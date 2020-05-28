Будущее “земных” юриспруденции и медицины.
20:07. 28 мая 2020 113 просмотров 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/hGjUTUpfFV8
Источник: https://youtu.be/hGjUTUpfFV8
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Уникальный смысл сегодня-это универсальная ценность завтра. Таким способом творятся религии и создаются ценности.
а почему в кавычках? хирург зелендинов и судья хахалева- это только начало))
Эту систему и строит Собянин,Хахалева и прочие здесь не при чем.
ИИ не берет взятки и ни перед кем не ответственен,на него бесполезно подавать жалобы.
Ничего не скрывается,людей оповещают и через кинофильмы в том числе.