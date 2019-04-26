Тьерри Мейсан. ЕС вынужден участвовать в войнах США

Согласно Маахстрихстскому договору все страны Европейского союза, включая нейтральные, подчинили свои вооружённые силы НАТО, во главе которой стоят США. Поэтому, когда Пентагон указывает министерству финансов, какой стране нужно объявить санкции и с помощью экономической блокады раздавить её, все члены ЕС и НАТО вынуждены эти санкции поддерживать.

Президент Трамп, потеряв на промежуточных выборах большинство в Палате представителей,

обрёл новых союзников после прекращения расследований прокурором Миллером по обвинениям в государственной измене [1]. Теперь он поддерживает военных. Американский империализм никуда не денется [2].

За какие-то шесть месяцев международные отношения были «перезагружены». Война, которую обещала развязать Хиллари Клинтон, была объявлена, но только не за счёт одной военной силы.

Изменения правил игры, которых не знали со времени окончания Первой мировой войны, вынудили страны переосмыслить свои стратегии и, как следствие, механизмы, по которым строились альянсы. Кто опоздает, тот оплатит издержки.

Объявлена экономическая война

Войны как были, так и впредь будут ужасными и жестокими, но для Дональда Трампа, который перед тем как его избрали президентом, был бизнесменом, нужно, чтобы они были как можно менее затратными. То есть убивать не оружием, а экономическим давлением. В связи с тем, что США давно уже не торгуют с большинством стран, с которыми они воевали, финансовые издержки этих (в полном смысле) «экономических» войн ложатся не на Пентагон, а на страны третьего мира.

По этой причине США объявили экономическую блокаду Венесуэле [3], Кубе [4] и Никарагуа [5]. Эти действия представлены как «санкции», но неизвестно, по какому праву Вашингтон их предпринял, если не считать их обычными войнами с целью массового убийства людей.

Эти войны ведутся в соответствии с доктриной Монро (1823 г.), согласно которой американский континент объявлялся зоной, закрытой для вмешательства европейских держав, а Вашингтон должен соблюдать концепцию невмешательства во внутренние дела европейских стран. Лишь Китай, почувствовав себя обделённым, заявил, что американский континент не является частной собственностью США. В итоге, и все это знают, эта доктрина стала средством оправдания американского империализма в Южной Америке («Курс Рузвельта»).

Сегодня санкциями США охвачены, по меньшей мере, двадцать стран: Белоруссия, Бирма, Бурунди, Северная Корея, Куба, Российская Федерация, Ирак, Ливан, Ливия, Никарагуа, Сирийская Арабская Республика, Боливарианская Республика Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Исламская Республика Иран, Сербия, Сомали, Судан, Южный Судан, Украина, Йемен и Зимбабве. Одновременно, все эти страны подвержены конфликтам, которые развязаны Пентагоном совместно с министерством финансов США.

Объектами вмешательства никогда страны Западной Европы не были. Ими всегда были страны Ближнего Востока, Восточной Европы, Карибского бассейна и Африки. Все эти регионы в 1991 г. были внесены президентом Джорджем Бушем ст. в его Стратегию национальной безопасности и должны были быть интегрированы в «Новый мировой порядок» [6]. А поскольку они не проявляли особого желания, в 2001 г. министр обороны США Дональд Рамсфельд с подачи своего советника по трансформации военной силы адмирала Артура Цебровски наложил на них санкции, что вызвало в этих регионах хаос [7].

Выражение «экономическая война» использовалось в течение нескольких десятилетий для обозначения особой формы конкуренции. Но сегодня она никакого отношения к конкуренции не имеет. Речь идёт о настоящей войне с целью массового уничтожения людей.

Реакции стран, на которые наложены санкции, и стран-союзников США

Сирия, разгромившая в восьмилетней войне наёмных джихадистов НАТО, этой войной экономически ослаблена, что привело к строгому дозированию электроэнергии, газа и нефти, и вызвало закрытие только что восстановленных предприятий. Единственно, что может порадовать, так это то, что против неё не велись одновременно обе формы войны.

Венесуэльцы с ужасом обнаруживают, что такое экономическая война, и что они должны вместе авантюристом Хуаном Гуайдо, равно как и с президентом Николасом Мадуро, бороться за сохранение государства (то есть, за Левиафана, способного их защитить [8]).

Экономики стран, на которые наложены санкции, полностью рушатся. Например, Венесуэла, будучи не в состоянии импортировать медикаменты для своих больниц, заключила соглашение с Сирией, которая до войны 2011 г. была их крупным производителем и экспортёром. Сирийские заводы в Алеппо, разрушенные джихадистами и Турцией, были восстановлены, однако из-за отсутствия электроэнергии, они сразу же были закрыты.

