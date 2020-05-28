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Перспективы внедрения 5G | Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

10:39. 28 мая 2020 190 просмотров 14 коммент. Опубликовал:

В последнее время много шума вокруг пятого поколения телефонии. Режим самоизоляции вывел эту проблему в новом свете: ныне существующие форматы связи не справляются с необходимостью подключения огромного количества устройств. Специалисты обещают, что 5G с легкостью решит эту задачу. Как и многие другие. И что такое интернет вещей. Что нам даст новый формат – разберемся в программе Вопрос науки.

На связи: Руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей, доцент, заведующий лабораторией интернета вещей Сколтеха, кандидат технических наук Дмитрий Лаконцев

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A0d6T0HWPIE

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14 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9240 3485
    nikolay 28 мая 2020 в 11:09

    Науке давно известно, что связь может осуществляться на внутриатомном уровне. Безопасность – это другой вопрос.

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  • 18164 1414
    Русофил 28 мая 2020 в 11:22

    5G есть китайский и есть американский.
    Нет российского.
    Потому есть выбор чёй ставить и кто получит возможность УПРАВЛЯТЬ Россией.

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    • 9161 7467
      маринаРусофил 28 мая 2020 в 11:34

      а может у нас есть кое-что в рукаве? Соловьев намекает ,недаром он так пафосно и с энтузиазмом за команду Путина играет.

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      1
      • 8771 6995
        Айвамарина 28 мая 2020 в 11:38

        Сколковский мужик определённо что-то знает.

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      • 18164 1414
        Русофилмарина 28 мая 2020 в 11:41

        Может и есть а может и нет и НЕ НАДО.
        Вот и ВОЗ Путин нахваливает.
        Иногда есть выбор
        гордо и независимо и самостоятельно топать пешком из Москвы во Владивосток
        Или зависимо и не гордо лететь самолётом быстро и удобно.
        И третьего не дано.
        Или Россия встраивается в ПЛАНЕТАРНЫЕ системы управления или её ВСТРОЯТ или пешком когда все на самолётах.
        От интернета ОБЫЧНОГО тоже не отказались ведь.
        Альтернативы СВОЕЙ не создали.
        Мобильную связь СВОЮ не создали.
        Почему с этими 5-жи будет иначе?

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    • 1002 862
      АлександрРусофил 28 мая 2020 в 11:56

      Кофе есть бразильский и арабский. Кофе-слабый наркотик. Но это не значит, что бразильцы или арабы только из-за этого могут управлять Россией.
      Я лично набираю этот текст на смартфоне “Huawei”, но это не значит, что китайцы мной управляют. Мои смарт-часы “Garmin” собирают всю информацию о моей физической форме, дают подробные отчёты о тренировках и перемещениях. Но у меня нет паранойи по этому поводу.
      Китайские Huawei и ZTE продадут в РФ оборудование 5G, взамен получат нефть, газ, уголь, дерево для своей промышленности, пшеницу, военные технологии, транспортные коридоры. А также купят лояльность во внешней политике.

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      • 18164 1414
        РусофилАлександр 28 мая 2020 в 12:02

        Если китайцы ОТКЛЮЧАТ в стране все свои Хуавеи будет коллапс.
        Если собирают информацию значит её как-то используют?
        И уже СЕЙЧАС Вами управляют но…….
        Но это не значит что это обязательно ПЛОХО….
        Вами и светофор управляет

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  • 1002 862
    Александр 28 мая 2020 в 11:41

    Есть замечательная книга Митио (Мичио) Каку “Физика будущего” (2011г.). Физик собрал прогнозы 500 коллег о технологическом развитии на 100 лет и далее.
    Читается как фантастический роман, но без личных взглядов и рассуждений на морально-этические темы. Только технология.
    В 2011г. интернет вещей был предсказан. 9 лет спустя можно сказать, что основные технологические события были предугаданы точно.

    Хотя развитие цивилизации в целом трудно предугадать с помощью линейного мышления.

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    1
    • 18164 1414
      РусофилАлександр 28 мая 2020 в 11:45

      Не трудно.
      Понять и прошлое и будущее НАУЧНО нет проблем.
      Но оно будет НЕ СОВПАДАТЬ с тем религиозно-идеологическим ФЕЙКОМ который нас окружает в прошлом настоящем и будущем ))
      История переврана,настоящее переврано и будущее перевирают ЗАГОДЯ ))

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      • 1002 862
        АлександрРусофил 28 мая 2020 в 11:59

        В целом – да, но есть нюансы. Ниссим Талеб писал про “чёрных лебедей”, которые прилетают неизвестно откуда и перечеркивают все прогнозы.

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        • 18164 1414
          РусофилАлександр 28 мая 2020 в 12:05

          Ну а это уже религиозно-идеолого-пропагандистское ЖУЛЬНИЧЕСТВО.
          Жулики постоянно ЛАЖАЮТ и надо лохам как-то обьяснять почему всё не так как они ванговали.
          Но стадо как рыбки.
          Не помнят что было вчера и даже не помнят что было у противоположной стенки аквариума.
          Сверху падает еда.
          Жись удалась.
          А потом сдохнут

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  • 908 880
    Виктор 28 мая 2020 в 12:43

    Придерживаюсь взгляда, что развитие технологий должно идти параллельно с развитием человека))) Развитие человека (на мой взгляд) отстает, даже хуже того, “отставляют” или “обставляют” в нужном кому то направлении….

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