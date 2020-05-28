Перспективы внедрения 5G | Вопрос науки с Алексеем Семихатовым
В последнее время много шума вокруг пятого поколения телефонии. Режим самоизоляции вывел эту проблему в новом свете: ныне существующие форматы связи не справляются с необходимостью подключения огромного количества устройств. Специалисты обещают, что 5G с легкостью решит эту задачу. Как и многие другие. И что такое интернет вещей. Что нам даст новый формат – разберемся в программе Вопрос науки.
На связи: Руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей, доцент, заведующий лабораторией интернета вещей Сколтеха, кандидат технических наук Дмитрий Лаконцев
Науке давно известно, что связь может осуществляться на внутриатомном уровне. Безопасность – это другой вопрос.
5G есть китайский и есть американский.
Нет российского.
Потому есть выбор чёй ставить и кто получит возможность УПРАВЛЯТЬ Россией.
а может у нас есть кое-что в рукаве? Соловьев намекает ,недаром он так пафосно и с энтузиазмом за команду Путина играет.
Сколковский мужик определённо что-то знает.
Может и есть а может и нет и НЕ НАДО.
Вот и ВОЗ Путин нахваливает.
Иногда есть выбор
гордо и независимо и самостоятельно топать пешком из Москвы во Владивосток
Или зависимо и не гордо лететь самолётом быстро и удобно.
И третьего не дано.
Или Россия встраивается в ПЛАНЕТАРНЫЕ системы управления или её ВСТРОЯТ или пешком когда все на самолётах.
От интернета ОБЫЧНОГО тоже не отказались ведь.
Альтернативы СВОЕЙ не создали.
Мобильную связь СВОЮ не создали.
Почему с этими 5-жи будет иначе?
Кофе есть бразильский и арабский. Кофе-слабый наркотик. Но это не значит, что бразильцы или арабы только из-за этого могут управлять Россией.
Я лично набираю этот текст на смартфоне “Huawei”, но это не значит, что китайцы мной управляют. Мои смарт-часы “Garmin” собирают всю информацию о моей физической форме, дают подробные отчёты о тренировках и перемещениях. Но у меня нет паранойи по этому поводу.
Китайские Huawei и ZTE продадут в РФ оборудование 5G, взамен получат нефть, газ, уголь, дерево для своей промышленности, пшеницу, военные технологии, транспортные коридоры. А также купят лояльность во внешней политике.
Если китайцы ОТКЛЮЧАТ в стране все свои Хуавеи будет коллапс.
Если собирают информацию значит её как-то используют?
И уже СЕЙЧАС Вами управляют но…….
Но это не значит что это обязательно ПЛОХО….
Вами и светофор управляет
Я понимаю, что мою информацию собирают. Обойтись без этого могу (например, уйду жить в тайгу, буду там козу доить) но не хочу.
Мы живём в современном мире.
Кстати, ЯП также анализирует нашу информацию.
Я не делал оценок хорошо-плохо.
Просто факт.
Повторюсь светофоры тоже нами управляют ))
Есть замечательная книга Митио (Мичио) Каку “Физика будущего” (2011г.). Физик собрал прогнозы 500 коллег о технологическом развитии на 100 лет и далее.
Читается как фантастический роман, но без личных взглядов и рассуждений на морально-этические темы. Только технология.
В 2011г. интернет вещей был предсказан. 9 лет спустя можно сказать, что основные технологические события были предугаданы точно.
Хотя развитие цивилизации в целом трудно предугадать с помощью линейного мышления.
Не трудно.
Понять и прошлое и будущее НАУЧНО нет проблем.
Но оно будет НЕ СОВПАДАТЬ с тем религиозно-идеологическим ФЕЙКОМ который нас окружает в прошлом настоящем и будущем ))
История переврана,настоящее переврано и будущее перевирают ЗАГОДЯ ))
В целом – да, но есть нюансы. Ниссим Талеб писал про “чёрных лебедей”, которые прилетают неизвестно откуда и перечеркивают все прогнозы.
Ну а это уже религиозно-идеолого-пропагандистское ЖУЛЬНИЧЕСТВО.
Жулики постоянно ЛАЖАЮТ и надо лохам как-то обьяснять почему всё не так как они ванговали.
Но стадо как рыбки.
Не помнят что было вчера и даже не помнят что было у противоположной стенки аквариума.
Сверху падает еда.
Жись удалась.
А потом сдохнут
Придерживаюсь взгляда, что развитие технологий должно идти параллельно с развитием человека))) Развитие человека (на мой взгляд) отстает, даже хуже того, “отставляют” или “обставляют” в нужном кому то направлении….