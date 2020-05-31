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Общая обстановка в США

12:57. 31 мая 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Текущая ситуация в США.

Красный – силы лояльные диктаторскому режиму.
Темно-красный – районы компактного проживания сторонников режима выставляющих Национальные Оборонительные Силы.
Зеленый – силы демократической оппозиции и Свободной Демократической Армии.
Темно зеленый – силы запрещенной в США группировки Негритянское Государство.
Желтый – Американские Демократические Силы требующие от режима автономии и расширения политических прав.
Ярко-желтый – фракции АДФ связанные с запрещенной Демократической Партией.
Сиреневый – районы оккупированные поддерживаемой Мексикой Национальной Мексиканской Армией.

Режим блокировал повстанческие анклавы в Огайо и Техасе, но теряет позиции в Миннесоте и Нью-Йорке.
Международное сообщество требует ухода диктатора и осуществления дипломатического перехода.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5908586.html

Метки: США, юмор

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