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Вчера иду в магазин, а там – человек в противогазе

14:13. 2 июня 2020 102 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

«Вчера иду в магазин, а там - человек в противогазе», известный врач о «страшилках» коронавируса и глупости властей

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов рассказал, что коронавирус не опаснее многих других заболеваний, а вреда от массовой истерии и странных методов «борьбы» с эпидемией намного больше, чем пользы. Кроме того, он объяснил, почему в России такая низкая смертность от вируса.

«Ситуация с коронавирусом гаснет на глазах. Больше паники какой-то создано вокруг. Расскажите мне, при какой еще инфекции мы делали по 250 тысяч обследований, связанных с возбудителем инфекции? Никогда такого не было. Точно могу сказать. Есть другие более опасные вирусы, а здесь летальность 0,9%», - говорит Филатов.

Он уверен, что многие меры, которые сейчас принимают для борьбы с коронавирусом либо бесполезны, либо только ухудшают ситуацию. «Вот эта пирамида штабов. У людей в голове: а вдруг произойдет ухудшение обстановки? Конечно, какой-то риск всегда существует. Но хочу сказать, что это не та проблема, по которой нужно сегодня печалиться. Дистанция в полтора метра? Одну простую вещь хочу спросить: вот это кто придумал? Мне бы этому человеку заглянуть в глаза. Это маразм. Представьте себе, я стою и дышу, просто выдыхаю воздух. Я болен. У меня в этом воздухе вируссодержащие аэрозоли висят. Я сделал два шага вперед, вы встали на мое место. Вы что, не вдохнете этот воздух?! Что нам дает эта дистанция? Просто дикость, Средневековье!», - возмущается доктор.

Он убежден, что поливать улицы дезинфицирующими составами вредно, потому что мы окружены микроорганизмами. И со временем дезинсектанты не будут на них действовать. Кроме того, нельзя запрещать людям гулять или вводить какие-то расписания. «Прежде чем принять решение, нужно просчитать вред и эффективность. Я сегодня гуляю, ты — завтра, и еще обязательно все в масках, сапогах, не хватает только резиновые носки надеть. Детей почему держат взаперти? Они не болеют, вирус с ними сосуществует. У вируса есть диапазон вирулентности, агрессивности по отношению к человеку. Человек, который просто переносит его, но не болеет, выдыхает то, что слабовирулентно. В Германии проверили общение ребенка с вирусом, было 150 контактов, но ни один не заболел. Нельзя собирать стариков. Дагестан уже за это получил. Плюс вспышки в домах престарелых, хосписах», - рассказал Филатов об ошибках властей в интервью Daily Storm.

 Мы считаем летальность от всех, у кого выявлено заболевание. Половина из заболевших переносят вирус как здоровые люди. У них еще есть вирус папилломы человека, вирус герпеса и еще два десятка. Ну и что?! Понимаете, я уже устал: не могу докричаться, потому что никто не хочет слушать. Вчера иду в магазин, и человек идет в противогазе. В противогазе! В магазин! Это о чем говорит? О том, что все это ненормально. Люди становятся психически больными».

И последнее, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов уверен, что к осени люди вовсе перестанут умирать от коронавируса и о нем все забудут.

Если только чиновникам не понадобится опять что-нибудь " протаскивать ".

 

Источник: https://argumenti.ru/society/2020/06/669285

Метки: знания, медицина

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11971 11089
    жора шапов 2 июня 2020 в 16:14

    Тренировка стада различными раздражителями, как минимум.

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    3
  • 4459 3603
    Антон 2 июня 2020 в 16:28

    Работников госучреждений обязывают носить маски не только на работе, но и везде, а нарушителям грозят увольнением. Даже уходя в отпуск, человек должен подписать обязательство носить маску. Вот что это и зачем? На других людей государство надавить не может, а на сотрудников своих учреждений – очень даже. А иначе кто в здравом уме будет носить маску на улице и одним своим видом нагнетать обстановку, создавать состояние опасности и безнадеги?

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    1

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