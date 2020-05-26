МОЛНИЯ: Путин назначил дату Парада Победы (+ВИДЕО)
В ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы.
Он пройдёт на Красной площади 24 июня — спустя ровно 75 лет после исторического парада в честь Победы СССР над фашистской Германией.
Парад 24 июня 1945 года принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский.
Что касается шествия «Бессмертного полка», президент предложил провести его 26 июля, в День Военно-морского флота.
Сделать это раньше с обеспечением мер социального дистанцирования не представляется возможным, пояснил Путин.
При этом российский лидер оговорил возможность переноса шествия «Бессмертного полка» на более позднюю дату, если этого потребует эпидемиологическая обстановка в стране.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1590494614
Путин игрок.Мы всего лишь зрители.
Он ещё в январе знал и когда этот КАРИЕС 2020 начнётся и когда закончится ))
ну ведь все подспудно чувствовали ,что это игра ,что мир уходит от модели бретонвуда и что они уже наметили границы нового мира .Но как этот вирус сочинили ,ведь реально убивает слабых стариков этой пневмонией,остановили мировую экономику!!реально и безропотно мир подчинился и теперь они делятся и меряются силами,народу нужен позитив-Парад,а потом еще один парад-денег полно.Китаец своих клинтонских комсомольцев убрал под шумок,Михалков начал готовить наших к отходу. Дальше -патриотизм ,вера ,армия,снижение достатка у 99% общества ,но без войны ядерной.А зачем Украине 8 новых лабораторий со штамами,кому готовили ,оттачивая на своих людях?? осенью может пригодиться.
Этот вирус ДАВНО но если зомбоящик не рассказал значит и нет его.
А сегодня ВДАЛБЛИВАЮТ ежедневно-ежечасно.
Вирус-вирус.
Кстати заметил что именно сегодня
Первый день.
Ещё вчера нас грузили сколько ЗАБОЛЕЛО.
А уже сегодня сколько ВЫЗДОРОВЕЛИ ))
ха-ха
Под шумок экономику ПЕРЕДЕЛИЛИ ))
Подсмотреть бы это , цука, расписание – что там дальше.
Пиндосы, наглосаксы , КанадА и Новая Зеландия засуетились с объединением в новую “Сеть”, торговую.
Судя по его делам он скорее “катала”.
Ага.
И “катала” тоже.
Молодец и на своём месте.
Хотя конечно часто его нерешительность напрягает.