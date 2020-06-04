Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 июня 2020

Не имея сил победить в честном бою, враг всегда пытается отыграться ложью и клеветой. Именно так сейчас пытаются вести себя враги сирийского правительства.

Для своих информационных атак работающие на страны Запада телеканалы выбрали, пожалуй, самого известного и талантливого военачальника Ближнего Востока генерала сирийской армии Хасана Сухела, командующего самым боеспособным подразделением Сирии — «Силы Тигра», ныне известного как «25 дивизия» правительственных войск.

Оно и неудивительно. Имя генерала Сухела и его прославленного подразделения вселяет ужас во врагов официального Дамаска, а у простых сирийцев ассоциируется с победой над любым противником. Так, в ходе боевых действий по освобождению восточных районов города Алеппо в 2016 году именно подразделения под руководством генерала Сухела освободили большинство районов города от бандитов «оппозиции» и террористов.

«Силы Тигра» при минимальных потерях смогли выбить боевиков из тех районов города, которые всеми считались неприступными, что в конечном итоге предопределило исход боя за город. При этом именно благодаря таланту генерала Сухела удалось избежать жертв среди мирного населения и непоправимых разрушений инфраструктуры города. Но Алеппо хоть и яркая, но далеко не единственная страница доблести и военного успеха сирийского генерала.

В 2017 году боевики, вопреки всем договоренностям и соглашениям о перемирии, начали серию контрнаступлений на позиции правительственных войск.

Стоит признать — достаточно успешных. На многих участках фронта для подразделений Сирийской Арабской Армии ситуация была близка к катастрофе.

И именно подразделения под руководством генерала Сухела всегда спасали положение, отбрасывая врага сначала на исходные позиции, а после грамотно продуманными контратаками освобождали занятые бандитами «оппозиции» и террористами населенные города и деревни. При этом наносимый боевикам ущерб был всегда колоссальным и надолго лишал их возможности продолжать активные боевые действия.

В последний раз «Силы Тигра», ныне известные как «25 дивизия» правительственных войск под командованием генерала Сухела, были вновь на острие успешной операции сирийских войск «Идлибский рассвет».

Именно подразделения Сухела, благодаря своему военному мастерству и мужеству, внесли наибольший вклад в успех операции, в ходе которой удалось освободить от боевиков обширные территории в провинции Идлиб.

И многие выражают справедливую уверенность, что эти победы были не последними, а подразделения «Тигра» внесут еще ощутимый вклад в разгром врагов сирийского народа.

И чем сильнее обвинения со стороны противников правительства Сирии в отношении прославленного военачальника, тем больше растет уверенность среди сирийского народа в своем генерале. Ведь против слабых и неудачников не разворачивают информационных кампаний. Такого удостаиваются только по-настоящему выдающиеся личности, которых врагам не удается победить в честном бою, кем и является генерал Сухел.

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