ...
С. Глазьев о когнитивной войне против России
...какой-либо стране курс валюты резко меняется более чем на...определяете направления и скорость развития их экономик.News Front...искусственным образом погрузить в кому.News Front: И... оставаться умеренно жёсткой, России требуется дальнейшая фискальная консолидация...
Первый сигнал дефолта: 25 лет назад произошёл мощнейший обвал рубля в современной истории России
...инфляцией, безработицей и резким ослаблением национальной валюты...., что также способствовало развитию кризиса», — пояснил ...», и те, кому не очень повезло ...полностью изменился курс макроэкономической политики России. ЦБ ввёл.... Тем не менее на практике все...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)