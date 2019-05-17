Новости Украины и Новороссии 17 мая 2019

Владимир, мы ждем!

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СРОЧНО: Партия Яценюка развалила коалицию в Раде (ВИДЕО)

Партия «Народный фронт», лидером которой является экс-премьер Украины Арсений Яценюк, развалила правящую коалицию в Раде. О выходе политсилы из коалиции утром 17 мая сообщил председатель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак. «Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня. Согласно Конституции Украины в течение 30 дней будет формироваться новая коалиция. „Народный фронт” призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации относительно подготовки нового коалиционного соглашения с новым планом действий», — сообщил Бурбак. Он выразил убеждение, что в течение полугода «украинцы ожидают от вновь избранного президента и парламента решительных шагов, действий и изменений». «Времени на промедление нет», — подчеркнул председатель парламентской фракции «Народного фронта». Таким образом, Верховная рада не только де-факто (о чём давно говорят сторонники избранного президента Зеленского), но и де-юре остаётся без правящей коалиции. Теперь спикер парламента Андрей Парубий начнёт отсчёт 30 дней, за которые должна быть сформирована новая коалиция. Если этого не случится, то президент страны формально получает возможность распустить Раду, но (!) только если до очередных парламентских выборов остаётся не менее полугода. В нынешних украинских реалиях это невозможно — то есть возможность досрочного роспуска Рады оказывается заблокирована. Читайте также: «Член с гербом»: одесскую полицию высмеяли за флешмоб ко «Дню вышиванки» (ФОТО)

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Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского

Уходящий президент Украины Петро Порошенко подписал один из последних своих указов, который должен обеспечить подготовку и проведение мероприятий, связанных с инаугурацией нового президента «незалежной» Владимира Зеленского. Текст документа обнародован пресс-службой президента Украины. Порошенко поручил сформировать организационный комитет для проведения связанных с инаугурацией мероприятий. МИД Украины поручено пригласить для участия в церемонии иностранные делегации. Читайте также: Вице-президент США не приедет на инаугурацию Зеленского МВД Украины получило поручение предпринять дополнительные меры для обеспечения общественного порядка во время подготовки и проведения инаугурации. Кабинет министров Украины, согласно тексту указа, ответственен за финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий, а Государственный комитет телевидения и радиовещания — за освещение инаугурации в средствах массовой информации. Напомним, 16 мая Верховная рада назначила дату инаугурации президента Зеленского на понедельник, 20 мая. Мероприятие начнётся в 10:00. Читайте также: Порошенко подложил бомбу под Зеленского: новый закон уничтожит Украину?

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Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Фото: © РИА Новости / Стрингер Фото: © РИА Новости / Стрингер Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады. Об этом в эфире программы “ Право на власть ” на канале 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков, передает РИА Новости

“Естественно, будет инициировать”, – сказал советник, отвечая на вопрос ведущей о роспуске парламента Зеленским. По его словам, одной из предпосылок для этого является отсутствие в Раде коалиции. При этом новоизбранный президент готов помочь депутатам “напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше”, добавил Разумков. Ранее Зеленский не исключал, что инициирует роспуск Рады после вступления в должность президента. Также он обвинял депутатов в том, что те сознательно затягивали сроки приведения его присяги, чтобы лишить его возможности добиться досрочных парламентских выборов в законодательные сроки – до 27 мая. Согласно законодательству Украины, есть три основания для того, чтобы инициировать роспуск Рады – отсутствие коалиции в парламенте, если Рада не собирается на заседания в течение месяца или если она не может сформировать правительство. По конституции, подписать указ о роспуске парламента может только президент. Верховная рада Украины в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. В штабе новоизбранного главы государства выразили надежду, что решение парламента по инаугурации поможет закончить период неопределенности.

