Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Сколько сил было затрачено, чтобы убедить нас в геноциде индейцев…

09:30. 9 ноября 2017 Просмотров - 446 3 коммент. Опубликовал:
Кого же уничтожали англо-саксы в Америке?


Sage

Все вы уже наверное видели любительский фильм про мегалиты, из которых сложены волнорезы на пляже в Нью-йорке, со следами славяно-арийской культуры.

В продолжение статьи: ДИКИЕ индейцы Америки??? https://cont.ws/@sage/725411

№31 Камни на Brighton Beach США Brooklyn, NY 2013



№32 Камни на Brighton Beach часть 2 США Brooklyn, NY 2013



№34 Камни на Brighton Beach часть 3 конец США Brooklyn, NY 2013


Поэтому решил заглянуть в программу спутниковых карт Google. И ура!!! Слава Богам Светлым! Практически всё побережье Нью-Йорка, а это около 200 километров, выложено огромными мегалитами одного типа. Как поперёк, так и вдоль берега, от небольших метров по 60, так и до 1,5 километров протяжённостью.









Так как берег изрезан заливами и полуостровами, то волнорезы встречаются не только со стороны открытого океана, но и внутри заливов. Также имеются острова, полностью обложенные по периметру.

С огромным интересом стали смотреть дальше. Оказалось что всё восточное побережье северной Америки от Новой Шотландии (Канада), до почти штата Флорида, то есть около 2000 километров, имеет на всём протяжении, все те же самые конструкции пирсов и ограждений, сплошь из тех же мегалитических блоков, правильной формы и со следами древней обработки. Даже со спутника на некоторых видны следы обработки, какие-то вырезы, практически везде попадаются с характерными круглыми отверстиями.









Что касается фотографий любителей прикреплённых к местности и конкретно снятым возле конструкций из блоков, то по понятным причинам была кем-то произведена серьёзная цензура, это сразу бросается в глаза.

На снимках практически нет самих блоков, одни отвлечённые виды и пейзажи, изредка где-то, вскользь попадаются блоки, но так, что ничего не разглядеть. Но всё же несколько снимков с артефактами, каким-то образом просочились, видимо по халатности цензуры. На них есть даже часть каменной колоннады, возможно какого-то бывшего храма. Можно себе представить какой гигантский объём, миллионы блоков. Были разобраны здания древнего города или городов.







Работы производились естественно не один год, и свидетелями тому естественно являются множество людей. Но, зная трусливый менталитет американцев, которые начинают говорить, только через 50 лет после увиденного, сложно ожидать внятных рассказов. Да и на берегу, каждый день миллионы людей, буквально топчут безценные артефакты, тем более, вдоль всего побережья идут жилые дома и мегалиты находятся в непосредственной близости от них, а некоторые лежат прямо во дворах.





Сказать, что американцы не тугодумы, ну извините даже язык не поворачивается, здесь что-то более патологическое.

Теперь всё становится на свои места.

Становится понятно, почему так выпячена была тема индейцев. Дабы скрыть присутствие русской цивилизации с древнейших времён, до почти наших дней.





Одному западному фотографу в начале 20 века, была заплачена по тем временам баснословная сумма денег 75 000 долларов, что бы он объехал весь североамериканский континент и наснимал тысячи фотографий индейцев из различных племён. Что бы забить ими СМИ, отвлечь от правды.




Замрите это сенсация!!!! на снимках в половине случаев попадаются, в качестве индейцев чистейшие русские лица.

Теперь понятен, ии…диoтский казалось бы запрет балалайки в американской конституции. Нам это удивительно , а им страшно, до сих пор они дрожат если правда выйдет наружу..

Столетняя война испанских (читай семитских народов из Испании) и англичан была не между собой, а с американской Россией.

