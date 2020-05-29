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США вышли из ВОЗ

23:42. 29 мая 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


США официально прекратили сотрудничество с Всемирной Организацией Здравоохранения.
Трамп официально объявил, что с сегодняшнего дня США не будут поддерживать отношения с ВОЗ.
Кроме того, все деньги, которые США ранее направляли ВОЗ, теперь пойдут другим международным организациям занимающихся вопросами здоровья.

Причины этого достаточно очевидны.
ВОЗ отказалась плясать под дудку Вашингтона и поддерживать конспирологию про "виновность Китая", а также проигнорировала предшествующие ультиматумы со стороны Вашингтона.
После этого Вашингтон включил обиженку и сбежал из ВОЗ. Демонтаж существующей системы мироустройства продолжается. Помимо отправляющихся в утиль международных договоров, можно ожидать, что и целый ряд международных организаций в прежнем виде предстоящую историческую турбулентность не переживут, а тем, кто сможет выжить, предстоит стать площадкой для борьбы за перераспределения влияния ключевых игроков внутри этих организаций.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5905687.html

Метки: воз, Китай, коронавирус, США, Трамп, юмор

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