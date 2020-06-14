Цифровизация и коррупция: победит сильнейший? Герман Клименко

Деятель российской IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко рассказывает как реально функционариует цифровизация и в чем главная проблема времени “победивщей цифры”. Как уже изменился средний человек в РФ и в мире, и как в недалёком будущем изменится от под её воздействием государство.

Авторская программа Владислава Шурыгина “Время Ч”.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wrAW3XFPVMc