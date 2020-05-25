Не факт! Убийство великого князя Сергея Александровича

Выпуск 179



Убийство великого князя Сергея Александровича, дяди императора Николая II, в феврале 1905 года стало ударом для правящего дома Романовых. Террористы бросили бомбу в его коляску — дядя царя умер моментально.



Почему революционеры в своих листовках называли его «князем Ходынским» и обвиняли в гибели тысяч ни в чем неповинных людей? Ведь великий князь был сторонником легальных рабочих профсоюзов и считал, что государство гораздо эффективнее революционеров способно удовлетворить нужды рабочего класса. При нём в Москве были созданы кассы взаимопомощи, советы на предприятиях, открыты дешевые чайные и лектории для простого народа.



За что же убили великого князя Сергея Александровича? Правда ли, что охоту на него организовал агент охранки? На самом ли деле причиной убийства стала его популярность среди рабочих?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9vwzJOPLA_o