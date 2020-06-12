Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 июня 2020
- 15:58 Ну что, помогли тебе саудовские деньги?.
- 06:00 «Асайиш» — бич США на востоке Сирии (ФОТО).
- 05:00 Время для террористов: почему не уничтожен последний оплот боевиков в Сирии.
Ну что, помогли тебе саудовские деньги?
Вот скажи мне, саудовец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и американцы говорят, что в деньгах.
У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!
Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кто носит юбку и жует кат, за ним правда! Значит, он сильней!
Ну что, помогли тебе саудовские деньги? (c)
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«Асайиш» — бич США на востоке Сирии (ФОТО)
Работа США по созданию искусственного марионеточного государства под названием «Сирийский Курдистан» идет полным ходом.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Благодаря Вашингтону была создана полностью контролируемая и выполняющая американскую волю «Автономная администрация Севера и Востока Сирии». Ее задача — доводить волю американских хозяев до простого населения оккупированного США востока Сирии.
При этом для реализации приказов Вашингтона, а также усмирения несогласных с его приказами у контролируемой США «Автономной администрации Севера и Востока Сирии» есть практически идеальный инструмент воздействия.
Имя ему — кровавая и беспощадная курдская служба безопасности «Асайиш». Изначально организация выполняла функции добровольной милиции, которая осуществляла обеспечение общественного порядка в курдских поселениях в то время, когда ударные курдские подразделения «Сирийских демократических сил» вели борьбу с террористической организацией ИГИЛ в провинциях Ракка и Дейр-Эз-Эор.
Однако с началом американской интервенции, переходом, путем подкупа, под их контроль большинства курдских руководителей, и началом продвижения политики Вашингтона на востоке Сирии, «Асайиш» превратились в инструмент подавления несогласных, став самым настоящим карательным органом на службе США.
По данным различных правоохранительных организаций, только за последние несколько лет число арестованных и направленных в тюрьмы жителей восточных регионов Сирии превысило 11 тысяч человек.
При этом о судьбе 7300 человек на данный момент нет никакой информации — с ними нет связи, а места их заключения неизвестны. Принимая во внимание методы «Асайиш», не исключено, что «пропавшие без вести» попросту убиты или не пережили садистских пыток проамериканских палачей, цель которых была вынудить арестованных признать себя виновным в связях с ИГИЛ или заставить отказаться от своих взглядов.
Кстати, как раз сейчас полным ходом идет борьба с альтернативным мнением среди курдского общества. Одним из основных препятствий на пути реализации планов США по созданию «Сирийского Курдистана» является связь большинства курдов и их политических объединений с «Рабочей партией Курдистана».
Данная организация рядом государств признана террористической. В том числе и США. Правда, долгое время этот нюанс не мешал американцам с ней сотрудничать ради беспрепятственной оккупации востока Сирии.
Для создания «Сирийского Курдистана» курды, по мнению Вашингтона, должны примириться с Турцией, для которой «Рабочая партия Курдистана» является региональным врагом № 1. Помимо этого американский проект по созданию подконтрольного курдского государства предусматривает их отказ от всех связей с данной организацией.
Для этого Вашингтон начал процедуру отделения сирийских курдов от связей с «Рабочей партией Курдистана». Уже подготовлен план по изгнанию членов партии со всех руководящих должностей на востоке Сирии, разоружение подчиненных ей вооруженных формирований, полный запрет на упоминание заслуг организации в деле борьбы курдского народа с международным терроризмом.
При этом планы Вашингтона уже реализуются во многих городах восточных регионов Сирии. Так, по указаниям американцев, подконтрольные американцам курдские вооруженные формирования срывают плакаты и фотографии членов «Рабочей партией Курдистана» — героев войны против террористов, погибших во славу курдского народа в боях против ИГИЛ*.
Теперь память о них, по приказу Вашингтона, должна быть стерта и выкинута на помойку истории. По этому же распоряжению проамериканские вандалы срывают флаги партии с административных зданий, а ее члены подвергаются нападениям со стороны «неизвестных лиц». При этом все, кто сопротивляются происходящему, мгновенно арестовываются палачами «Асайиш».
Цепные псы США, в виде курдской службы безопасности, участвуют во всех акциях террора против мирного населения востока Сирии. Так, последние несколько дней в населенных пунктах Эш-Шаддади, провинция Хасека и Джазра, провинция Дейр-Эз-Зор, проходят акции протеста против американской оккупации и ухудшения, по их вине, условий жизни курдского народа. Однако митинги были не долгими.
