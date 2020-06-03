Еще одно мнение о прививках — открытое письмо онкоиммунолога Веры Городиловой

Вопрос прививок порождает множество дискуссий и мнений. И чтобы разобраться с этим вопросом важны мнения специалистов. Вашему вниманию представляю профессора с мировым именем — Веру Васильевну Городилову.

Открытое письмо онкоиммунолога



В Комитет по биоэтике РАН, в редакцию радио «Россия»



от профессора В.В. Городиловой

Давно следовало бы серьезно подумать о нарастающем детском лейкозе, о котором говорил уже в начале 60-х академик Л. А. Зильбер, о разбалансированной иммунной системе в результате неугасающего (в том числе) «поствакцинального состояния», начинающегося у нас с роддомов и активно продолжающегося в детском, подростковом и юношеским периодах.

Доказано, что у младенцев иммунная система ещё незрелая, что она начинает функционировать в пределах некоторой «нормы» через 6 месяцев, а до того организм ещё не адаптировался, не созрел. Какая может быть БЦЖ в неонатальном периоде? Неонатология призывает и обязывает медработников наблюдать за новорожденными в первый месяц после рождения. За это время должна быть проведена не вакцинация БЦЖ, а тщательный скрининг новорожденных на иммунодефициты, исследования с целью установления тех или иных наследственных заболеваний, сделан прогноз реальных предпосылок к той или иной патологии, например, к ферментопатиям. Западным странам вроде бы такие сведения не нужны, ведь они не прививают таких крох живыми вакцинами. Тем не менее, в этих государствах уже несколько десятилетий проводится оценки иммунного статуса сразу после рождения.

Что происходит с тимусом, выработкой лимфоцитов после применения БЦЖ — что делается с этой системой защиты? Где эти данные? Я их не встречала в отечественной литературе, хотя грядёт третье тысячелетие. Фактически, всё происходящее на протяжении нескольких поколений — нарушение понимания того, что значит «вакцинация». Помощь в «исправлении» здоровья детей должна быть и разумно-индивидуальной, и очень осторожной.

Иммунный статус человека оценивается в настоящее время по дифференцированным показателям активности Т- и В-клеточных систем иммунитета. После БЦЖ начинается серьёзная перестройка природных особенностей иммунной системы, в первую очередь, макрофагальной её составляющей, на живые микобактерии туберкулёза, являющиеся основой этой вакцины.

Готова ли иммунная система младенца бороться со столь сильной нагрузкой? Этого же никто не изучал….

Подобная иммуномодуляция, если и требуется кому-то, то таких — единицы. Грубое нарушение тонкого защитного механизма путём постоянной «иммунотерапии» вызывает ускоренную потерю «иммуносилы», допускаю — инволюцию тимуса, не успевшего приступить к своим «обязанностям», открывая дорогу к онкозаболеваниям…

Лимфоциты входят в семейство лейкоцитов — белых клеток крови.

Кровь, как известно, состоит из жидкой плазмы, эритроцитов (красных кровяных шариков), лейкоцитов и тромбоцитов. Можно думать, что при интенсивной и продолжительной иммуностимуляции в крови накапливаются факторы, оказывающие разнообразное воздействие на клетки иммунной системы, нарушая условия функционирования лимфоцитов, повышая «расход» определённых типов клеток белой крови. Истощение их приведёт к изменению кроветворения, аналогично тому, возможно, как при продолжительной анемии активизируется эритропоэз. То, что я называю продолжительным «поствакцинальным состоянием», в конечном итоге может явиться причиной расстройства кроветворения. И в таких высказываниях я не одинока. Хочу напомнить о работах Н. П. Шабалова (1969, 1975), указывающих на провоцирующую роль вакцин в проявлениях латентно протекающего лейкоза у детей, а также о тяжёлых обострениях лейкоза под влиянием прививок, о чем упоминается и в многочисленной педиатрической литературе, но меры не принимаются.

Минздрав СССР не организовал в свое время подготовку врачей по клинической иммунологии, в том числе в области микробиологии, следовательно, и в системе прививок — ни в медицинских институтах, ни на кафедрах усовершенствования врачей. Знание клинической иммунологии совершенно необходимо для оценки здоровья современных детей, подростков и молодежи детородного возраста. К сожалению, и институты охраны детства даже не ставят перед собой таких задач.

Клиническая иммунология жизненно важна для микробиологов и педиатров,



в первую очередь для тех, кто занимается «переделыванием» естественных защитных сил организма детей с помощью прививок. Надо знать, что переделываешь!

Всё сказанное тем более важно, поскольку допускаю, что БЦЖ, как живые



микобактерии туберкулёза, подавляют активность Т-системы у новорожденных, вызывая вторичную иммунологическую недостаточность — синдромы приобретённых иммунодефицитов (СПИДы). Вторичную иммунологическую недостаточность следует расценивать как конечный результат функционального расстройства и патологических изменений в иммунной системе детей.