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«Сваты» отбыли срок: на Украине вновь можно показывать всенародно любимый сериал

Апелляционный суд Киева снял запрета на показ популярного сериала «Сваты» производства студии «Квартал 95», которую возглавляет Владимир Зеленский. Решение было принято в среду, 15 мая. Это значит, что сериал вскоре вернут на телеэкраны. Пресс-служба телеканала «1+1» сообщила, что дата начала показа будет объявлена в ближайшее время. «Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 26 марта 2019 года, которым удовлетворен иск ООО „Телерадиокомпания” Студия 1+1», ООО «Киноквартал» к Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино, Службе безопасности Украины», — сообщили представители канала. Судебная система на Украине считается полностью подконтрольной Петру Порошенко, за минувшие пять лет он переформатировал судбную ветвь власти, что называется, под себя. Но времена меняются, меняются президенты и некоторые из них снимают сериалы. И хотя Зеленский не появляется в кадре всенародно любимые не только на Украине, но также в России и Белоруссии «Сваты» – его детище. Он выступил как автор идеи, сценария и продюссер. Для тех, кто не смотрел, поясним: главный герой сериала, которого играет Фёдор Добронравов, неоднократно заявляет, что его Родина – Советский Союз, а в одном из сезонов, снятом, кстати, в Крыму, персонажи оформляют гостиницу в советском стиле и в кадре появляется столько запрещённой теперь на Украине символики, что пана вятровича может хватить удар. Читайте также: В ДНР задержали «оборотней в погонах» (ВИДЕО)

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В России возродят производство «украинского» ракетного двигателя РД-120

Ракетный двигатель РД-120, который много лет производился на Украине, теперь будет изготавливаться в России. Об этом заявили в Научно-производственном объединении Энергомаш, входящем госкорпорацию «Роскосмос». Двигатель РД-120 был разработан НПО Энергомаш в 1976–1985 годах для второй ступени ракеты-носителя «Зенит», которую строили на Украине. Соответственно, изготовление двигателя осуществлялось на украинском Южном машиностроительном заводе, а российское НПО не занималось этим более 30 лет, поясняет портал ТэкноБлог. «И в настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение каких-то характеристик для применения его в составе новых российских уже перспективных ракет», — пояснил мастер литейного цеха Энергомаша Владислав Паламарчук в видео, размещенном на сайте предприятия. В частности, НПО продолжило разработку модифицированного РД-120 с коротким соплом, начатую еще в 1986 году. Проведены два огневых испытания двигателя, который получил название РД-120К (РД-120U). Читайте также: «Они смогли, а мы нет», — украинский экс-министр о развитии ВПК России (ВИДЕО) Кстати, это не единственный пример отказа от украинских двигателей, производившихся для российских летательных аппаратов. Ранее стало известно, что самолеты-амфибии Бе-200 переведут с украинских двигателей Д-436 производства запорожского завода «Мотор-Сич» на российско-французские SaM-146, изначально разработанные для авиалайнера Sukhoi Superjet. Ракетный двигатель РД-120 «Начаты работы по ремоторизации Бе-200 двигателями SaM-146. Начаты работы по модернизации силовой установки самолета (установка реверса, повышение мощности, двигатель SaM-146)», — говорится в годовом отчете Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса имени Бериева (ТАНТК). «В настоящий момент для ПАО „ТАНТК им. Г.М. Бериева” главный риск связан с поставкой двигателей для Бе-200 предприятием „Мотор-Сич”. Основанием для данных опасений является политическая нестабильность региона. С целью компенсации данного риска планируются работы, связанные с испытанием на ВС Бе-200 двигателя российского производства для дальнейшего его применения», — сказано в отчете. Вообще, в РФ в последние годы активно переводят российские самолеты с двигателей «Мотор-Сич» на отечественные аналоги. Запорожское объединение долгое время оставалось единственным поставщиком моторов для различных вертолетов и самолетов Ту-334, Як-130 и Ан-148, которые собирают в РФ. Однако затем выпуск двигателей для Ан-148 освоил Таганрогский авиационный НПК им. Г. Бериева, для Як-130 — НПЦ «Салют», объединение «Климов» — для вертолетов семейства Ми- и Ка-. Причем «Климов» вообще построил новый двигателестроительный завод, стоимость которого превысила 17 млрд рублей. Читайте также: Минэнерго России выступило против продажи газа Украине для поставок в ЕС

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Порошенко подложил бомбу под Зеленского: новый закон уничтожит Украину?

