Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 мая 2020

США обвинили Россию в размещении авиации в Ливии

Африканское командование армии США обвинило Россию в том, что она перебросила свои самолеты для поддержки "ЧВК Вагнер" на территории Ливии.Речь идет о все тех же МиГ-29, которые объявились на авиабазе Аль-Джуфра и 4 из которых уже приступили к боевым операциям в небе Ливии. Ранее уже сообщалось, что в Ливию переброшены 6 МиГ-29 и 2 Су-24 (замечены на авиабазе Аль-Хадим).Забавно, что эти обвинения последовали на фоне заявлений американской прессы о том, что "Россия выводит ЧВК Вагнер из Ливии". А вот американское командование в Африке заявляет, что не выводит, а наоборот, наращивает для "ЧВК Вагнер" воздушную поддержку.Никак не могут определиться и как не трудно догадаться, "кто-то где-то врет".МиГ-29 в Ливии.МиГ-29 за некоторое время до в Хмеймиме. Стоит отметить, что был период, когда сирийские МиГ-29 после ударов по Шайрату, отстаивались на Хмеймиме.США указывают на то, что переброшенные в Ливию МиГи проходили через авиабазу в Хмеймим. На фото 4 МиГ-29 которые позднее оказалась в Аль-Джуфра и 2 Су-35, которые их сопровождали при перелете.Размещение 2-х турецких F-16 в Мисурате США видимо не обеспокоило.Американские и итальянские боевые корабли у берегов Ливии.

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Армия США: «Авиация ВКС России летит в Ливию для поддержки ЧВК» (ФОТО)

Соединённые Штаты заявили, что Россия перебросила в Ливию входящие в состав Воздушно-космических сил РФ истребители МиГ-29 и Су-35С, а также фронтовые бомбардировщики Су-24. Сегодня, 26 мая, Африканское командование Вооружённых сил США (АФРИКОМ) сообщило на своих официальных ресурсах о том, что российская военная авиация сначала была переброшена в Сирию, где самолёты перекрасили, после чего их отправили уже в Ливию. Кроме того, в американском военном командовании утверждают, что данные истребители и бомбардировщики предназначены для действий в интересах воюющих в регионе российских ЧВК, под чьё управление якобы и поступят боевые машины. Также в АФРИКОМ приводят свои данные о том, что позднее военные самолёты ВКС РФ будут использоваться Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в боях против оппозиционных сил. Американский генерал Стивен Таунсенд заявил, что Россия в этом случае якобы будет помогать в обслуживании этих истребителей и бомбардировщиков и оказывать содействие Ливийской национальной армии. Читайте также: Ударные БПЛА Эрдогана наносят очень странные удары, а юные убийцы из Сирии гибнут в Ливии (ФОТО, ВИДЕО)

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ЧВКшники в Бани-Валиде

ЧВКшники в Бани-Валиде.Со стороны ПНС Ливии заявляют, что ЧВКшники из Бани-Валида отправились на восток Ливии (возможно, в Бенгази).Со стороны ЛНА называют эти заявления пропагандой.Также ПНС заявляет, что обнаружено еще 1 тело якобы ЧВКшника.К этой теме вернусь, как будет ясность с личностью на фото.Стоит отметить, что турки сейчас гонят вал пропаганды, выдавая фото и видео из других регионов за Ливию.Например, это фото времен Крымской весны выдают за ЧВК Вагнер в Ливии. Так что лучше ждать перекрестных подтверждений.Стоит отметить, что в отличие от "Панцирей", которые поставлялись Хафтару из ОАЭ, в колонне ЧВКшников отметился 1-й зафиксированный в Ливии "Панцирь" на колесной базе Камаза.Стороны продолжают хвастаться большим числом уничтоженных эмиратовских "Панцирей" (турки претендуют на 11 штук) и турецких БПЛА (ЛНА претендует на 13 штук за 3 дня).Если же отойти от сетевого бахвальства сторон, то можно констатировать очевидное военное поражение Хафтара в боях к западу от Триполи.Синим помечены районы, которые ЛНА потеряла за последнюю неделю.Если говорить о существенном, то наиболее болезненными для Хафтара оказались потери авиабазы Аль-Ватия, района к югу от Гарьяна и куска территории в южных районах Триполи, которые мучительно брали в предшествующие месяцы.Командование ЛНА по этому поводу заявляет, что это было "тактическое отступление". Классика "хорошей мины при плохой игре". После произошедшего, перспективы взятия Триполи сошли на нет – надо ведь еще отбивать атаки на Тархуну, Каср-бин-Гашир и международный аэропорт. Без серьезного наращивания сил Хафтара, взятие Триполи на текущем этапе выглядит весьма маловероятным.Действия МиГ-29 против турецких кораблей конечно интересны, но слегка запоздали. Как пишут в турецкий прессе, последняя активизация в Западной Триполитании была целиком и полностью "заслугой" ОАЭ, которые требовали от Хафтара активности, тогда как другие спонсоры Хафтара настаивали на продолжении перемирия. Более прочих был недоволен Египет, который оказался в ситуации, когда из-за авантюры ОАЭ у него под боком может появитьтся турецкая военная база (ПНС Ливии с удовольствием могут сдать Аль-Ватию в аренду Эрдогану, который копируя действия РФ в Сирии, может заключить соглашение об аренде авиабазы на 50 лет). В этой связи, можно констатироватЬ, что РФ вовремя пресекли поползновения ОАЭ, которые предлагали Асаду 3 млрд. долларов за возобновление наступления в Идлибе, чтобы напрячь Турцию и в Ливии и в Сирии. Хафтар деньги очевидно взял. А вот Асад после консультаций с Москвой от участия в этой авантюре уклонился (правда 250 млн. долларов, как пишут катарцы, успел получить)В целом, с учетом продолжающихся поставок вооружений обеими группировками, можно ожидать, что продолжение в Ливии последует.

