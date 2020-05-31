Общая обстановка в США

Текущая ситуация в США.Красный – силы лояльные диктаторскому режиму.Темно-красный – районы компактного проживания сторонников режима выставляющих Национальные Оборонительные Силы.Зеленый – силы демократической оппозиции и Свободной Демократической Армии.Темно зеленый – силы запрещенной в США группировки Негритянское Государство.Желтый – Американские Демократические Силы требующие от режима автономии и расширения политических прав.Ярко-желтый – фракции АДФ связанные с запрещенной Демократической Партией.Сиреневый – районы оккупированные поддерживаемой Мексикой Национальной Мексиканской Армией.Режим блокировал повстанческие анклавы в Огайо и Техасе, но теряет позиции в Миннесоте и Нью-Йорке.Международное сообщество требует ухода диктатора и осуществления дипломатического перехода.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5908586.html