На Украине приняли закон о государственном языке. Это значит, что все политики, общественники, депутаты, врачи — все жители страны должны будут говорить на украинском языке. Это трагедия для украинцев, потому что многие даже не знают мовы или очень плохо на ней говорят, включая депутатов Рады и даже самого Порошенко. Большинство населения Украины разговаривает на русском языке, активно используя его в повседневной жизни. Половина чиновников не то, чтобы не говорят на украинском, они его не знают. Примечательно, что киевские интеллигенты, которые поддерживали Майдан, также говорили на русском. Их украинский оставлял желать лучшего уже тогда. Как же они собираются общаться сейчас, неужели учить мову? Если послушать выступления самого Порошенко на мове, становится понятно, что его знания языка тоже не очень велики. Но ему уже все равно. После инаугурации Зеленского 20 мая Порошенко вместе с семьей может уехать из страны и поселиться в любимой им Европе. Тем более, что безвиз введен, можно вообще себе ни в чем не отказывать. На Украину и благосостояние украинцев Пороху всегда было наплевать. Он не подумал, что в Прибалтике такую языковую политику проводили 30 лет. В Незалежной это хотят сделать в кратчайшие сроки. Для того, чтобы инспектировать выполнение закона, будет создано специальное ведомство. То есть бюджетные деньги, которые и без того активно разворовываются, придется выделять на очередное бессмысленное министерство. По сути, Порошенко снова бросил свою страну на амбразуру. Он сделал это из мести, потому что теперь Зеленскому будет крайне сложно сделать политику страну менее антироссийской. Таким образом, новый президент может потерять часть избирателей, которые надеялись на такие изменения. Зеленский, конечно, может, и справится с этой ситуацией, но ему в любом случае потребуется время. Порошенко понимает это, поэтому и гадит напоследок, закладывает языковую бомбу под президентство Зеленского. Читайте также: Добровольцы Донбасса разогнали бандеровцев в Петербурге (ФОТО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Новая власть ДНР опять ничего не делает? — ответ паникёрам

Уже много раз слышу эту мульку про халатность команды Пушилина, и что якобы при Захаре было лучше. Взяточничество и кумовство процветают, а менты вообще страх потеряли. Кстати, депутаты Народного Совета тоже якобы не боятся последствий и оттопыривают карманы всё шире. Сегодня хотел бы поговорить об этой проблеме и рассказать о работе МВД ДНР и её отделов. Информация была взята из сообщений пресс-службы Министерсива внутренних дел Республики. 1. Сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики задержали депутата Народного Совета ДНР за получение взятки. Задержанный вымогал у предпринимателя крупную сумму денег за внесение изменений в Закон ДНР «Об автомобильном транспорте», а также за содействие в получении различных льгот при осуществлении деятельности предприятия. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 343 УК ДНР. 2. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Донецкого ГУ МВД ДНР в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий задержали руководителя и начальника юридического сектора Республиканской антимонопольной службы ДНР. Чиновники получили взятку от учредителя предприятия за лоббирование его интересов при реализации продукции, а также за закрытие административного дела и укрытие нарушений в деятельности предприятия. По данному факту следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 343 УК ДНР. 3. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР пресекли деятельность организованной преступной группы из 12 человек, шестеро из которых являлись сотрудниками полиции. ОПГ занималась хищениями дизельного топлива, выделяемого локомотивному депо ГП «Донецкая железная дорога» для заправки тепловозов предприятия. Действия членов ОПГ квалифицируются в порядке ч. 4 ст. 172 УК ДНР. 4. Правоохранительными органами выявлена деятельность организованной преступной группы, члены которой вымогали денежные средства у предпринимателей. Заместитель начальника и главный инспектор таможенного поста «Донецк-Южный» Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также другие сотрудники таможенного поста в ходе оформления грузов, действуя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно вымогали у руководителей и работников различных субъектов хозяйственной деятельности взятки за ускорение процесса оформления грузов, а также за непривлечение к ответственности и неналожение таможенных санкций за нарушение правил таможенного оформления ввозимых грузов и транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 5 ст. 343 УК ДНР. 5. Сотрудники Управления собственной безопасности МВД ДНР выявили четверых оперуполномоченных одного из районных отделов полиции Донецка, которые превысили должностные полномочия. Подозреваемые на протяжении нескольких часов избивали задержанного. Также есть основания полагать, что они вымогали у потерпевшего денежные средства. По материалам УСБ прокуратурой района возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 338 УК ДНР. В общем, это наглядный пример того, что если кто-то ворует или берёт взятки, то это ещё не значит, что на это просто закрывают глаза. Это значит, что преступник просто не пойман. Если вы столкнулись с вымогательством или другой проблемой, то об этом элементарно нужно сообщать, но не стоять, как трус, отсчитывая деньги из бумажника. Просто выходит, что не правительство закрывает глаза на коррупцию, а мы сами. Боитесь волокиты и прочей головной боли? Тогда не жалуйтесь. Для того, чтобы что-то сделать, необходимо прилагать усилия. За нас никто не решит эту проблему. Читайте также: Порошенко унизили в Верховной раде Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

