США вышли из ВОЗ
23:42. 29 мая 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
США официально прекратили сотрудничество с Всемирной Организацией Здравоохранения.
Трамп официально объявил, что с сегодняшнего дня США не будут поддерживать отношения с ВОЗ.
Кроме того, все деньги, которые США ранее направляли ВОЗ, теперь пойдут другим международным организациям занимающихся вопросами здоровья.
Причины этого достаточно очевидны.
ВОЗ отказалась плясать под дудку Вашингтона и поддерживать конспирологию про "виновность Китая", а также проигнорировала предшествующие ультиматумы со стороны Вашингтона.
После этого Вашингтон включил обиженку и сбежал из ВОЗ. Демонтаж существующей системы мироустройства продолжается. Помимо отправляющихся в утиль международных договоров, можно ожидать, что и целый ряд международных организаций в прежнем виде предстоящую историческую турбулентность не переживут, а тем, кто сможет выжить, предстоит стать площадкой для борьбы за перераспределения влияния ключевых игроков внутри этих организаций.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5905687.html