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Гражданам упрощают выражение

14:09. 1 июня 2020 86 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Гражданам упрощают выражение

Члены избиркомов не будут записывать паспортные данные избирателей при голосовании по конституционным поправкам

Центризбирком предложит упростить порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, утвержденный 20 марта. В новом варианте документа предлагается выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования, а также проводить надомное и досрочное голосование без уважительных причин. Корректировка поможет организаторам голосования обеспечить явку в условиях ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, считают в избиркоме .

Как заявляла “Ъ” Элла Памфилова, ранее утвержденный порядок общероссийского голосования по конституционным поправкам в любом случае будет изменен, так как писался под 22 апреля. Однако в проекте измененного порядка от 24 мая, подлинность которого “Ъ” подтвердил источник в ЦИКе, скорректированы не только даты.
Новый вариант предполагает, например, выдачу бюллетеня для голосования без указания серии и номера паспорта избирателя — теперь будет достаточно просто расписаться.

Как и в прежнем порядке, в новом допускается досрочное голосование на участке и вне его для всех избирателей — не ранее чем за шесть дней до плебисцита. Но в первой версии документа для того, чтобы вызвать членов комиссии с урной на дом или досрочно проголосовать на участке, требовалась «уважительная причина» — отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком и т. д. Участковая комиссия могла отказать заявителю, признав его причину неуважительной. Теперь этих ограничений нет. Зато по новому порядку территориальные комиссии смогут принимать решения об организации голосования на придомовых территориях, территориях общего пользования и «в иных местах»; оно также может проводиться в период, который начинается за шесть дней до голосования, но не должно совпадать со временем работы участковых комиссий. Согласно Градостроительному кодексу РФ, к территориям общего пользования относятся улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы и бульвары.

P.S. Теперь провластному  Платошкину и его секте придётся ещё активнее зазывать на псевдо-референдум доверчивых граждан.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4364153

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