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Не факт! Убийство великого князя Сергея Александровича

09:30. 25 мая 2020 153 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Выпуск 179

Убийство великого князя Сергея Александровича, дяди императора Николая II, в феврале 1905 года стало ударом для правящего дома Романовых. Террористы бросили бомбу в его коляску — дядя царя умер моментально.

Почему революционеры в своих листовках называли его «князем Ходынским» и обвиняли в гибели тысяч ни в чем неповинных людей? Ведь великий князь был сторонником легальных рабочих профсоюзов и считал, что государство гораздо эффективнее революционеров способно удовлетворить нужды рабочего класса. При нём в Москве были созданы кассы взаимопомощи, советы на предприятиях, открыты дешевые чайные и лектории для простого народа.

За что же убили великого князя Сергея Александровича? Правда ли, что охоту на него организовал агент охранки? На самом ли деле причиной убийства стала его популярность среди рабочих?

#РоссийскаяИмперия #Романовы #убийство #князь #СергейАлександрович

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9vwzJOPLA_o

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 17998 1364
    Русофил 25 мая 2020 в 10:12

    Кстати убийство Серёги КЛЮЧИК к пониманию рЫгалюции.
    ЗАКАЗАЛА его супруга которая по совместительству и сестра жены Николашки.
    Которого тоже СНЕСЛА супруга.
    И обе они любимые внучки королевы Виктории.

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  • 7005 5479
    Мирослава 25 мая 2020 в 12:20

    Он был мужеложец.В семье не пользовался ни авторитетом, ни популярностью. Даже отец-Александр111 удалил его с глаз долой из Петербурга в Москву.Где милый Сергей Александрович устроил настоящую мекку для гомосексуалистов.Может там ревность была, с этого края поищем..

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