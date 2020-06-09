Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 июня 2020

Взрыв под российским «Тигром» в Сирии — подробности (+ВИДЕО)

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В первой половине дня во вторник, 9 июня, на севере Сирии произошёл инцидент с участием российского военного патруля. Маломощное взрывное устройство взорвалось вблизи бронеавтомобиля «Тигр» в окрестностях курдского города Кобани (Айн-эль-Араб) в провинции Алеппо. Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности инцидента. «При развороте в нескольких километрах от Кобани бронеавтомобиль российской военной полиции „Тигр“ задним колесом наехал на маломощное взрывное устройство. В итоге повреждение получило лишь заднее колесо. Панические сообщения в соцсетях о якобы пострадавших сильно преувеличены. Раненых при инциденте нет. Через некоторое время патруль вернулся в пункт постоянной дислокации. Бойцы были повторно осмотрены врачами, однако медицинская помощь никому не понадобилась. В данный момент военнослужащие отдыхают после патруля, чувствуют себя хорошо», — рассказал офицер. В Центре по примирению враждующих сторон выпустили официальное заявление о факте взрыва на пути следования российских военных. «Утром 9 июня в районе н. п. Кобани неизвестными была предпринята попытка воспрепятствования движению российского патруля военной полиции. При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства. В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал», — говорится в сообщении ЦПВС, которое приводит Минобороны России. Читайте также: Сирия: толпа остановила патруль армии России и обратилась к военным (ВИДЕО)

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Коротко по Ливии. 09.06.2020

"Друг Реджеп" на фоне забуксовавшего штурма Сирта фактически обвинил Россию в том, что она поддерживает Хафтара и поэтому тот до сих пор не проиграл.При этом Эрдоган заявил, что политические договоренности могут последовать после того, как ПНС Ливии возьмет Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, фактически подтверждая, что ПНС Ливии просто озвучивает позицию Анкары.Также "друг Реджеп" заявил, что Хафтар не может быть часть политического решения и турецкая армия используя договоренности с ПНС Ливии, продолжит оказывать вооруженную поддержку Сарраджу до конца войны.Фактически, Эрдоган пытается вынудить спонсоров Хафтара сдать его и согласиться на уступку Сирта и авиабазы Аль-Джуфра ПНС Ливии, что резко усилит позиции Турции, сделав ее главным игроком в Ливии, что конечно устраивает далеко не всех.Так как спонсоры Хафтара не хотят уступать спонсору ПНС Ливии, оборона Сирта продолжается, а районы к западу от города укатывают массированными авиаударами, которые наносят ПНС Ливии и протурецким боевикам большой урон (даже по признанию ПНС до 80 человек в сутки). Бомбят как на текущей линии соприкосновения, так и в глубине, в 60-80 километрах от Сирта, атакуя моторизованные колонны боевиков двигающихся из Мисураты. Штурма города на текущий момент нет – линия фронта в нескольких десятках километров от центра города. Египетская армия все также торчит у границы и через нее массированного не переходит, хотя опосредованная военная поддержка наверняка оказывается (есть заявления, что египетские самолеты, также участвуют в ударах по ПНС, но подтверждений этим заявлениям нет). Также сообщаются, что один из "Мистралей" движется в направлении территориальных вод Ливии.Тем не менее, признаки подготовки штурма есть – турецкие БПЛА несмотря на потери (за сутки ЛНА заявила еще 2 "Байрактара" сбитых "Панцирями" – но фото или видео не предоставила), продолжают наносить удары по целям в районе Сирта и в самом Сирте. К корабельной группировке турецкого флота движется подкрепление, в том числе и фрегат с более современной системой ПВО, который может попробовать прикрыть турецкие самолеты в районе Сирта. Система KORAL уже развернута к югу от Мисураты и теперь должна накрывать район Сирта, что создаст дополнительные проблемы для ВВС ЛНА. Впрочем, пока на вооружении протурецких боевиков есть лишь ЗУ-23/2 и ПЗРК типа FN-6 и Стрела-1, авиация Хафтара может чувствовать себя относительно спокойно, перевес в воздухе пока что на ее стороне, но у турок есть возможности для того, чтобы всерьез оспорить этот перевес, который дает возможность войскам Хафтара перевести дух после драпа от Триполи.С учетом отказа Турции от Каирской декларации, можно ожидать эскалации под Сиртом в самое ближайшее время.

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Коротко по Ливии. 08.06.2020

