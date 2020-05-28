Перспективы внедрения 5G | Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

В последнее время много шума вокруг пятого поколения телефонии. Режим самоизоляции вывел эту проблему в новом свете: ныне существующие форматы связи не справляются с необходимостью подключения огромного количества устройств. Специалисты обещают, что 5G с легкостью решит эту задачу. Как и многие другие. И что такое интернет вещей. Что нам даст новый формат – разберемся в программе Вопрос науки.

На связи: Руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей, доцент, заведующий лабораторией интернета вещей Сколтеха, кандидат технических наук Дмитрий Лаконцев

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A0d6T0HWPIE