Как в 2019 году США будут разваливать Россию изнутри (с) из отчета корпорации RAND
RAND (англ. РЭНД — аббревиатура от Research and Development — «Исследования и разработка») — американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ними организаций.
Ссылки на замечательные совершенно документы опубликовал камрад Шрек, который наконец вернулся к нам.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2700/RR2779/RAND_RR2779.pdf
Документы на английском. В комментариях пишут, что там подробно рассказывается, как развивать протестные политические движения в России, а также указано, что ближайшее время социальный протест будет перенаправлен на экологическую и церковную тему (внезапно!).
Английский знаю плохо, но даже мельком пролистав один из документов:
…
Буду потихоньку читать дальше и выкладывать частями. Но уже сейчас понятно, откуда дует ветер у храмовых протестов в Екатеринбурге, а главное, какой шквал протестов ждет нас с мусорной реформой.
Уже сейчас скачут даже вокруг тех редких удачных проектов в масштабах страны, которые я описываю в нашей специальной группе: https://vk.com/tbo_russia, это мусоросжигательные комплексы Hitachi Zosen в Подмосковье и Казани (на ПМЭФ дали старт раздельному сбору мусора), восемь мусороперерабатывающих комплексов в Ростовской области, завод по переработке отходов 1 и 2 класса в Удмуртии (на базе бывшего завода по переработке химоружия в Камбарке).
На всех объектах, без исключения, протесты. Это я еще не упомянул полигон на Шиесе в Архангельской области, где на днях даже спалили активиста, скакавшего в Екатеринбурге.
Такие дела.
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Источник: https://nstarikov.ru/club/104636
Стопицот шешнадцатое подтверждение того, что у жыдосаксов в России два ресурса для гос.переворота: российские дебилы и дебильные россияне (5-я жыдоколонна при отсутствии дебилов не значит них..я!), которым они, жыдосаксы, уже в открытую говорят, что это мы, жыдосаксы, мутим у вас воду и водим вас за рога куда нам надо, а вы, дебилы, такие дураки, что этого в упор не видите…
Оба ресурса, это составные части малеосов.