Рост числа театров военных действий, или так называемых санкций, вызывает серьёзные проблемы у союзников США, в числе которых Евросоюз. Последний весьма болезненно воспринял угрозы наложения арестов на компании, вложившие свои капиталы на Кубе, и учитывая акции, предпринятые по закрытию иранского рынка, отреагировал в свою очередь угрозами обратиться в арбитражный суд ВТО. Однако, как это мы увидим впоследствии, все контрмеры обречены на провал, так как ещё 25 лет назад Вашингтоном всё это было учтено.

Европейский союз попал в ловушку

Предвидя сегодняшнюю реакцию Европейского союза, обеспокоенного тем, что он не может вести торговые отношения с кем вздумается, администрация Буша ст. разработала «Доктрину Вулфовица»: страны Западной и Центральной Европы не должны иметь независимой общей обороны, а каждая из них только свою, не связанную с другими [9]. Поэтому Вашингтон кастрировал ЕС сразу после его создания, включив с Маастрихстский договор статью о верховенстве НАТО, я имею в виду над Евросоюзом, а не о верховенстве Общего рынка.

Достаточно вспомнить о всемерной поддержке Европейским союзом авантюр Пентагона в Боснии Герцеговине, Косово, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Во всех без исключения случаях ЕС следовал указаниям своего истинного владыки – НАТО.

Обеспечение вассалитета Западной Европы является единственной причиной, по которой был распущен Западноевропейский союз, и ради чего президент Трамп отказался распустить действующую военную организацию Атлантического Альянса – без НАТО Европейский союз быстро обрёл бы независимость, ибо во всех договорах упоминается только он, а не Соединённые Штаты.

Естественно, что все договоры содержат требования о соответствии Уставу ООН. – Тем не менее, 26 марта 2019 г. Соединённые Штаты нарушили одобренную ими резолюцию СБ о суверенитете Голанских высот. Они изменили своё мнение без предупреждения, что является полным пренебрежением международного права [10].

Другой пример. Соединённые Штаты на этой неделе в Ливии поддержали генерала Халифу Афтара, с которым президент Трамп разговаривал по телефону и которого он заверял о своей поддержке, о чём 19 апреля сообщил Белый дом, что является противодействием правительству, созданному ООН [11]. Все страны ЕС беспрекословно подчинились.

Европейский союз, если и дальше будет подчиняться учредительным документам, не сможет выйти из НАТО и, следовательно, освободиться от США и утвердиться в качестве полноправной державы. Протесты против санкций, объявленных ранее против Ирана, а сегодня против Кубы, заранее обречены на провал.

В противоположность распространённой идее, НАТО не управляется Североатлантическим советом, то есть странами-членами Атлантического альянса. Например, в 2011 г. Совет одобрил действия по защите населения Ливии от мнимых преступлений Муамара Кадафи, но выступил против «свержения режима», тем не менее, НАТО совершило вооружённую агрессию, даже не поставив его в известность.

Страны ЕС, которые во время холодной войны входили в единый блок, с ужасом обнаружили, что их культура не имеет ничего общего с культурой их заокеанского союзника. Они не только забыли о собственной европейской культуре и американской «исключительности», но и ошибочно считали, что между ними существует полное согласие.

Хотят они того или нет, но сегодня эти страны оказываются ответственными за все войны Вашингтона, включая, например, и голод в Йемене, последовавший после военных операций саудовской коалиции и американских санкций. Теперь им приходится делать выбор между принятием на свой счёт этих преступлений и участием в них и выходом из европейских договоров.

Глобализация закончена

Мировая торговля начинает свёртываться. И речь не идёт о кризисе, который со временем может закончиться. Это глобальное явление. Процесс глобализации, который продолжался от распада СССР до промежуточных выборов 2018 г., закончился. Теперь нельзя свободно торговать по всему миру.

Такой возможностью располагает только Китай. Однако Государственный департамент США разрабатывает способы закрытия для него латиноамериканских рынков.

В этих условиях всякие разговоры о преимуществах свободной торговли и протекционизме не имеют под собой никаких оснований, поскольку мира на планете нет, и нет больше выбора.

То же самое касается Европейского союза, который был задуман в эпоху, когда мир был разделён между двумя враждебными блоками, а теперь полностью потерял свой смысл. И страны ЕС, если они не хотят и дальше быть вовлечёнными в чуждые для них конфликты, должны выйти из европейских договоров и объединённого командования ОВС НАТО.

То есть нельзя рассматривать европейские выборы, как борьбу прогрессистов с националистами [12]. Это совсем не так. Прогрессисты стремятся построить мир, который руководствовался бы международным правом, которое их прародитель изо всех сил старается выкорчевать, а некоторые националисты, как например, поляк Анджей Дуда, готовы служить Соединённым Штатам в противовес своим партнёрам по Европейскому союзу.

Лишь британцы предвидели сложившуюся ситуацию. Они попытались выйти из Союза, но им не удалось убедить своих парламентариев. Говорят, управлять – значит предвидеть. Только вот большинство членов Европейского союза предвидеть новое время не могут.