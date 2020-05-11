«Наглядный пример непорядочности»: Китай опроверг все обвинения США в распространении коронавируса (ФОТО)

Власти КНР обнародовали документ, в котором опровергаются распространяемые США слухи относительно роли Поднебесной в пандемии коронавируса COVID-19. Материал опубликован на сайте китайского Министерства иностранных дел и содержит 24 пункта — в каждом из них авторы документа подробно разбирают и опровергают мифы и ложные обвинения в адрес Пекина.

В качестве своеобразного эпиграфа к документу китайская сторона выбрала слова 16-го президента США Авраама Линкольна: «Можно обманывать часть народа всё время и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время».

В первом же пункте документа авторы отмечают некорректность использования термина «китайский вирус» или «уханьский вирус» применительно к COVID-19. Ранее такой оборот часто можно было услышать в публичных выступлениях главы Белого дома Дональда Трампа. Как отмечается в заявлении, ВОЗ ясно указывает на то, что названия новых болезней не должны включать географические названия.



Полицейский распыляет дезинфицирующее средство, г. Ухань. Reuters

Также власти КНР подчёркивают, что слухи о том, что именно китайский город Ухань стал источником нового коронавируса, не подтверждены научными данными. В документе отмечается, что далеко не всегда районы, в которых впервые выявлялись новые инфекции, были их подлинными источниками. В качестве примера Пекин привёл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который впервые был диагностирован в США, хотя изначально возник не на американской территории.

Пекин также опроверг версию, согласно которой вирус COVID-19 был якобы создан в лабораториях уханьского исследовательского института. Как отмечается в документе, все имеющиеся данные говорят о природном происхождении вируса.

Ещё один распространяемый на Западе миф гласит, что Пекин якобы мог взять вирус под контроль ещё на ранних стадиях, во время вспышки в Ухани, однако позволил китайским гражданам свободно выезжать в Милан, Нью-Йорк и другие регионы, что стало причиной глобального распространения инфекции. В ответ на это обвинение китайская сторона напоминает о мерах, принятых Пекином для сдерживания вспышки.

Так, власти КНР ещё в январе ввели полную блокаду Ухани, которую сняли только в апреле. Правда, к тому моменту вирус уже успел выйти за пределы города, однако, как справедливо отмечает китайский МИД в другом пункте документа, для понимания и изучения природы нового вируса требуется время. Для сравнения, власти Италии ввели жёсткие карантинные меры в северных районах страны только после того, как республика вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса.

Развенчивают китайские власти и распространяемый американскими политиками миф, согласно которому Пекин якобы пытался скрывать эпидемию на первоначальных этапах. Для опровержения этого тезиса в документе приводится точная хронология событий тех дней. Первое сообщение местных властей о подозрительных случаях пневмонии появилось 27 декабря 2019 года, в тот же день китайские эпидемиологи начали расследование инцидента.

Уже 31 декабря Китай уведомил представительство ВОЗ в стране о случаях необычной пневмонии в Ухани. Отметим, что эта информация обошла тогда мировые СМИ.

«Пример непорядочности»

Выступая накануне на пресс-конференции, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также высказалась об обвинениях, звучащих в адрес Пекина со стороны властей США.

«По их (американских политиков. — прим.ред.) словам, Китай действовал недостаточно оперативно. Китай — одна из первых стран, столкнувшихся с COVID-19. Мы неоднократно делились хронологией принимаемых государством мер», — отметила дипломат.

Хуа Чуньин напомнила также, что уже с 3 января 2020 года Китай начал предоставлять ВОЗ, а также соответствующим странам, включая США, и регионам своевременно обновляемую информацию.

«7 января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний идентифицировал первый штамм нового коронавируса. 12 января Национальная комиссия по вопросам здравоохранения предоставила ВОЗ данные по генетическому секвенированию вируса», — подчеркнула она.



Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Reuters. © Jason Lee

Комментируя обвинения, согласно которым Пекин якобы скрывал реальную статистику по коронавирусу, Хуа Чуньин заявила, что «здравомыслящий человек не станет слепо обвинять другого во лжи только из-за того, что у этого другого складывается более приглядная статистика».

«Это вам не детские игры с разного рода выдумками», — добавила представитель МИД КНР.

При этом именно пренебрежение фактами и перекладывание ответственности на Китай — это «наглядный пример непорядочности», проявляемой сейчас американскими властями, пояснила она.

Прокомментировала Хуа Чуньин и заявления госсекретаря США Майка Помпео, в которых он критиковал политическую систему и Коммунистическую партию Китая.

