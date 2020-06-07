Началось. В России стартовал крупнейший технопроект

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На этой неделе в России стартовал крупнейший в мире проект, который позволит вывести на поля до 10 000 беспилотных комбайнов под управлением отечественной системы. Это, действительно, грандиозное событие, значение которого выходит далеко за пределы сельского хозяйства.



00:00 Вступление

00:23 Подписано важное соглашение

01:25 Почему это политический вопрос

02:58 Позитивные новости недели

04:06 Цифровизация – наш резерв

05:06 Что будет с людьми

06:44 Почему это важно

08:10 Герой этой недели





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W1Xdroj4h6w