Геноцид индейцев в Америке – ширма за которой спрятано другое преступление европейцев Все вы уже наверное видели любительский фильм про мегалиты, из которых сложены волнорезы на пляже в Нью-йорке, со следами славяно-арийской культуры.

В продолжение вчерашней статьи: ДИКИЕ индейцы Америки???

№31 Камни на Brighton Beach США Brooklyn, NY 2013

№32 Камни на Brighton Beach часть 2 США Brooklyn, NY 2013

№34 Камни на Brighton Beach часть 3 конец США Brooklyn, NY 2013

Поэтому решил заглянуть в программу спутниковых карт Google. И ура!!! Слава Богам Светлым! Практически всё побережье Нью-Йорка, а это около 200 километров, выложено огромными мегалитами одного типа. Как поперёк, так и вдоль берега, от небольших метров по 60, так и до 1,5 километров протяжённостью.

Так как берег изрезан заливами и полуостровами, то волнорезы встречаются не только со стороны открытого океана, но и внутри заливов. Также имеются острова, полностью обложенные по периметру.

С огромным интересом стали смотреть дальше. Оказалось что всё восточное побережье северной Америки от Новой Шотландии (Канада), до почти штата Флорида, то есть около 2000 километров, имеет на всём протяжении, все те же самые конструкции пирсов и ограждений, сплошь из тех же мегалитических блоков, правильной формы и со следами древней обработки. Даже со спутника на некоторых видны следы обработки, какие-то вырезы, практически везде попадаются с характерными круглыми отверстиями.

Что касается фотографий любителей прикреплённых к местности и конкретно снятым возле конструкций из блоков, то по понятным причинам была кем-то произведена серьёзная цензура, это сразу бросается в глаза.

На снимках практически нет самих блоков, одни отвлечённые виды и пейзажи, изредка где-то, вскользь попадаются блоки, но так, что ничего не разглядеть. Но всё же несколько снимков с артефактами, каким-то образом просочились, видимо по халатности цензуры. На них есть даже часть каменной колоннады, возможно какого-то бывшего храма. Можно себе представить какой гигантский объём, миллионы блоков. Были разобраны здания древнего города или городов.

Работы производились естественно не один год, и свидетелями тому естественно являются множество людей. Но, зная трусливый менталитет американцев, которые начинают говорить, только через 50 лет после увиденного, сложно ожидать внятных рассказов. Да и на берегу, каждый день миллионы людей, буквально топчут безценные артефакты, тем более, вдоль всего побережья идут жилые дома и мегалиты находятся в непосредственной близости от них, а некоторые лежат прямо во дворах.

Сказать, что американцы не тугодумы, ну извините даже язык не поворачивается, здесь что-то более патологическое.

Теперь всё становится на свои места.

Становится понятно, почему так выпячена была тема индейцев. Дабы скрыть присутствие русской цивилизации с древнейших времён, до почти наших дней.

Одному западному фотографу в начале 20 века, была заплачена по тем временам баснословная сумма денег 75 000 долларов, что бы он объехал весь североамериканский континент и наснимал тысячи фотографий индейцев из различных племён. Что бы забить ими СМИ, отвлечь от правды.

Замрите это сенсация!!!! на снимках в половине случаев попадаются, в качестве индейцев чистейшие русские лица.

Теперь понятен, ии...диoтский казалось бы запрет балалайки в американской конституции. Нам это удивительно , а им страшно, до сих пор они дрожат если правда выйдет наружу..

Столетняя война испанских (читай семитских народов из Испании) и англичан была не между собой, а с американской Россией.

Много интересного всплывает, теперь складывается картинка насчёт настоящей истории Америки и её коренных жителей. Было бы странно, если бы Америка была бы обойдена Ариями в древности, так как легендарная Гиперборея-Арктида, как раз находилась непосредственно на севере американского континента и примыкала к нему. Самая большая фальсификация, афера века, теперь раскрыта. Теперь актуальна будет песня: «Не валяй дурака Америка, отдавай-ка Америку…Руси ты назад»

Источник: http://lsvsx.livejournal.com/1...

PS: Внимательно посмотрев эти старые карты -становится понятно, что до 18 века европейцев не пускали в Западную часть Сев. Америки, которая принадлежала Тартарии.