Полностью разделяю требования Галины Петровны Червонской, которые она выдвинула открыто через средства массовой информации (газеты и журналы, радио и телевидение) — прививки должны быть индивидуальными и рационально применяемыми. Совершенно необходимо диагностическое иммунологическое обследование до и после этого медицинского и очень небезобидного вмешательства. Нельзя беспредельно накапливать избыточные антитела — их избыток приводит к аутоиммунным процессам. Отюда и «помолодевшие» аутоиммунные заболевания у молодёжи: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, заболевания почек, щитовидной железы, расстройство нервной, эндокринной и сосудистой систем, многочисленные онкозаболевания, а среди них — детский лейкоз.

Считаю, что Минздрав обязан разработать план не по охвату прививками, а по организации иммунологического обследования-скрининга современных детей на иммунодефициты.Такой план должен отвечать современным запросам детской эко- и эндопатологии и определению более серьёзных критериев к показаниям и противопоказаниям к прививкам, особенно живыми вакцинами. Думается, что противопоказания следует резко расширить.

Считаю также необходимым привлекать к административной и уголовной ответственности медицинский персонал, проводящий прививки насильственно в детских дошкольных учреждениях и в школах, без индивидуального отбора детей, в погоне за количеством числа привитых.

Для любого современного эко-эпидемиологического исследования необходимы данные о состоянии здоровья населения и, прежде всего, иммунологического здоровья.

На собственном горьком опыте знаю, как насильственная вакцинация приносит вред, а не пользу здоровью ребенка. Моей внучке была сделана первая прививка АКДС. Возникло тяжелейшее осложнение — отёк мозговых оболочек, шок и пр. В период кампаний прививок в школе каждый раз приходится воевать с медперсоналом и слушать угрозы о запрещении посещения школы. Наряду с этим, существуют чёткие противопоказания к последующей вакцинации в случае, если на первую была тяжелая реакция. Хорошо ещё, что в нашей поликлинике есть всё-таки думающие врачи, хотя и здесь не всё так просто — их становится всё меньше.

Более того, я могла бы ещё много рассказать из собственной практики, ведь я не просто медик-онкоиммунолог, но… морской офицер, служившая в бригаде подводных лодок. Раньше было всё засекречено (без этого тоже нельзя!), но теперь можно о чём-то и рассказать… Для подводников были обязательные прививки, как и для всех тех, кто призывается во флот. Мы провели интересные наблюдения: как же неодинаково реагируют на уколы и прививки мальчики, мужчины — герои подводники, имеющие, однако, разные нервные типы!

Один из моих учеников, невропатолог, установил удивительную зависимость:

чем ниже интеллект у военнослужащего, тем выше защитные силы организма. Опубликовать подобные наблюдения было крайне сложно в те времена, практически невозможно, но делу помог микробиолог А. Т. Кравченко, он был тогда председателем ВАКа.

Другой мой ученик показал, что у взрослых ребят призывного возраста прививки вызывают такие резкие изменения со стороны иммунологических реакций, которые «приходят в норму» очень нескоро. И на фоне привносимого нарушения естественных процессов иммунного статуса привитые болели простудными и другими заболеваниями (в их числе теми, от которых прививали!) чаще, чем ребята, которые входили в группу «контроля», т.е. не вакцинировались.

То, о чём я здесь рассказала чуть-чуть, сейчас можно прочитать, например, в «Журнале эпидемиологии, микробиологии и иммунобиологии» (ЖМЭИ, 1990, № 7) — авторы Гапочко К. Г., Куприн И. Д. и др.: «Об индивидуально-личностных особенностях человека как факторе этиологии поствакцинальных осложнений». Эти исследования представлены сотрудниками Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, г. Ленинград.

Ну, что ж тут нового? Каждый человек — индивидуальность, так и должно быть. Любая вакцина ослабляет организм: у кого и сколько этот процесс продлится — предсказать невозможно, это надо определять, используя весь иммунологический арсенал методик. Уверяю вас, следовая патология на вакцинальное повреждение обязательно остаётся.

Добавлю к этому что реакция Манту -тоже серьёзная иммунологическая перестройка. Вы только подумайте: организм «обязан» выдать реакцию с местными проявлениями в месте введения аллергена — туберкулина, на крохотное количество биологической диагностической пробы. И организм реагирует воспалительным процессом — покраснением разной величины в месте парентерального поступления туберкулина. Эта диагностическая проба — ничуть не менее опасное вмешательство, чем сама вакцина, постольку тоже — чужеродный белок, аллерген.

