Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2020
- 07:00 Мне мало КрымНаш, нужен ещё один позывной — Донецк — мнение.
- 03:30 МГБ ЛНР получены установочные данные ДРГ противника.
- 03:00 На оккупированной Луганщине введены усиленные патрули для подавления протестов, Авакова просят перебросить дополнительные силы.
- Вчера 17:15 Собрали донбасских грибочков: у карателей потери.
Мне мало КрымНаш, нужен ещё один позывной — Донецк — мнение
Автор Telegram-канала «Сыны монархии» рассуждает о впечатлениях от просмотра документального фильма Семёна Пегова «Позывной “Донецк”» и своих способах определить единомышленников.
«В фильме «Позывной “Донецк”», снятом военкорским ТГ-каналом Wargonzo, — сильное вступление.
Фильм рассказывает о штурме донецкого аэропорта. В нем засели настоящие киборги — цвет украинской армии, спецназ, прошедший еще советскую школу и с иголочки вооруженный по последнему слову НАТО.
А штурмовали аэропорт донецкие ополченцы да российские добровольцы.
Так вот, в начале фильма ополченцы, выбившие в итоге киборгов из аэропорта, буднично рассказывают о себе.
Там есть русские, да и не только русские, ребята из большой России, которые бросили здесь семью, работу или бизнес, чтобы сражаться за своих донецких и луганских братьев. Спасти их от геноцида.
Это не спецы, не ихтамнеты, это обычные люди, как мы с вами. Повара, менеджеры, строители, рабочие, креаторы.
Кто-то откосил от армии, кого-то не взяли служить из-за сколиоза и плоскостопия. Но когда на русскую землю Донецка снова пришла беда в лице нацистских мразей, они приехали помочь, прошли месяц учебки и схлестнулись с киборгами.
Бок о бок с донецкими ребятами таких же мирных профессий и с таким же нулевым или минимальным военным опытом.
Максимум срочная служба в армии или милиции далеко не специального назначения.
И они совершили подвиг. Выбили киборгов из аэропорта. Это можно сравнить с футболом. Профи из «Динамо» (Киев) проиграли любительской сборной Новороссии из почтальонов, шахтеров и журналистов. Только не в футбол, а в войну…
Воевали в Донецке и русские парни из других регионов Украины.
Например, целый одесский батальон, чьих товарищей заживо сожгли 2 мая в Доме профсоюзов.
Среди них был даже один скрипач, который бросил скрипку и взял в свои тонкие пальцы снайперскую винтовку, чтобы отомстить тем, кто сделал из веселой красавицы Одессы выжженную братскую могилу для ее лучших сынов.
Во время просмотра этого фильма я понял, как могу отличить в России человека «свой или чужой».
После 2014 года это сделать очень легко. Если возвращение Крыма для вас стоило всего того, что было после. Если Донецк с Луганском для вас русская земля, которую надо вернуть вместе с Харьковом, Одессой и Киевом, — вы в доску свой.
Вы можете быть левым, правым, либералом, либертарианцем. Быть за Илона Маска или против. Болеть за «Спартак», ЦСКА, «Торпедо» или «Реал». Есть окрошку на квасе или на кефире. Быть лоялистом или оппозиционером. Любить больше собак или кошек. Слушать джаз, рок или техно.
Если для вас сейчас главная проблема — то, что каждый день враги обстреливают Донецк ракетами и артиллерией, от которой гибнут русские дети, женщины и старики, а в чересполосице нейтральной зоны Наши Воины не дают украинским карателям и их западным инструкторам войти в город ценой своих жизней — значит, вы — Свой.
Я готов с вами пойти в разведку и обсуждать будущее России, даже если у нас диаметрально противоположные политические взгляды и разная гражданская позиция.
Если вы называете Луганск и Донецк Новороссией и для вас сейчас нет ничего важнее, чем то, как обеспечить мирное небо над головами донецких детей, — в вас бьется честное Русское Сердце.
Пока где-то каждый день умирают от вражеского свинца русские люди — все остальное неважно и второстепенно: и коронавирус, и поправки в Конституцию, и сменяемость власти, и гендерная инклюзивность.
Пока где-то рядом с Россией каждый Божий день убивают мирных людей за то, что они хотят быть русскими и говорить по-русски, лично для меня все остальные политические проблемы — второстепенны!
Я хочу, чтобы Донецк был не русским Ольстером, а началом Русской Реконкисты.
Мне мало КрымНаш, чтобы определить своих. Нужен еще один позывной — Донецк…
Вот, что действительно важно — слезинка на лице донецкого ребенка, в чей дом попал украинский снаряд американского производства.
