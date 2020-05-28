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Будущее “земных” юриспруденции и медицины.

20:07. 28 мая 2020 113 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/hGjUTUpfFV8

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1611 1007
    xazzar berlazzar 29 мая 2020 в 13:37

    а почему в кавычках? хирург зелендинов и судья хахалева- это только начало))

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    • 15121 10583
      Владимирxazzar berlazzar 29 мая 2020 в 14:21

      Эту систему и строит Собянин,Хахалева и прочие здесь не при чем.
      ИИ не берет взятки и ни перед кем не ответственен,на него бесполезно подавать жалобы.
      Ничего не скрывается,людей оповещают и через кинофильмы в том числе.

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