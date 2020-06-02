Это непостижимо: секретные советские карты шокировали американцев

После распада СССР в руки зарубежных картографов стали попадать секретные военные карты Советского Союза. Эксперты американского издания Wired провели анализ и пришли к выводу, что уровень их исполнения был просто непостижимым для других стран.

В первую очередь, специалисты отметили подробность карт в сравнении с иностранными аналогами. Так, например, на картах содержалась информация о грузоподъемности мостов, ширине дорог и типах промышленных производств.

На некоторых картах имелись данные, которые, казалось, не имели военной ценности, вроде расположения автобусных остановок в каком-нибудь маленьком американском городке.

По словам автора публикации Грега Миллера, такие карты были бумажным аналогом современного Google и Википедии.

Причём невозможно назвать точное число существовавших на тот момент подобных советских карт, однако счет может идти на миллионы. Разумеется, после распада СССР весьма немалая часть из них была утеряна из-за нечистых на руку военных, решивших заработать на торговле документами. Из-за их жадности возник целый бизнес по продаже карт ушедшей эпохи.

Именно так о мастерстве советских картографов узнали по всему миру.

Стоит отметить, что по мнению американского журналиста, специалистам многих стран не удавалось сделать что-то более точное, а в компании EastView Geospatial, специализирующейся на перепродаже секретных карт, сравнили мастерство советских картографов с французским искусством виноделия.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»