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Новейшее оружие России: когда пройдёт первый пуск «Посейдона»

07:40. 26 мая 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Новейшее оружие России: когда пройдёт первый пуск «Посейдона» | Русская весна

Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 «Белгород», которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», продлятся еще полтора года, сообщил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ», — добавил собеседник агентства.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон». Лодка относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который был переработан специально для системы «Посейдон» в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

Первый штатный носитель «Посейдонов», АПЛ проекта 098531 «Хабаровск», планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет, заявлял «РИА Новости» в минувшем апреле источник в «оборонке».

Тактико-технические характеристики проекта подлодки 09851 «Хабаровск» официально не разглашаются. Однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость — 30–32 узла, глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, экипаж — не менее 100 человек.

О разработке «Посейдона» президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному Собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1590468247

Метки: Новости

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