В течение короткого времени специальные отряды «Асайиш» жестоко разогнали протестующих. В результате действий службы безопасности десятки мирных жителей получили ранения, а сотни были арестованы. Также поступает информация о том, что в результате подавления акций протеста силами безопасности были убиты несколько человек.
К сожалению, стоит отметить, что подобная практика со стороны контролируемой американцами «Асайиш» давно стала нормой на востоке Сирии. Самые главные «борцы за демократию и права человека» в лице США ради достижения своих целей устраивают самый настоящий террор в отношении местного населения, руками специально обученных отрядов, и конца этому кровавому аду курдского народа, вероятнее всего, не будет.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Время для террористов: почему не уничтожен последний оплот боевиков в Сирии
Террористические группировки в Идлибской зоне деэскалации используют договоренности между Россией и Турцией о введении режима прекращения боевых действий себе на пользу.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Само соглашение было заключено для того, чтобы дать Турции отделить так называемую умеренную оппозицию от террористов. Помимо этого, Анкара обязалась предпринять меры по усмирению радикальных банд в Идлибе.
По прошествии трёх месяцев с момента вступления в силу очередного договора о прекращении огня, а именно с 6 марта 2020 года, можно подводить некоторые итоги. Стоит признать, что, так или иначе, Турции удалось разграничить территории, находящиеся под контролем подчиненных ей сил «Свободной Сирийской армии» и радикалов. В ходе многочисленных переговоров Анкара смогла составить приблизительный список групп, которые относятся к «умеренной оппозиции» и террористам. Казалось бы, можно начинать военную операцию против остатков радикалов в провинции Идлиб и возобновлять политический диалог с оппозиционными силами.
Однако не все так просто. После того как официальный Дамаск и Россия заявляют о своем намерении возобновить военные действия против террористов, Турция просит отсрочить начало новой военной кампании. Свои предложения Анкара обосновывает необходимостью сбора дополнительных данных о группировках, уточнения линий разграничения радикалов с «оппозицией», а также предоставить возможность террористам самостоятельно сложить оружие, не подвергая угрозе мирное население.
В то же время по данным, получаемым от сирийских военных из провинций Латакия, Хама и Алеппо, следует, что террористы не только не думают о сдаче оружия и начале мирной жизни, а наоборот наращивают свой военный потенциал.
Так, 25 мая 2020 года стало известно о том, что в районе населенного пункта Фафиртин, провинция Алеппо, боевики наращивают силы на линии соприкосновения с правительственным войсками, обустраивают огневые позиции, проводят мероприятия по разведке огневых точек сирийской армии, ее наблюдательных и командных пунктов, расположение минных полей. При этом подобные действия радикальные группировки осуществляют не только в провинции Алеппо, а по всей линии соприкосновения с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики в Идлибской зоне деэскалации.
Более того, ежедневно боевики террористических группировок осуществляют обстрелы позиций правительственных войск.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за три месяца боевики террористических группировок около трех тысяч раз обстреливали территории, находящиеся под контролем Дамаска. И огонь велся не только из стрелкового оружия, но и из крупнокалиберных минометов и самодельных ракетных установок. Число жертв таких атак исчисляется сотнями человек убитыми и ранеными. Среди пострадавших много мирных жителей из приграничных с Идлибской зоной деэскалации районов, находящихся под контролем правительства.
В конце зимы в ходе операции «Идлибский рассвет», проводимой правительственными войсками, террористы были близки к уничтожению. Лишь экстренное вмешательство Турции и начало переговорного процесса спасло террористов от полной ликвидации.
Официально Анкара проявила беспокойство о мирных жителях Идлиба, которые могли пострадать в ходе действий правительственных войск. Однако истинное беспокойство Турции и принятие ею экстренных мер по приостановке военной операции сирийской армии были вызваны страхом лишиться возможности расширить свое влияние на территории, ныне подконтрольной боевикам. Анкара и так уже потеряла надежды на владение Маарет-Эн-Нуманом, Серакабом и Хан-Шейхуном, которые перешли под контроль Дамаска в ходе операции «Идлибский рассвет».
Была реальная угроза для турок лишиться перспектив овладения Идлибом и других территорий, которые в данный момент находятся под властью террористов и с которыми Турция ведет постоянные переговоры о бескровном переходе этих земель под власть Анкары. Однако геополитические амбиции потомков Ататюрка, создаваемые ими помехи сирийской армии в борьбе с терроризмом дают боевикам время, благодаря которому террористы усиливают свои позиции, перегруппировывают подразделения, что в будущем сильно осложнит неминуемую военную операцию по освобождению Идлиба от исламистов.
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