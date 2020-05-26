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МОЛНИЯ: Путин назначил дату Парада Победы (+ВИДЕО)

15:03. 26 мая 2020 168 просмотров 8 коммент. Опубликовал:
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МОЛНИЯ: Путин назначил дату Парада Победы (+ВИДЕО) | Русская весна

В ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы.

Он пройдёт на Красной площади 24 июня — спустя ровно 75 лет после исторического парада в честь Победы СССР над фашистской Германией.

Парад 24 июня 1945 года принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский.

Что касается шествия «Бессмертного полка», президент предложил провести его 26 июля, в День Военно-морского флота.

Сделать это раньше с обеспечением мер социального дистанцирования не представляется возможным, пояснил Путин.

При этом российский лидер оговорил возможность переноса шествия «Бессмертного полка» на более позднюю дату, если этого потребует эпидемиологическая обстановка в стране.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1590494614

Метки: Новости

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9118 7428
    марина 26 мая 2020 в 16:25

    Путин игрок.Мы всего лишь зрители.

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    2
    • 18082 1384
      Русофилмарина 26 мая 2020 в 16:36

      Он ещё в январе знал и когда этот КАРИЕС 2020 начнётся и когда закончится ))

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      • 9118 7428
        маринаРусофил 26 мая 2020 в 16:59

        ну ведь все подспудно чувствовали ,что это игра ,что мир уходит от модели бретонвуда и что они уже наметили границы нового мира .Но как этот вирус сочинили ,ведь реально убивает слабых стариков этой пневмонией,остановили мировую экономику!!реально и безропотно мир подчинился и теперь они делятся и меряются силами,народу нужен позитив-Парад,а потом еще один парад-денег полно.Китаец своих клинтонских комсомольцев убрал под шумок,Михалков начал готовить наших к отходу. Дальше -патриотизм ,вера ,армия,снижение достатка у 99% общества ,но без войны ядерной.А зачем Украине 8 новых лабораторий со штамами,кому готовили ,оттачивая на своих людях?? осенью может пригодиться.

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    • 2708 2540
      KTмарина 26 мая 2020 в 16:54

      Судя по его делам он скорее “катала”.

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