МОЛНИЯ: Путин назначил дату Парада Победы (+ВИДЕО)

В ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы.

Он пройдёт на Красной площади 24 июня — спустя ровно 75 лет после исторического парада в честь Победы СССР над фашистской Германией.

Парад 24 июня 1945 года принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский.

Что касается шествия «Бессмертного полка», президент предложил провести его 26 июля, в День Военно-морского флота.

Сделать это раньше с обеспечением мер социального дистанцирования не представляется возможным, пояснил Путин.

При этом российский лидер оговорил возможность переноса шествия «Бессмертного полка» на более позднюю дату, если этого потребует эпидемиологическая обстановка в стране.

Читайте также: Зачем украинский вице-премьер соврал в прямом эфире? — пан Резников из-за ОБСЕ оказался в неудобном положении (ВИДЕО)