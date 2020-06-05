Корея – неизвестная война СССР

Советский Союз до середины 70-х годов официально не признавал своего участия в Корейской войне 1950-1953 годов. В наградных листах и извещениях о гибели говорилось об «особо важном задании партии и правительства». И сегодня мало кто знает об этой странице отечественной истории. А ведь в небе Кореи в течение 3 лет советские и американские пилоты вели настоящую войну за обладание небом, выясняя «who is who». Небо осталось за советскими асами. Памяти советских летчиков, сражавшихся и погибших в Корее, посвящается эта статья.

«Горячие» эпизоды «Холодной войны»

После того, как представители Японии 2 сентября 1945 года подписали акт о капитуляции, СССР и США снова стали соперниками. Противостояние двух мировых сверхдержав и возглавляемых ими экономических и военных блоков осталось в истории как «Холодная война». Но не всегда война была «холодной». Часто противоборство переходило в «горячую» фазу. Многочисленные военные конфликты в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке имели в своей подоплеке стремление СССР или США установить свой контроль, свою гегемонию в определенной точке мира. Территории многих стран становились полигонами, где СССР и США испытывали свою военную технику, проверяли на практике новые методы ведения боевых действий, где офицеры приобретали и совершенствовали свой боевой опыт.

Корейская «заварушка»

25 июня 1950 года северокорейская армия перешла 38-ю параллель, бывшей границей между двумя Кореями, и стала быстро продвигаться на юг. К середине августа около 90% территории Южной Кореи оказалось под контролем войсками КНДР. Американские военные решили, что это весьма подходящий повод для проведения масштабных военно-полевых учений в условиях, максимально приближенных к боевым. С целью обеспечения политического прикрытия США «продавило» через ООН резолюцию о введении в Корею миротворческих сил, и уже 1 июля на корейском полуострове высадились первые американские воинские части. К огромному удивлению американских военных, северокорейские войска прорвали оборону их 24-й пехотной дивизии и взяли штурмом обороняемый ею г. Чхонан. Не успевшая отойти дивизия была окружена и вскоре перестала существовать, её командующий генерал-майор Дин сдался в плен.

«Миротворцы»

США стали срочно наращивать численный состав миротворцев в Корее. Вскоре к американским военным присоединились боевые подразделения Канады, Австралии, Великобритании и др. стран. 15 государств отправили свои воинские контингенты в Корею. К 1 сентября численность «голубых касок» в Корее превысила 180 тыс., половина их них были американцы. 15 сентября вся эта махина, вдвое превосходившая по численности армию КНДР, перешла в наступление и буквально стерла в порошок армию Северной Кореи. Решающую роль в успехе наступления сыграли превосходство «миротворцев» в вооружении, боевой технике и, в первую очередь, в авиации.

Войска ООН против армии КНДР

Ударной силой «миротворцев ООН» стали стратегические бомбардировщики B-29 – «Летающие крепости», недосягаемые для зенитной артиллерии, способные нести до 9 тонн бомбовой нагрузки. Прикрывали их реактивные истребители F-80 «Шутинг Стар». 835 самолетам 5-й воздушной армии ВВС США противостояли 200 поршневых ЛА-9, ЛА-11 и штурмовики ИЛ-10. Северокорейские ВВС были обречены. К 20 сентября от них остались 20 штурмовиков и 1 истребитель, уцелевшие просто чудом. В этой обстановке американские пилоты, «проявляя мужество и беззаветную отвагу», начали методичное уничтожение с воздуха северокорейских вооруженных сил, сбрасывая на них тонны бомб, обеспечивая, тем самым, успех наземных тактических операций. К октябрю 1950 года войска ООН уже подходили к китайской границе.

Руководители Северной Кореи обратились за помощью к Китаю и СССР. Китай направил на помощь южному соседу 270 тысяч «добровольцев», а СССР взял на себя воздушное прикрытие войск.

