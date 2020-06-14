Для того, чтобы жить дальше необходимо меняться
16:03. 14 июня 2020 174 просмотра 4 коммент. Опубликовал: brahman
Притча про орла, бабочку, изменения и здравый смысл.
Притча про орла, бабочку, изменения и здравый смысл.
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Жизнь всегда тем более осмысленна, чем труднее она даётся.
Всё верно.
Был красным коммунистическуим ОРЛОМ.
А потом коготки поменял,клювик сменил,пёрыщки сменил и в том-же кабинете уже орёл БУРЖУЙСКИЙ
Зачем же долгой жизни ты желаешь, Коль тайну мира так и не узнаешь?
Фирдоуси
катэ…Я же не дурак.Я ж вижу.У тебя не будет комфортной роли никогда.Я ВИЖУ.Пох ну на то что будет…Я тебя вижу.Пусть все изменится.Пусть я буду не прав….Я…Я…Я.Я вас реально вижу.
Меняйся – не меняйся, а сколько на роду написано, столько и проживёшь, смертный ты человек. Моё мнение, надо поменьше мудрствовать, а побольше радоваться и радовать других.