Конечно же, прививки не должны быть обязательными, тем более плановыми — нельзя вписать здоровье всего класса в один и тот же план, спускаемый из Минздрава. С этими мыслями я и подписывала обращение нашей группы специалистов к Президенту страны, академику А. В. Яблокову и др., поскольку, как всякое медицинское вмешательство, вакцинация не может быть массовой и должна быть добровольной. Ведь с самим возбудителем инфекционной болезни ребенок то ли встретится, то ли нет, а вакцина обязательно нарушит естественный ход событий. Да и кто просчитал, что в наше время опаснее: дифтерит, туберкулёз или осложнения от прививок против них? Я и таких работ не знаю.

Думаю, мы занимаемся не «той» вакцинацией в век сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, патологии органов дыхания, почек, распространённого диабета, опорно-двигательной патологии, нарушения психического здоровья детей. Прививки следует рассматривать как меру чрезвычайную, тщательно учитывая динамику заболеваемости конкретной инфекционной болезнью, чтобы проводить строго селективную вакцинацию.

Иммунная система не выдерживает «планового натиска», она ломается, функции её извращаются, она «сбивается с курса», предписанного природой, человек становится более уязвимым к простуде, аллергенам, онкозаболеваниям… Растёт аллергия среди малышей — есть ли теперь такие дети, которые бы не страдали аллергическими заболеваниями?! Общеизвестно, что в первое полугодие дети страдают желудочно-кишечной дистрофией и изменениями на коже, вызываемыми пищевыми аллергенами разной этиологии. Со второго полугодия присоединяются симптомы со стороны дыхательных путей — астматические бронхиты (кстати, одно из осложнений на АКДС, АДС-М, АДС). Ну, а к 3-4 годам начинают проявляться клинические симптомы сенсибилизации пыльцой и т.д., и т.д. — по этим проблемам публикации неисчислимы.

Разбалансированная иммунная система «не замечает» неповинующихся клеток, вышедших из-под её контроля, перерождающихся в опухолевые из-за искажённых функций макрофагального звена и, в целом, лимфоцитов. Я не встретила ни одной работы отечественных авторов, которая бы ответила на вопрос: что происходит с тимусом после БЦЖ… после десяти-двенадцатилетнего «поствакцинального напряжения», в стадии полового созревания подростков? Всё это очень важно, хотя ни на один поставленный вопрос ответа нет. Зато общеизвестно: нельзя пользоваться живыми вакцинами при иммунодефицитах и ферментопатиях, так как, кроме прочих бед, они способствуют развитию инфекционного процесса среди восприимчивых детей…

Иммунная система — тонкий сбалансированный механизм и, подобно другим системам, подвержена расстройству. В результате постоянного раздражения — стимуляции вакцинами, она вместо того чтобы охранять организм, губит собственные клетки за счет накопления антител, за счет аутоиммунных процессов и функционального изменения свойств клеток.

Какими бы временными ни были формы иммунопатологии, все они они сводятся к нарушению баланса Т-клеточных систем, приводя функционально и структурно к многочисленным расстройствам в здоровье ребенка. Запас лимфоцитов постепенно истощается, и организм оказывается беззащитным перед различными антропогенными факторами. Человек стареет раньше своего времени. Физиологическое, естественное старение — процесс постепенного затухания, увядания всех звеньев иммунной системы. Вакцины же ускоряют, подстёгивает процесс «расходования» лимфоцитов, искусственно приводя организм человека к преждевременному старению, отсюда cтарческие болезни у молодёжи. В онкологии основополагающим служит дисбаланс между скоростью иммунного ответа и опухолевым ростом. Нарастание онкозаболевания опережает скорость размножения реагирующих на него лимфоидных клеток, направленных, кроме того, на борьбу с непристанно поступающими антигенами — вакцинами.

Известный хирург, академик АН СССР Н. А. Амосов в одной из своих книг — «Раздумья о здоровье», утверждает, что практически невозможно провести границу между вроде бы противоположными понятиями «здоровье» и «болезнь». К похожим рассуждениям был склонен и Авиценна, живший свыше тысячи лет назад: он различал между этими двумя понятиями различные переходные стадии. А где «переходные стадии» между здоровьем и «малой болезнью» — прививкой?! Где граница: вот это — польза, а это — вред?!

Я абсолютно убеждена, что вся онкология начинается с негативной перестройки иммунной системы с последующим угнетением её функций как результата «сверхнагрузки». Именно при врождённых и приобретённых иммунодефицитах отмечается более частое развитие злокачественных новообразований….

Онкоиммунолог, д.м.н., профессор В. В. Городилова

Источник: http://soznatelno.ru/eshhe-odno-mnenie-o-privivkax-otkrytoe-pismo-onkoimmunologa-very-gorodilovoj/