Китайские летчики Ли Си Цин и Ван Ю Шин

В конце октября 1950 года в Корею из СССР прибыли первые летчики. Их одели в китайскую военную форму и выдали документы с новыми именами, без фотографий. Именно здесь истоки анекдотов о китайских летчиках с фамилиями Ли Си Цин и Ван Ю Шин (Лисицын, Ванюшин). Вместе с летчиками прибыли реактивные истребители МИГ-15. Самолеты носили северокорейские или китайские опознавательные знаки. В воздухе предписывалось вести переговоры только на китайском языке. Тексты основных команд летчики записывали русскими буквами и крепили эти листочки на коленях, но в первом же бою перешли на русский язык, широко применяя при этом ненормативную лексику. Руководство очень скоро осознало абсурдность приказа и отменило его. Группа именовалась «64-й истребительный авиакорпус».

Командовал авиагруппой Трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. 8 ноября летчики впервые «попробовали на зуб» американских пилотов, гордо именовавших себя «рыцари неба». Встреча окончилась потерей янки одного истребителя F-80. ВВС «миротворцев» стали нести серьезные потери. Для установления паритета США направило в Корею новейшие истребители F-86 «Сэйбр».

«Черный четверг» ВВС США

Но настоящей проверкой, кто чего стоит, стал бой 12 апреля 1951 года, вошедший в историю ВВС США как «черный четверг». В этот день на бомбардировку железнодорожного моста через реку Ялуцзян, по которому из Китая в Корею шел весь поток военных поставок, вылетели 48 бомбардировщиков B-29 в сопровождении 80 истребителей F-86. На перехват вылетели 44 советских МИГ-15. Истребители встретила плотная огневая завеса B-29 и F-86. Советские пилоты, многие из которых ещё сбивали летчиков Люфтваффе, пошли прямо на огонь. Впоследствии на каждом из этих истребителей насчитали до нескольких десятков пробоин. Прорвавшись сквозь стену огня, МИГи атаковали B-29. За неполные 20 минут ВВС США потеряли 10 бомбардировщиков и 4 истребителя. 64-й истребительный авиакорпус в тот день вернулся на аэродром без потерь. Американские ВВС объявили недельный траур по погибшим. Три месяца бомбардировщики «миротворцев ООН» не поднимались в небо. Все последующее время бесстрашные янки предпочитали вылетать на бомбардировки по ночам. Советские же пилоты после 12 апреля перекрестили «летающие крепости» в «летающие сараи».

Правда по-американски

Стремясь «сохранить лицо», американская пресса писала о «превосходящих силах противника», в 2-3 раза увеличивая численность МИГов, участвовавших в боях, приводила непомерно завышенные данные о потерях среди советских летчиков. Еще тогда это вызывало бурное возмущение у советских пилотов, непосредственных участников боев. Так что, если вы захотите узнать правду о тех событиях, не стоит искать ее, опираясь на американские источники – её там нет.

Итоги

За почти три года летчики 64-го истребительного авиакорпуса сбили 1525 самолетов, из них 170 — B-29. 52 советских летчика вернулись из Кореи асами. Асом №1 считается Е. Пепеляев, сбивший в небе Кореи 23 самолета, следом за ним идет Н. Сутягин, на счету которого 21 победа. Многие вернулись домой с орденами и медалями, а грудь 35 пилотов украсила Золотая Звезда Героя Советского Союза. Всего испытание корейской войной прошли около 1200 летчиков.

Как на всякой войне, не обошлось без потерь. Американские летчики отнюдь не были трусами, и не боялись вступать в бой. 319 самолетов потерял авиакорпус за три года боев, 120 летчиков погибли в боях. Почти все они похоронены в китайском городе Далянь (бывш. Дальний), на русском кладбище, рядом с защитниками Порт-Артура.

Вечная им память!

Автор: Klim Podkova

Источник: https://nstarikov.ru/koreja-neizvestnaja-vojna-sssr-115860