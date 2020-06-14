Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Цифровизация и коррупция: победит сильнейший? Герман Клименко

09:11. 14 июня 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Деятель российской IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко рассказывает как реально функционариует цифровизация и в чем главная проблема времени “победивщей цифры”. Как уже изменился средний человек в РФ и в мире, и как в недалёком будущем изменится от под её воздействием государство.
Авторская программа Владислава Шурыгина “Время Ч”.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Газета “Завтра” курьером: +7-499-350-17-79, pochta@den-magazin.ru
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

 #ДеньТВ #ГерманКлименко #цифровизация #искусственныйинтеллект #образование #новыетехнологии #профессиибудущего #экономика #цифрономика #IT #большиеданные #Шурыгин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wrAW3XFPVMc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Время мобилизации - победителей не судят
...в преддверии 75-летия Победы отражает историческую правду,... (Джугашвили), который символизирует сильную, но справедливую власть. ...услуг, борьбы с коррупцией и контроля прозрачности финансово... к социальным лифтам.Цифровизация призвана уменьшить непосильную ...
Что важнее: экономика реальная или цифровая? (2)
..., пожалуй, как никогда, очень сильно нуждается во всесторонней поддержке: научной...уже не остается места масштабной коррупции, мошенничеству и воровству.Совокупность ...в результате цифровизации. Кто выиграет и кто проиграет в обществе победившей техносферы...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
...математической школы. Это сильное конкурентное преимущество в ...и робототехнике, одержали победу на чемпионате мира ...получить. Добавлю, что цифровизация всей системы государственного управления...и мощный фактор противодействия коррупции. Чиновники всех уровней ...
Экономика России : что происходит и что делать
... предприятий[2]. Особенно сильно реформы ударили по машиностроению.... Следствием некомпетентности и коррупции является низкое качество основных..., и образование, и цифровизация, и прорыв, и т...проведении тендера в Ираке победила заявка "Лукойла" и ...
Концептуальный смысл личности Сталина в президентских выборах 2018.
...безвозвратно ушло с победой на президентских выборах...список. Параллельно, испытывающие сильный недостаток бюджета Англия, Франция...банковскому концлагерю, через цифровизацию экономики и приватизацию ЦБ... и материальной жизни. Коррупция – национальная измена! 6...
Послание президента В.В. Путина 2018 — главные цели и цитаты, вся инфографика и все ролики
.... Добавлю, что цифровизация всей системы государственного управления... мощный фактор противодействия коррупции.Чиновники всех уровней...инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит — приносить...станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)