Вот подлинные #russianlivesmatter».
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МГБ ЛНР получены установочные данные ДРГ противника
В ходе реализации мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности украинских спецслужб на территории Луганской Народной Республики сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР установлены персональные данные диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника, которые принимали участие в вооруженной агрессии против республик Донбасса.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
В состав ДРГ вошли:
Ведерникова Людмила Витальевна, старший оператор отделения радиоперехвата (управление регионального центра радиоэлектронной разведки);
Дубина Руслан Иванович, солдат разведвзвода 3-го механизированного батальона 72-й омбр ВСУ;
Радзиевский Иван Николаевич, солдат-разведчик разведроты в/ч А2167;
Фаер Вадим Витальевич, солдат артиллерийской разведки в/ч А2167;
Звягин Сергей Николаевич, лейтенант, командир разведвзвода разведроты 54-й орб ВСУ;
Карп Оксана Борисовна, старший солдат, разведчик взвода инженерной разведки в/ч А1815 (1-я отдельная танковая бригада);
Кулинич Григорий Валерьевич, солдат, разведчик-дальномерщик 30-й омбр ВСУ;
Ляшенко Денис Владимирович, солдат, боевой медик разведвзвода в/ч А4590 (16-й омпбр ВСУ);
Никитин Юрий Александрович, лейтенант, командир разведвзвода разведроты в/ч А1376 (58-я омпбр ВСУ).
«Задокументировано, что указанные военнослужащие выполняли преступные приказы киевского командования против военнослужащих Народной милиции ЛНР и мирного населения Республики.
Известно, что солдат артиллерийской разведки в/ч А2167 Вадим Витальевич причастен к корректировке артиллерийского огня по населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего получили ранения мирные жители.
К гибели военнослужащих НМ и мирных жителей причастны украинские диверсанты: солдат разведвзвода 3-го механизированного батальона 72-й омбр ВСУ Дубина Руслан Иванович и солдат, разведчик-дальномерщик 30-й омбр ВСУ Кулинич Григорий Валерьевич», — отметили в ведомстве.
В отношении данных лиц начато уголовное производство. Ведется проверка на их причастность к совершенным диверсионно-террористическим актам на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.
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На оккупированной Луганщине введены усиленные патрули для подавления протестов, Авакова просят перебросить дополнительные силы
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
В ОТГ «Север» продолжается замена офицеров штаба группировки на офицеров командования ДШВ ВСУ.
Из-за слабой профессиональной подготовки прибывающего личного состава и необходимости обучения вновь прибывших офицеров, командующий ОТГ «Север» Ромигайло приказал не допустить обострения обстановки на линии боевого соприкосновения в период приема-передачи дел.
В связи с этим командирам бригад отданы указания на запрещение проведения огневых провокации в отношении НМ вплоть до 7 июня, с одновременным планированием провокаций в преддверии видео-конференции Минской контактной группы 9-10 июня.
В свою очередь, Народная милиция ведет наблюдение, осуществляя контроль над ситуацией в назначенной зоне ответственности.
Нашими наблюдателями, с помощью развернутой системы видеоконтроля за противником, зафиксирован факт подрыва на собственных минах двоих военнослужащих 93 бригады ВСУ в районе н.п. Новотошковское.
По поступившей к нам информации, происшествие произошло вследствие личной безответственности военнослужащих в ходе сбора грибов.
Раненые военнослужащие были эвакуированы в 59 военно-медицинский госпиталь н.п. Северодонецк, а их командир отделения, младший сержант Войтович, в ходе дачи объяснений командиру роты по факту ранения подчиненных был подвергнут избиению и поступил в медицинский пункт с переломом челюсти.
Со слов потерпевшего, травма получена им якобы в результате падения по собственной неосторожности.
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Проблемы с продовольственным обеспечением отмечены в 24 бригаде ВСУ, где 31 мая произошел голодный бунт солдат 3 батальона, переросший в избиение замкомандира роты Свиридова.
В свою очередь Свиридов сдержал обещание и доставил на позиции свежие продукты и даже медицинское имущество. Для этого офицер привлек волонтерскую организацию, которая прибыла на позиции с гуманитарной помощью для военных в сопровождении корреспондента украинского телеканала «Дом» Анастасии Волковой.
Прибывшая на красном Daewoo Matiz корреспондент подготовила материал об оказании гуманитарной помощи военнослужащим и условиях их быта, отражающий истинное положение дел, отсутствие санитарных условий, продуктов питания, средств личной защиты органов дыхания у бойцов ВСУ.