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Как мы Петю разгадали

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Зеленский собрал кадровиков из мировых агентств, чтобы найти кандидатов на госдолжности

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств отметил, что намерен провести прозрачный конкурс на должности глав областных государственных администраций (ОГА). Как сообщает пресс-служба Зеленского, в четверг он вместе со своей HR-командой обсудил возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления. Во встрече, в частности, приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell). «Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это — наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере», — отметил Зеленский. По словам Зеленского, уже есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях Украины. «Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», — указал он. Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты на глав ОГА: профессионализм, знание региона, авторитет в местных общинах, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня. «Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой, и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента», — отмечается в сообщении. Читайте также: «Опять самолёт ВСУ сбили?!» — На Донбассе ликвидирован военный из бригады тактической авиации (ФОТО)

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Отсоединение Закарпатья и вхождение в Венгрию: швы украинских границ трещат все сильнее

Есть такое историческое понятие – больной человек Европы. Так можно назвать страну, терзаемую внутренними противоречиями, неумолимо слабеющую, на которую соседние страны смотрят, как стая грифов – они видят в ней скорую потенциальную добычу, весьма близкий предмет делёжа. В разное время этот эпитет применялся к Османской империи, к Австро-Венгрии, к Ливонскому ордену. Полагаю, что говорилось такое и о странах поменьше (и в плане размера, и в плане влияния). С одной стороны это всё, конечно, было давно. Но в нашем мире же ничего не меняется.

На днях из Будапешта прозвучало заявление. Его нельзя назвать официальным в полном смысле слова – сделано оно было не президентом и не министром. Но озвучил его лидер одной из влиятельнейших политических партий, что уже само по себе значит многое. И суть заявления состояла в требовании предоставления Украиной автономии Закарпатью. И подтекст заявления вполне понятен: в Закарпатской области весомую часть населения составляют этнические венгры, которым их историческая родина активно предоставляет свои документы. Автономия означает, что теоретически через какое-то время эти венгры могут потребовать воссоединения. И карателей на танках прислать к ним не получится: Венгрия – член Евросоюза и член НАТО. Что ж, подобные заявления означают, что некоторые грифы уже теряют терпение, потому что Украина – это современный «больной человек Европы» в полном смысле слова.

