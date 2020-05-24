Грант в 250 тыс. долларов от Госдепа США эксперт назвал трюком в информационной войне

Госдеп США объявил конкурс на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения. Победитель получит 250 тысяч долларов. На странице в социальной сети Facebook Российского посольства в США дали оценку этому конкурсу.

«Даже во время сложной глобальной пандемии, когда и Россия и США теряют тысячи граждан и должны были объединиться, усилия направлены на поиск внешнего врага. Предполагается, что его обвиняют полностью или частично — в недостатках собственных властей», — комментируют в российском посольстве.

Лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ назвал конкурс Госдепа США «обычным трюком в информационной войне».

«Когда Соединенные Штаты через «независимую» прессу сделали определенное заявление, чтобы замазать черной краской российское здравоохранение, выяснилось, что фактов нет. Они оказались в ситуации, когда фактов нет, а заявление сделано», — считает Стариков.

По мнению Старикова, Госдеп пытается выйти из неудобного положения и создает ситуацию, чтобы обнародовать сомнительную информацию.