В итоге лейтенант Свиридов получил взыскание за несогласованный допуск представителей СМИ на передовые позиции, а офицеры 72 Центра ИПсО в настоящий момент ищут Волкову с целью предотвратить публикацию видеосюжета.
Оскорбленный Свиридов сообщил в СБУ о фактах хищения продовольствия со складов 24 бригады, раскрыв сговор комбрига с заместителем по тылу.
Контрольно-ревизионная комиссия совместно с ВСП оперативно прибыла на КП бригады с предписанием на проведение инвентаризации продовольственного склада.
В результате работы выявлена недостача 25 тонн продовольствия, а также незаконное списание 2000 продовольственных пайков.
Установлено, что тыловики продавали консервы, крупы и мясную продукцию представителям местной торговой сети «Ветеран» и предпринимателям Светлодарского рынка.
Также установлено наличие 1500 просроченных сухих пайков, которые, как указано в объяснительной начальника склада, пришли испорченными со склада ОТГ «Север».
В настоящее время проверка продолжается, должностные лица дают объяснения.
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Наши наблюдатели фиксируют активность украинских БЛА на Светлодарском направлении. Слаженными действиями наших военнослужащих при помощи комплекса «Тритон М-1» в районе н.п. Углегорск был перехвачен квадрокоптер типа Фантом, осуществлявший слежение за представителями СММ ОБСЕ.
Установлено, что беспилотник работал в интересах командира 3 батальона 24 бригады ВСУ, который 31 мая получил задачу от командира бригады Гудзя, на организацию провокации с использованием БЛА в отношении патруля СММ ОБСЕ.
Военнослужащие 3 батальона 24 бригады пытались установить типовой маршрут передвижения патруля Миссии с целью определения оптимального места для совершения провокации в отношении сотрудников ОБСЕ.
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На другом участке фронта, в подразделениях 25 бригады, нарастает недовольство военнослужащих, находящихся на изоляции в полевом обсервационном лагере в районе н.п. Войтово в связи с отсутствием медикаментов и неоказанием медицинской помощи содержащимся там тремстам военнослужащим.
Для соблюдения дисциплины на территории лагеря введены патрули ВСП.
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Кроме того, в связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории, временно подконтрольной Украине, вопреки заявлению руководителя Луганской ОГА Гайдая о смягчении красного уровня карантинных мер, ожидаемые послабления на ограничение межобластных перевозок и открытия торговый сетей не реализуются.
Вместе с тем на улицах городов Счастья, Старобельска, Станицы Луганской и Северодонецка введены дополнительные патрули национальной гвардии с целью недопущения протестных акций медицинского персонала.
Опасения Гайдая связаны с направлением 15 мая коллективных обращений медиков городских больниц с жалобами в адрес министра здравоохранения Украины Степанова и в офис Президента Украины о невыплате положенных им трехсотпроцентных надбавок за работу с особо опасными пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией.
Врачам, ежедневно борющимся за жизни граждан, до сих пор не поступили ответы ни от одной из инстанций.
В связи с этим, устав от произвола властей, но не способные бросить нуждающихся в беде граждан, врачи собираются организовать ночные акции протеста у зданий городских администраций.
О заговоре стало известно главе Луганской ОГА, который вместо переговоров с медиками обратился с письмом к министру МВД Авакову для выделения дополнительных подразделений с целью усиления полицейского надзора.
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Собрали донбасских грибочков: у карателей потери
Донбасская земля, начинённая минами стараниями киевских оккупантов, возвращает им подарки. Стало известно о подрыве двух «ВСУшников». Далее количество раненых увеличилось, когда командир роты одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения операции оккупационных сил» («ООС»), сломал челюсть сержанту из-за подрыва на украинских минах двух его подчиненных.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
«Нашими наблюдателями с помощью развернутой системы видеоконтроля за противником зафиксирован факт подрыва на собственных минах двух военнослужащих 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское.
По поступившей к нам информации, происшествие произошло вследствие личной безответственности военнослужащих в ходе сбора грибов», — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«Раненые военнослужащие были эвакуированы в 59-й военно-медицинский госпиталь населенного пункта Северодонецк, а их командир отделения — младший сержант Войтович — в ходе дачи объяснений командиру роты по факту ранения подчиненных был подвергнут избиению и поступил в медицинский пункт с переломом челюсти», — добавил Осадчий.
Представитель Народной милиции отметил, что потерпевший при этом дал показания, что «травма получена им якобы в результате падения по собственной неосторожности».
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