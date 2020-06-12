Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 июня 2020

Работа США по созданию искусственного марионеточного государства под названием «Сирийский Курдистан» идет полным ходом.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Благодаря Вашингтону была создана полностью контролируемая и выполняющая американскую волю «Автономная администрация Севера и Востока Сирии». Ее задача — доводить волю американских хозяев до простого населения оккупированного США востока Сирии.

При этом для реализации приказов Вашингтона, а также усмирения несогласных с его приказами у контролируемой США «Автономной администрации Севера и Востока Сирии» есть практически идеальный инструмент воздействия.

Имя ему — кровавая и беспощадная курдская служба безопасности «Асайиш». Изначально организация выполняла функции добровольной милиции, которая осуществляла обеспечение общественного порядка в курдских поселениях в то время, когда ударные курдские подразделения «Сирийских демократических сил» вели борьбу с террористической организацией ИГИЛ в провинциях Ракка и Дейр-Эз-Эор.

Однако с началом американской интервенции, переходом, путем подкупа, под их контроль большинства курдских руководителей, и началом продвижения политики Вашингтона на востоке Сирии, «Асайиш» превратились в инструмент подавления несогласных, став самым настоящим карательным органом на службе США.

По данным различных правоохранительных организаций, только за последние несколько лет число арестованных и направленных в тюрьмы жителей восточных регионов Сирии превысило 11 тысяч человек.

При этом о судьбе 7300 человек на данный момент нет никакой информации — с ними нет связи, а места их заключения неизвестны. Принимая во внимание методы «Асайиш», не исключено, что «пропавшие без вести» попросту убиты или не пережили садистских пыток проамериканских палачей, цель которых была вынудить арестованных признать себя виновным в связях с ИГИЛ или заставить отказаться от своих взглядов.

Кстати, как раз сейчас полным ходом идет борьба с альтернативным мнением среди курдского общества. Одним из основных препятствий на пути реализации планов США по созданию «Сирийского Курдистана» является связь большинства курдов и их политических объединений с «Рабочей партией Курдистана».

Данная организация рядом государств признана террористической. В том числе и США. Правда, долгое время этот нюанс не мешал американцам с ней сотрудничать ради беспрепятственной оккупации востока Сирии.

Для создания «Сирийского Курдистана» курды, по мнению Вашингтона, должны примириться с Турцией, для которой «Рабочая партия Курдистана» является региональным врагом № 1. Помимо этого американский проект по созданию подконтрольного курдского государства предусматривает их отказ от всех связей с данной организацией.

Для этого Вашингтон начал процедуру отделения сирийских курдов от связей с «Рабочей партией Курдистана». Уже подготовлен план по изгнанию членов партии со всех руководящих должностей на востоке Сирии, разоружение подчиненных ей вооруженных формирований, полный запрет на упоминание заслуг организации в деле борьбы курдского народа с международным терроризмом.

При этом планы Вашингтона уже реализуются во многих городах восточных регионов Сирии. Так, по указаниям американцев, подконтрольные американцам курдские вооруженные формирования срывают плакаты и фотографии членов «Рабочей партией Курдистана» — героев войны против террористов, погибших во славу курдского народа в боях против ИГИЛ*.

Теперь память о них, по приказу Вашингтона, должна быть стерта и выкинута на помойку истории. По этому же распоряжению проамериканские вандалы срывают флаги партии с административных зданий, а ее члены подвергаются нападениям со стороны «неизвестных лиц». При этом все, кто сопротивляются происходящему, мгновенно арестовываются палачами «Асайиш».

Цепные псы США, в виде курдской службы безопасности, участвуют во всех акциях террора против мирного населения востока Сирии. Так, последние несколько дней в населенных пунктах Эш-Шаддади, провинция Хасека и Джазра, провинция Дейр-Эз-Зор, проходят акции протеста против американской оккупации и ухудшения, по их вине, условий жизни курдского народа. Однако митинги были не долгими.

В течение короткого времени специальные отряды «Асайиш» жестоко разогнали протестующих. В результате действий службы безопасности десятки мирных жителей получили ранения, а сотни были арестованы. Также поступает информация о том, что в результате подавления акций протеста силами безопасности были убиты несколько человек.

К сожалению, стоит отметить, что подобная практика со стороны контролируемой американцами «Асайиш» давно стала нормой на востоке Сирии. Самые главные «борцы за демократию и права человека» в лице США ради достижения своих целей устраивают самый настоящий террор в отношении местного населения, руками специально обученных отрядов, и конца этому кровавому аду курдского народа, вероятнее всего, не будет.

Читайте также: «У Бога кончилось терпение»: американские военные с позором провалили попытку дерзко объехать российский патруль в Сирии (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.