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Резня в Сирии: боевики Эрдогана начали уничтожать друг друга из-за грязного приказа Анкары (ВИДЕО)

Чужой и при том глупый пример заразителен. Последние несколько дней во многих СМИ и интернет-ресурсах распространяется информация о массовых поджогах сельскохозяйственных угодий местных жителей на востоке Сирии. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. Причиной пожаров стали бомбардировки зажигательными боеприпасами полей силами Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* во главе с США. Таким образом американцы желают вынудить работать на оккупированных ими нефтяных полях местное арабское население. Конечно же, американцы прикрывают свои действия борьбой с террористами. Хотя по заверениям местных жителей, боевиков-исламистов в их районах никто не видел уже несколько лет. Под благовидным предлогом борьбы с ИГИЛ свои темные дела стал творить и ближайший союзник США в регионе — Турция. Для Анкары в районе операции «Источник мира» есть только один террорист — курды. Однако перейти в открытое наступление ни сама Турция, ни подконтрольные ей банды не могут ввиду определенных соглашений как с Россией, так и с США. По этой причине Анкаре не остается ничего иного, как устраивать разного рода провокации в надежде на открытую агрессию со стороны курдских вооруженных формирований. В основном протурецкие банды занимались незначительным обстрелом курдских позиций и населенных пунктов, в результате которых жертвами зачастую становились мирные жители. Тем не менее желаемого эффекта им достичь не удалось. Курды стараются не поддаваться на провокации. В связи с этим турецкие командиры решили попробовать морить голодом своих противников. С этой целью ряду группировок Сирийской Национальной Армии были даны указания на поджог обширных сельскохозяйственных угодий на подконтрольных курдам территориях. Однако не все группировки протурецких вооруженных формирований согласились с данным решением Анкары. Так, группировка Сирийской Национальной Армии «Султан Мурад» выступила резко против уничтожения сельскохозяйственных поселений. Более того, 24 мая члены группировки совершили нападение на группировку «Сукур аш-Шималь». Официальной причиной стал конфликт личностных интересов. В тоже время поступает информация о том, что члены «Султан Мурад» оказались недовольны тем, что «Сукур аш-Шималь», выполняя указания Турции, сжигает сельскохозяйственные угодья, хоть и курдского, но все же мирного населения. При этом данные поля принадлежат не только курдам, но и проживающим на данной территории арабам. В итоге, как это обычно бывает у боевиков, конфликт завершился перестрелкой в районе городка Рас-аль-Айн. По имеющимся данным, в результате боя бандиты «Сукур аш-Шималь» понесли тяжелые потери: 11 человек убитыми и более 20 ранены. Помимо этого, группировка лишилась нескольких 120 миллиметровых минометов. О потерях со стороны «Султан Мурад» не сообщается. Любопытно, что информацию подтвердило и известное сирийское оппозиционное новостное агентство Step News, сообщившее о кровопролитных боях между протурецкими группировками «Сукур аш-Шималь» и «Щит Хасаки» в населенном пункте Рас-аль-Айн. По всей видимости, раскол в рядах Сирийской Национальной Армии с каждым днем становится все сильнее. Действия и приказы Анкары все больше сталкиваются с недопониманием среди подконтрольных ей группировок. Все чаще между бандами возникают противоречия, заканчивающиеся в основном кровопролитными столкновениями. И если все продолжится без изменений, Турция рискует потерять все то, что было ей захвачено, а также лишиться своей главной силы в Сирии в виде подконтрольных бандитов Сирийской Национальной Армии. Читайте также: Российские военные заблокировали конвой армии США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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