Коротко по развитию событий в Ливии.1. Саррадж до Москвы не долетел. Из Стамбула его самолет развернулся и полетел в обратную сторону. В Кремле заявили, что сегодня планов встречаться с Сарраджем нет. Вместо этого по телефону прошли переговоры с Ас-Сиси, который грозится задействовать армию, чтобы разгромить боевиков Турции и "Аль-Каиды" в Ливии. Обе стороны еще раз подтвердили, что в Каирской декларации их все устраивает. Судя по ответу Сарраджа потребовавшего продолжать наступление на Сирт, Эрдогана данная декларация не устраивает, во всяком случае пока. Очевидно, что он хочет занять как можно большую территорию, чтобы иметь более сильные карты на переговорах, но у спонсоров Хафтара иное мнение на этот счет и Сирт "другу Реджепу" отдавать не хотят, так как это поставит под угрозу нефтяные терминалы между Сиртом и Бенгази, а также основные нефтепромыслы. Поэтому ЛНА вцепилась в Сирт, а ее воздушный зонтик был оперативно укреплен. ПНС Ливии также заявляет, что в районе аэродрома Аль-Джуфра действуют до 3000 "российских и сирийских наемников". Сейчас линия фронта от Аль-Джуфра отстоит на 180 километров по пустыне.С обеих сторон отмечают, что роль РФ в Ливии возросла, и она за счет того, что общается с обеими группировками, а также постоянно заключает сделки с "другом Реджепом", имеет широкие возможности влиять на дальнейшее развитие ситуации, особенно после того как провалились планы ОАЭ по форсированному завоеванию Триполи.2. ЛНА заявляет, что якобы существовали договоренности целой группы стран, которые должны были привести к стабилизации фронта в 60 км от Триполи, чем собственно и обусловлен отход. Но якобы некоторые страны (без уточнения, какие именно) нарушили свои обязательства, поэтому фронт находится сейчас под Сиртом, а не скажем в районе Тархуна (где сейчас наблюдаешь трэш с убийствами и мародерством как при взятии турками Африна). Об этом надо было думать, когда брали деньги от ОАЭ и начинали новое наступление в апреле, когда фронт был в южных кварталах Триполи.3. Само наступление ПНС Ливии и турецких боевиков на Сирт сегодня фактически остановилось, так как с утра по колоннам ПНС Ливии отрабатывали МиГ-29 и Су-24. Отмечаются большие потери в людях и технике (ЛНА заявляет, что на марше уничтожена артиллерийская рота), а также еще один турецкий "Байрактар" (есть даже видео), который был сбит истребителем МиГ-29. Также ЛНА заявила еще 2 уничтоженных дрона. Турки заявили один уничтоженный дрон, несколько единиц бронетехники и склад боеприпасов. По Сирту сегодня отрабатывали из "Града" (есть потери среди гражданских). От Мисураты на юго-восток приближаясь к Сирту идут 2 турецких и 1 итальянский фрегат. Протурецкие аккаунты после эйфории предыдущих дней расстроены высокой активностью авиации, которая наносит большой урон и мешает наступать дальше – требуют больше F-16 в Сирию и средств ПВО, есть сообщения, что к западу от Сирта турки разворачивают систему РЭБ CORAL. Функционеры ПНС призывают усилить натиск на Сирт, чтобы изгнать оттуда Хафтара. Демонстрируются кадры большого кол-ва тачанок из Триполи и Мисураты двигающихся в направлении Сирта. Проблема этого наступления заключается в том, что как правило оно идет по голой пустыне, где особо негде спрятать технику и большие массы войск, что увеличивает эффективность авиаударов (как китайских ударных дронов, так и авиации). С другой стороны, трудно сказать, насколько наземные части Хафтара готовы вцепиться в Сирт и удержать его в уличных боях, если до них дойдет.4. Свидетельств прямого ввода египетской армии пока что нет, хотя если Египет захочет, он может нарастить воздушное прикрытие Хафтара просто передав в поддержу ЛНА несколько дополнительных самолетов, где флаг Египта оперативно перекрасят в флаг ЛНА, продолжая играть в гибридную войну и не переходя к хирургическим мерам. Скопления танков и мотопехоты пока что стоят недалеко от границы, но ее не пересекают. Меры безопасности на границе усилены. Египетская пропаганда транслирует месседжи о величии египетской армии и о том, что Египет не позволит создать у себя под боком террористическое государство. Впрочем, несмотря на браваду, вполне очевидны трудности, с которыми столкнется Египет, если пойдет по этому пути.5. Отмечается, что в свете недовольства Хафтаром, рассматривается вопрос усиления роли Салеха (спикер парламента Ливии в Тобруке), который должен взять на себя вопросы политического представления Восточной Ливии, вместо скомпроментированного Хафтара. Также обсуждаются сценарии раздела сфер влияния в Ливии, когда уходят и Хафтар и Саррадж, а вместо них избирается новых президентский совет из трех человек – по 1 от Триполитании, Феццана и Киренаики, который и должен привести к перезагрузке власти и прекращению идущей гражданской войны и иностранной интервенции. Пока что до этого еще далеко. Пока не решится вопрос с Сиртом (так или иначе), Турция будет делать ставку на наступательные операции.6. Стоит отметить, что сегодня в Идлибе "Хурас-ад-Дин" поперли в атаку на позиции САА в районе равнины Аль-Габ. На первых порах боевикам сопутствовал успех и они даже заняли два поселка. После этого все закончилось как обычно – прилетели ВКС РФ, несколько часов долбили позиции боевиков, после чего те отползли на исходные, оставив после себя трупы и уничтоженные тачанки. САА вернулась в ранее оставленные поселки. Ситуация типичная – боевики за счет массирования сил на узких участках могут добиться локального тактического успеха, но неспособны его удержать в условиях воздействия ВКС РФ и тяжелой артиллерии САА, поэтому эти атаки как правило завершаются ничем.Для Асада это очевидный повод развернуть новое наступление к югу от трассы М-4, аргументируя это тем, что Турция не контролирует боевиков и не обеспечивает безопасность к югу от М-4. В случае эскалации боевых действий в Ливии, с втягиванием туда дополнительных сил, нельзя исключать, что Асаду будет крайне трудно отказаться от возобновления наступления на протурецких боевиков, хотя Россия очевидно будет откладывать данный вариант про запас, чтобы иметь больше возможностей для торга с Турцией по Сирии и Ливии.По египетской политике в Ливии могу рекомендовать почитать вот этот материал https://madamasr.com/en/2020/06/08/feature/politics/what-comes-after-the-collapse-of-haftars-western-campaign/ , достаточно много интересной фактуры.По участникам всего этого на текущий момент:ТурцияИталияКатарТунисОАЭСаудовская АравияРоссияФранцияЕгипетГрецияБахрейнИорданияСуданКипрЧадСШАИГИЛАль-Каида в МагрибеАлжирИранГермания

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