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Для того, чтобы жить дальше необходимо меняться

16:03. 14 июня 2020 174 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Притча про орла, бабочку, изменения и здравый смысл.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G798ws_vKZ8

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 19055 1821
    Русофил 14 июня 2020 в 17:06

    Всё верно.
    Был красным коммунистическуим ОРЛОМ.
    А потом коготки поменял,клювик сменил,пёрыщки сменил и в том-же кабинете уже орёл БУРЖУЙСКИЙ

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    1
  • 3403 3207
    KT 14 июня 2020 в 17:33

    Зачем же долгой жизни ты желаешь, Коль тайну мира так и не узнаешь?

    Фирдоуси

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    1
    • 16364 12422
      ЪKT 14 июня 2020 в 17:52

      катэ…Я же не дурак.Я ж вижу.У тебя не будет комфортной роли никогда.Я ВИЖУ.Пох ну на то что будет…Я тебя вижу.Пусть все изменится.Пусть я буду не прав….Я…Я…Я.Я вас реально вижу.

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      -1
  • 9557 7637
    Айва 14 июня 2020 в 18:51

    Меняйся – не меняйся, а сколько на роду написано, столько и проживёшь, смертный ты человек. Моё мнение, надо поменьше мудрствовать, а побольше радоваться и радовать других.

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