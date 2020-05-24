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Грант в 250 тыс. долларов от Госдепа США эксперт назвал трюком в информационной войне

14:13. 24 мая 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Невские новости

Госдеп США обещает 250 тысяч долларов тому, кто докажет, что российская сторона дезинформирует мировую общественность в сфере здравоохранения. Российское посольство назвало это поиском внешнего врага.

Госдеп США объявил конкурс на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения. Победитель получит 250 тысяч долларов. На странице в социальной сети Facebook Российского посольства в США дали оценку этому конкурсу.

«Даже во время сложной глобальной пандемии, когда и Россия и США теряют тысячи граждан и должны были объединиться, усилия направлены на поиск внешнего врага. Предполагается, что его обвиняют полностью или частично  в недостатках собственных властей», — комментируют в российском посольстве.

Лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ назвал конкурс Госдепа США «обычным трюком в информационной войне».

«Когда Соединенные Штаты через «независимую» прессу сделали определенное заявление, чтобы замазать черной краской российское здравоохранение, выяснилось, что фактов нет. Они оказались в ситуации, когда фактов нет, а заявление сделано», — считает Стариков.

По мнению Старикова, Госдеп пытается выйти из неудобного положения и создает ситуацию, чтобы обнародовать сомнительную информацию.

«Факты уже написаны заранее, а объявление к медицинской общественности это всего лишь повод для обнародования очередной порции лжи. А смысл ситуации в следующем: не может же смертность в «демократических» США быть больше, чем в «тоталитарном» Китае или в «тоталитарной» России. У любого западного обывателя возникнет много вопросов. Вот ему и дают заранее подготовленные ответы», — комментирует Николай Стариков.

Источник: https://nstarikov.ru/grant-v-250-tys-dollarov-ot-gosdepa-ssha-jekspert-nazval-trjukom-v-informacionnoj-vojne-115660

Метки: чит.клуб

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