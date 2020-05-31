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Хьюстон, у нас проблема

16:35. 31 мая 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Беспорядки и публичное сожжение флага США в Хьюстоне. На Ближнем Востоке одобряют такой подход.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5909304.html

Метки: протесты, США, хьюстон, юмор

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