Отсоединение Закарпатья и вхождение в Венгрию: швы украинских границ трещат все сильнее

Если разобраться, то швы её потенциального развала видны уже сейчас. И для его начала Украине достаточно дать слабину хотя бы в одном из них. Каковы же они? Я не стану называть Донбасс – это уже не Украина и по факту Украиной он не является уже пять лет, что на днях торжественно отпраздновали в центре Донецка и Луганска. Вопрос здесь может идти лишь о том, воссоединится ли Донбасс с теми своими территориями, которые были захвачены ВСУ в 2014 году и как скоро это случится. Но есть другие проблемные участки, и представлены они как внешними, так и внутренними силами.

Внешнее направление

Прежде всего, это, конечно же, Венгрия. По сути, она в Закарпатье сейчас занимается тем же, что и Россия на Донбассе – выдаёт свои паспорта этнически (а так же культурно и исторически) близкому населению. С той лишь разницей, что делает она это уже несколько лет. При полном отсутствии каких-либо протестов со стороны Евросоюза, и весьма скромных и неубедительных протестах со стороны Киева. У Венгрии сейчас репутация некоего возмутителя спокойствия – «плохого парня ЕС», не желающего принимать беженцев и отказывающегося выплачивать компенсации за Холокост. И, пользуясь этим, она может себе многое позволить.

Отсоединение Закарпатья и вхождение в Венгрию: швы украинских границ трещат все сильнее

Но проблема ЕЩЕ в том, что в Закарпатье живут не только венгры. Прежде всего – это русины. Реликтовая часть русского населения Галицкой Руси, отказавшаяся украинизироваться, в 2014 году всерьёз поглядывавшая на опыт Донбасса и сейчас готовая уйти куда угодно (да хоть бы и в ту же Венгрию), лишь бы подальше от Украины, к которой русины не испытывают никаких тёплых чувств. Это и другие национальные и культурные группы, настроенные так же. И если всё это как следует дрогнет, то обрушится, как лавина.

В регионе есть ещё один игрок с аналогичными намерениями – это Польша, которая тоже давно и методично занята выдачей документов (начиная от «карты поляка» и заканчивая полноценным паспортом Евросоюза). И у неё так же есть там своя опорная база. Состоящая не только из поляков, но и из жителей Галичины, которые, при определённых обстоятельствах, готовы легко отказаться от бандеровского проекта ради ухода в Европу. Тем более, что Хантингтон, рисуя границы цивилизаций, из всей Украины отнёс к Западу только небольшой кусочек – ту самую Галицию. И Галиция об этом прекрасно помнит, отчётливо ощущая всё остальное украинское государство в качестве обременения на своём пути в «европейский дом».

Внутреннее направление

Но швы будущего разрыва существуют не только на западе Украины, но и на востоке. И это, опять же, не Донбасс, который уже ушёл и назад не вернётся. Если вы считаете, что за пять лет бандеровского террора все центробежные тенденции там полностью задавлены, то вы глубоко ошибаетесь. К примеру, на днях в Харькове было принято решение о сносе «майданной палатки», против чего сейчас активно протестует местный «Правый сектор»*. Более того, известный бандеровский деятель г-н Вятрович, отвечающий в нынешнем украинском сообществе за идеологическое конструирование, грозит судом мэру Харькова Кернесу за намерение вернуть одному из главных проспектов города имя маршала Жукова.

И можно совершенно чётко сказать, что и «Правый сектор», и Вятрович обеспокоились отнюдь не зря: эти действия местной элиты носят вполне определённый характер, и предпринимает она их, пользуясь теми возможностями, которые предоставляет обстановка транзита власти в Киеве. Очевидно, что стоит за ними курс на дистанцирование от украинского центра – сначала политическое, идеологическое и культурно, потом, возможно, экономическое (никто так не проиграл от разрыва с Россией, как харьковское машиностроение), а потом уже и вовсе непонятно, чем всё может закончиться.

И это только очевидное. То, что бросается в глаза сразу. А сколько ещё таких швов тихо потрескивает? Что ж, полагаю, мы ещё узнаем. Не думаю, что времени до этого осталось так уж много. Тем более, что поведение грифов указывает на это вполне очевидно. Грифы не ошибаются.

Павел Раста

«Правый сектор»* – запрещенная в РФ экстремистская организация

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