Как в 2019 году США будут разваливать Россию изнутри (с) из отчета корпорации RAND

RAND (англ. РЭНД — аббревиатура от Research and Development — «Исследования и разработка») — американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ними организаций.

Ссылки на замечательные совершенно документы опубликовал камрад Шрек, который наконец вернулся к нам.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2700/RR2779/RAND_RR2779.pdf

Документы на английском. В комментариях пишут, что там подробно рассказывается, как развивать протестные политические движения в России, а также указано, что ближайшее время социальный протест будет перенаправлен на экологическую и церковную тему (внезапно!).

Английский знаю плохо, но даже мельком пролистав один из документов:

В этом докладе содержится отчет, в котором всесторонне рассматриваются ненасильственные варианты, которые Соединенные Штаты и их союзники могут реализовать в экономической, политической и военной областях, чтобы создать давление и перенапряженность в российской экономике, вооруженных силах и политической обстановке. Некоторые из рассмотренных вариантов явно более перспективны, чем другие, но любой из них должен быть оценен с точки зрения общей стратегии США по отношению к России.

…

Поддержка внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления будет сосредоточена на отвлечении или дестабилизации российского режима и уменьшении вероятности того, что он будет проводить агрессивные действия за рубежом, но риски высоки, и западным правительствам будет трудно напрямую увеличить частоту или интенсивность антигосударственной деятельности в России.

…

Подрыв имиджа России за рубежом будет сосредоточен на ослаблении России и ее влияния, тем самым подрывая претензии России на восстановление былой славы. Дальнейшие санкции, отстранение России от международных форумов, не входящих в ООН, бойкот таких мероприятий, как Чемпионат мира, могут быть осуществлены западными государствами и нанести ущерб российскому престижу.

…

Прекрасно я считаю. Особенно в свете недавних заверений в дружбе консула США и заместителя посла США в ответ на запрет образовательным учреждениям Свердловской области вести дела с американскими дипломатами.

Буду потихоньку читать дальше и выкладывать частями. Но уже сейчас понятно, откуда дует ветер у храмовых протестов в Екатеринбурге, а главное, какой шквал протестов ждет нас с мусорной реформой.

Уже сейчас скачут даже вокруг тех редких удачных проектов в масштабах страны, которые я описываю в нашей специальной группе: https://vk.com/tbo_russia, это мусоросжигательные комплексы Hitachi Zosen в Подмосковье и Казани (на ПМЭФ дали старт раздельному сбору мусора), восемь мусороперерабатывающих комплексов в Ростовской области, завод по переработке отходов 1 и 2 класса в Удмуртии (на базе бывшего завода по переработке химоружия в Камбарке).

На всех объектах, без исключения, протесты. Это я еще не упомянул полигон на Шиесе в Архангельской области, где на днях даже спалили активиста, скакавшего в Екатеринбурге.

Такие дела.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104636