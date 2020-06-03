Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2020

Автор Telegram-канала «Сыны монархии» рассуждает о впечатлениях от просмотра документального фильма Семёна Пегова «Позывной “Донецк”» и своих способах определить единомышленников.

«В фильме «Позывной “Донецк”», снятом военкорским ТГ-каналом Wargonzo, — сильное вступление.

Фильм рассказывает о штурме донецкого аэропорта. В нем засели настоящие киборги — цвет украинской армии, спецназ, прошедший еще советскую школу и с иголочки вооруженный по последнему слову НАТО.

А штурмовали аэропорт донецкие ополченцы да российские добровольцы.

Так вот, в начале фильма ополченцы, выбившие в итоге киборгов из аэропорта, буднично рассказывают о себе.

Там есть русские, да и не только русские, ребята из большой России, которые бросили здесь семью, работу или бизнес, чтобы сражаться за своих донецких и луганских братьев. Спасти их от геноцида.

Это не спецы, не ихтамнеты, это обычные люди, как мы с вами. Повара, менеджеры, строители, рабочие, креаторы.

Кто-то откосил от армии, кого-то не взяли служить из-за сколиоза и плоскостопия. Но когда на русскую землю Донецка снова пришла беда в лице нацистских мразей, они приехали помочь, прошли месяц учебки и схлестнулись с киборгами.

Бок о бок с донецкими ребятами таких же мирных профессий и с таким же нулевым или минимальным военным опытом.

Максимум срочная служба в армии или милиции далеко не специального назначения.

И они совершили подвиг. Выбили киборгов из аэропорта. Это можно сравнить с футболом. Профи из «Динамо» (Киев) проиграли любительской сборной Новороссии из почтальонов, шахтеров и журналистов. Только не в футбол, а в войну…

Воевали в Донецке и русские парни из других регионов Украины.

Например, целый одесский батальон, чьих товарищей заживо сожгли 2 мая в Доме профсоюзов.

Среди них был даже один скрипач, который бросил скрипку и взял в свои тонкие пальцы снайперскую винтовку, чтобы отомстить тем, кто сделал из веселой красавицы Одессы выжженную братскую могилу для ее лучших сынов.

Во время просмотра этого фильма я понял, как могу отличить в России человека «свой или чужой».

После 2014 года это сделать очень легко. Если возвращение Крыма для вас стоило всего того, что было после. Если Донецк с Луганском для вас русская земля, которую надо вернуть вместе с Харьковом, Одессой и Киевом, — вы в доску свой.

Вы можете быть левым, правым, либералом, либертарианцем. Быть за Илона Маска или против. Болеть за «Спартак», ЦСКА, «Торпедо» или «Реал». Есть окрошку на квасе или на кефире. Быть лоялистом или оппозиционером. Любить больше собак или кошек. Слушать джаз, рок или техно.

Если для вас сейчас главная проблема — то, что каждый день враги обстреливают Донецк ракетами и артиллерией, от которой гибнут русские дети, женщины и старики, а в чересполосице нейтральной зоны Наши Воины не дают украинским карателям и их западным инструкторам войти в город ценой своих жизней — значит, вы — Свой.

Я готов с вами пойти в разведку и обсуждать будущее России, даже если у нас диаметрально противоположные политические взгляды и разная гражданская позиция.

Если вы называете Луганск и Донецк Новороссией и для вас сейчас нет ничего важнее, чем то, как обеспечить мирное небо над головами донецких детей, — в вас бьется честное Русское Сердце.

Пока где-то каждый день умирают от вражеского свинца русские люди — все остальное неважно и второстепенно: и коронавирус, и поправки в Конституцию, и сменяемость власти, и гендерная инклюзивность.

Пока где-то рядом с Россией каждый Божий день убивают мирных людей за то, что они хотят быть русскими и говорить по-русски, лично для меня все остальные политические проблемы — второстепенны!

Я хочу, чтобы Донецк был не русским Ольстером, а началом Русской Реконкисты.

Мне мало КрымНаш, чтобы определить своих. Нужен еще один позывной — Донецк…

Вот, что действительно важно — слезинка на лице донецкого ребенка, в чей дом попал украинский снаряд американского производства.

Вот подлинные #russianlivesmatter».

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