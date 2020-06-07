Началось. В России стартовал крупнейший технопроект
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На этой неделе в России стартовал крупнейший в мире проект, который позволит вывести на поля до 10 000 беспилотных комбайнов под управлением отечественной системы. Это, действительно, грандиозное событие, значение которого выходит далеко за пределы сельского хозяйства.
00:00 Вступление
00:23 Подписано важное соглашение
01:25 Почему это политический вопрос
02:58 Позитивные новости недели
04:06 Цифровизация – наш резерв
05:06 Что будет с людьми
06:44 Почему это важно
08:10 Герой этой недели