Много интересного всплывает, теперь складывается картинка насчёт настоящей истории Америки и её коренных жителей. Было бы странно, если бы Америка была бы обойдена Ариями в древности, так как легендарная Гиперборея-Арктида, как раз находилась непосредственно на севере американского континента и примыкала к нему. Самая большая фальсификация, афера века, теперь раскрыта. Теперь актуальна будет песня: «Не валяй дурака Америка, отдавай-ка Америку…Руси ты назад»

Источник: http://lsvsx.livejournal.com/1…

PS: Внимательно посмотрев эти старые карты -становится понятно, что до 18 века европейцев не пускали в Западную часть Сев. Америки, которая принадлежала Тартарии.









Sage
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, древние цивилизации, история, мифы, Русь, тайна
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения
... попытки захвата планеты, чтобы самим воспользоваться «Золотым Путём..., какие ресурсы и силы были затрачены на организацию этого процесса..., в чём пытаются убедить нас некоторые «учёные мужи... столько исторические события, сколько примеры для подражания иудеям...
Самое нелепое оправдание массового убийства
... Высадка сухопутных сил было намечена на ...продолжения войны, сколько желанием продемонстрировать ...для того, чтобы обеспечить безоговорочную капитуляцию...создание атомной бомбы были затрачены огромные денежные ... Вашингтоне пытались убедить начальника проекта ...
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
...радужно-демократических политических сил нетрадиционной ориентации.... не было. Зато часто была ее ... чтобы расплатиться за наркотики?Опять затрачены фантастические...наша съемочная группа убедилась в том, ...и протестовать, сколько подготовить нормальные научные...
Цену на нефть убил холодный ядерный синтез [Свободная Энергия]
... ядерные силы притяжения станут больше сил кулоновского... больше, чем было затрачено. Замеры температуры проводились...где было снято помещение, чтобы не было и...водорода на Земле сколько угодно. Таким образом...имеющиеся возможности самостоятельно убедиться в этом:......
Интервью со зверочеловеком. От сверхдержавы до резервации для нелюдей
...Зверочеловек. Ну как, убедились? Корр. Да, спасибо... моментальной. Вспомните, сколько важных чиновников вдруг ... долларов и марок были затрачены на первых стадиях... - хотя были возможности, чтобы раздавить жалкую ... опору на собственные силы, "интенсификацию" и...
ПЛАН БАРБАРОССА - 2
... обнаружения СОСУС. Чтобы понять, насколько плотно... террористов будет затрачено в два раза... моих оппонентов убедить меня в миролюбии...сколько боеголовок у Америки - 10 тысяч или 100 тысяч. Нам нужна была... переводят стратегические силы из оборонительной системы...

3 коммент.»

  • 2253 1729
    Борис 9 ноября 2017 в 10:00 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дураков в России не сеют- сами родятся, самородки. Историки и антропологи- все дебилы или врут!
    С индейцами разобрались- дрожите папуасы и бушмены ! Скоро и вам откроют, что-нибудь душераздирающее!

    Ответить
    • 2211 1639
      Николай Борис 9 ноября 2017 в 10:35 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Считающий других дураками, скорее всего, сам не слишком умён. Или преследует намеренно скрываемую цель. Как правило это моржи.(Морды жидовские).

      Ответить
  • 4980 4424
    Вячеслав 9 ноября 2017 в 10:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ГЕНОЦИД
    Наказуемость геноцида установлена уставами международных военных трибуналов (Нюрнбергского и Токийского), а также специальных международной конвенцией «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948).

    Согласно конвенции, под геноцидом понимаются:
    действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, а именно:

    убийство членов такой группы, причинение им серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства;
    предумышленное создание условий, которые рассчитаны на полное или час-тичное физическое уничтожение таких групп,
    принятие мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в их среде, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
    ***
    Геноцид – это уничтожение генофонда и населения.
    Психоцид – это уничтожение духовности, нарушение духовного и душевного равновесия.
    Ментицид – уничтожение способности мыслить.

    Всё это в полной мере осуществляется пришлыми в полной мере…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>