«Я заметила, что, по словам официальных лиц США, их руководство отличается от китайского. И это действительно так: наше отличие от США состоит в том, что для КПК и китайского правительства жизни людей всегда были первоочередным приоритетом. Мы дорожим каждым и спасём всех, чего бы это ни стоило», — подчеркнула дипломат.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Александр Ломанов, опубликованный на сайте МИД КНР документ адресован иностранным правительствам, политическим и экономическим элитам.

«МИД Китая становится участником набирающей обороты пропагандистской полемики между Китаем и Западом. Уже на протяжении полутора месяцев глава Госдепа США и другие американские должностные лица ведут пропагандистскую антикитайскую кампанию. Со своей стороны Китай предпринимает ответные, классические и строгие, шаги», — отметил Ломанов.

По его словам, Пекин не станет копировать поведение Вашингтона, распространяя фальшивые и бездоказательные обвинения. Вместо этого китайская сторона пытается ответить на все вопросы по существу.

«Этот документ не сможет убедить общественное мнение Запада в невиновности Китая. Но Пекин всё равно не может отмалчиваться, будет искать каналы, чтобы довести информацию до западной общественности», — пояснил эксперт.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, в конфликте с США китайское руководство ведёт себя грамотно и осторожно.

«Пекин внимательно наблюдал, как формируются обвинения. Несмотря на развёрнутую Вашингтоном антикитайскую кампанию, влияние Пекина в мире достаточно велико. У Китая есть также элементы „мягкой силы“, они тоже могут работать с общественным западным мнением. Аргументация Китая адресована западным экспертным кругам, которые понимают, что пандемия — общая проблема», — отметил эксперт.

Экономический гнёт

Напомним, в начале мая глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает доказательствами того, что коронавирус COVID-19 якобы начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань.

«Существуют внушительные доказательства того, что всё началось именно там», — сказал он в эфире передачи This Week на канале ABC.

При этом дипломат отказался пояснить, считает ли он, что вирус был выпущен на свободу намеренно.

Со ссылкой на неких экспертов Помпео заявил, что вирус имеет искусственное происхождение.

Кроме того, госсекретарь США допустил, что Коммунистическая партия Китая якобы прилагала усилия для сокрытия реальной информации о ситуации с распространением коронавируса нового типа.



Майк Помпео Reuters © Kevin Lamarque

«Это классические коммунистические усилия по дезинформации», — сказал Помпео.

Днём ранее западные СМИ опубликовали некий доклад, авторство которого приписывается англоязычному разведывательному альянсу The Five Eyes (FVEY), включающему Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США.

В распространённом материале говорилось о том, что Пекин якобы скрывал подлинные данные об эпидемии нового вируса.

30 апреля во время общения с представителями СМИ президент США Дональд Трамп заявил, что именно Китай несёт ответственность за распространение COVID-19, а источником пандемии является Уханьский институт вирусологии. На вопрос журналистов о том, есть ли какие-то сведения в подтверждение этой версии, Трамп ответил утвердительно, но не привёл никаких фактов.

По мнению Александра Ломанова, истинный мотив этих обвинений — вовсе не стремление установить истину, а желание переложить вину за происходящее в стране на другое государство.

«Главный внутриполитический драйвер антикитайской кампании — это президентские выборы в США, поэтому никаких предпосылок для смягчения этой риторики до ноября нет. Ещё три-четыре месяца назад американская экономика была в хорошем состоянии. У Трампа были все козыри на руках, чтобы переизбраться. Теперь в стране растёт безработица, началось экономическое замедление, растёт смертность населения от пандемии, поэтому Трампу нужно найти объяснение всего этого», — пояснил эксперт.

Ещё одним фактором стало соперничество между Китаем и США, начавшееся задолго до пандемии. По мнению Ломанова, вторая часть торгового соглашения между Китаем и США вряд ли будет подписана.

«Чем больше Китай и США втягиваются в обвинительную полемику, тем больше углубляется раскол между двумя крупнейшими экономиками мира», — уверен эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев.

«США сейчас пытаются создать основания для новых экономических претензий к Китаю, чтобы компенсировать свои потери и помешать рывку китайской экономики. Дело в том, что сейчас экономика КНР находится в зоне роста, а американская — в состоянии рецессии. Вашингтон старается создать негативный образ Китая не в последнюю очередь для того, чтобы склонить американские и европейские компании к уходу из-под китайской юрисдикции», — подытожил Васильев.

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Надежда Алексеева, Алёна Медведева