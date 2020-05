США объявили грант на «разоблачение дезинформации здравоохранения» России

Его сумма составляет $250 тыс. СМИ США утверждали, что Россия занижает статистику по коронавирусу, однако российское посольство назвало информацию недостоверной и потребовало её опровергнуть.

Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать грант на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Заявка размещена на сайте grants.gov (эту платформу для объявления конкурсов используют правительственные учреждения, в частности Минюст США).

Победитель конкурса, согласно описанию в заявке, получит $250 тыс. Госдеп намерен выделить эту сумму для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Грант Госдеп предлагает выдать организации с опытом «в противодействии российской дезинформации». Проходить конкурс будет только в один этап.

Российское посольство в США раскритиковало идею Госдепа. «Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия, и США — теряем тысячи граждан и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — говорится в сообщении посольства. Дипломаты указывают, что на внешнего врага «предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей».

Посольство отмечает, что «влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности». «Не полезнее было бы направить эти $250 тыс. на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?» — задаются вопросом российские дипломаты. «От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя», — заключают сотрудники посольства России в США.

Газета Financial Times 12 мая сообщила, что Россия занижает данные об умерших в результате заражения коронавирусом. По информации газеты, реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Подобный материал опубликовала и The New York Times.

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о данных FT, говорила, что российские власти никогда не манипулировали статистикой, в том числе по коронавирусу. Она указывала, что в России уровень летальности от COVID-19 в среднем в 7,6 раза ниже, чем в других странах.

The New York Times, ссылаясь на независимого демографа Алексея Ракши, писала, что в Москве не было зарегистрировано около 70% смертей из-за коронавируса, в других российских регионах — примерно 80%. Издание также приводило слова старшего научного сотрудника РАНХиГС Татьяны Михайловой, которая утверждала, что показатели смертности в столице за апрель намного выше, чем в том же месяце в среднем за последние 10 лет.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун написал редакции NYT, что увеличение смертности «вполне естественно при распространении острых респираторных заболеваний, из-за которых возникают осложнения хронических болезней». Он пояснял, что по сравнению с апрелем 2019 года в том же месяце этого года смертность увеличилась на 1841 человека, при этом при сравнении с апрелем 2018 года разрыв был меньше — 985 человек.

Обложка: Фото: Терещенко Михаил / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-objavili-grant-na-razoblachenie-dezinformacii-zdravoohranenija-rossii-115678