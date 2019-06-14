Главная » Невероятное в мире, Политика

Как в 2019 году США будут разваливать Россию изнутри (с) из отчета корпорации RAND

17:54. 14 июня 2019 Просмотров - 164 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Zergulio

RAND (англ. РЭНД — аббревиатура от Research and Development — «Исследования и разработка») — американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ними организаций.

Ссылки на замечательные совершенно документы опубликовал камрад Шрек, который наконец вернулся к нам.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2700/RR2779/RAND_RR2779.pdf

Документы на английском. В комментариях пишут, что там подробно рассказывается, как развивать протестные политические движения в России, а также указано, что ближайшее время социальный протест будет перенаправлен на экологическую и церковную тему (внезапно!).

Английский знаю плохо, но даже мельком пролистав один из документов:

В этом докладе содержится отчет, в котором всесторонне рассматриваются ненасильственные варианты, которые Соединенные Штаты и их союзники могут реализовать в экономической, политической и военной областях, чтобы создать давление и перенапряженность в российской экономике, вооруженных силах и политической обстановке. Некоторые из рассмотренных вариантов явно более перспективны, чем другие, но любой из них должен быть оценен с точки зрения общей стратегии США по отношению к России.
Поддержка внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления будет сосредоточена на отвлечении или дестабилизации российского режима и уменьшении вероятности того, что он будет проводить агрессивные действия за рубежом, но риски высоки, и западным правительствам будет трудно напрямую увеличить частоту или интенсивность антигосударственной деятельности в России.
Подрыв имиджа России за рубежом будет сосредоточен на ослаблении России и ее влияния, тем самым подрывая претензии России на восстановление былой славы. Дальнейшие санкции, отстранение России от международных форумов, не входящих в ООН, бойкот таких мероприятий, как Чемпионат мира, могут быть осуществлены западными государствами и нанести ущерб российскому престижу. 
Прекрасно я считаю. Особенно в свете недавних заверений в дружбе консула США и заместителя посла США в ответ на запрет образовательным учреждениям Свердловской области вести дела с американскими дипломатами.

Буду потихоньку читать дальше и выкладывать частями. Но уже сейчас понятно, откуда дует ветер у храмовых протестов в Екатеринбурге, а главное, какой шквал протестов ждет нас с мусорной реформой.

Уже сейчас скачут даже вокруг тех редких удачных проектов в масштабах страны, которые я описываю в нашей специальной группе: https://vk.com/tbo_russia, это мусоросжигательные комплексы Hitachi Zosen в Подмосковье и Казани (на ПМЭФ дали старт раздельному сбору мусора), восемь мусороперерабатывающих комплексов в Ростовской области, завод по переработке отходов 1 и 2 класса в Удмуртии (на базе бывшего завода по переработке химоружия в Камбарке).

На всех объектах, без исключения, протесты. Это я еще не упомянул полигон на Шиесе в Архангельской области, где на днях даже спалили активиста, скакавшего в Екатеринбурге.

Такие дела.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/104636

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Роль Англии и США в организации революций и переворотов
... революция не имеет основ изнутри, то есть, если...годы. И не дай бог еще раз какой-то революции. Россия...момент, когда Ленин будет разваливать Россию, Временное правительство, которое ..., противостоящие Германии, не будут вести активных боевых действий....
Руслан Бах. На что провоцируют Россию в последние месяцы?
...Советник 6 президентов США Бернард Барух имеет...для объединения страны изнутри, чем внешний враг...как они будут их уничтожать – в войне против России или еще как-то! Как...Вот как можно самим себя разваливать, после... в этом, то в следующем году.     Руслан Бах    ......
Как разваливают атомную промышленность. Взгляд изнутри
...инженеров, экономистов со всей России? You can shine your ...теперь скажите господа, в каком году умерла бабушка у швейцара...отозвавших в 2009 году в США более 4,8..., когда они начнут разваливаться, а в окружающем ... его мощность. И будут увеличивать, пока паровоз ...
Разрушение Европы – часть вторая
...миграции, созданная в 1951 году, является ведущим межправительственным ...сейчас живет? Когда США и Великобритания будут использовать географические преимущества...Любые попытки разваливать Россию изнутри должны жестко пресекаться, равно как и попытки ...
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
... администрации, как представляется, будут продиктованы не...никаких обнадеживающих для США перспектив. Возможно... знают ливийскую ситуацию изнутри, единогласно говорят о...в 2003 году статье «Россия и ее ... давайте посмотрим как он ее «разваливал». Обратимся к...
По новостям и событиям: Лига Справедливости
...заразна и меняет людей изнутри. Индивид становится неспособным...? И по какой алгоритмике стали разваливать СССР? Алгоритмика...счёт долга США, как ранее за счёт России выкристаллизовались ...ближайший год будут выкорчевывать иезуитскую заразу в политике как из...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10137 5967
    Maleos 14 июня 2019 в 19:26

    Стопицот шешнадцатое подтверждение того, что у жыдосаксов в России два ресурса для гос.переворота: российские дебилы и дебильные россияне (5-я жыдоколонна при отсутствии дебилов не значит них..я!), которым они, жыдосаксы, уже в открытую говорят, что это мы, жыдосаксы, мутим у вас воду и водим вас за рога куда нам надо, а вы, дебилы, такие дураки, что этого в упор не видите…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)