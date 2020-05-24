Когда некоторые проамериканские общественные деятели России различных политических окрасов рассказывают нам об американо-российской дружбе, то всегда приводят в пример два факта: Вторую мировую и Первую мировую. Тот факт, что сразу по окончании Второй мировой войны США начали давить на СССР со всех сторон и имели несколько планов ядерного удара по Союзу – молчок. Равно молчат эти горе-деятели и об интервенции Штатов в Сибири. И уж совсем ни слова они не говорят о том, как США помогали воевать против русских … Польше.

И было это в далеком 1920 году…

Что ж – освежим память тем, кто пытается выставить США , как вечного друга России…

Источник: TopWar

Американские летчики уже бомбили Украину

С первого взгляда фраза, вынесенная в заголовок, кажется абсурдной, сродни «подводной лодке в степях Украины». Однако… было. Было! Вот вам рассказ о том, как в 1920 году американские пилоты несли украинцам демократию.

Бесхозные земли

11 ноября 1918 года недалеко от французского Компьена страны Антанты и Германия подписали соглашение о прекращении огня. Окончилась Первая мировая война. Польша, с 1915 года оккупированная Германией и Австрией, получила желанную свободу и начала лихорадочно обустраивать свою государственность. После того как были решены первоочередные вопросы о флаге, гербе и гимне, подошла очередь вопроса о границах. Особенно восточных.

Лежащая к востоку от Польши Германия хоть и капитулировала, но аппетитной совсем не казалась. Немецкие солдаты и офицеры, провоевавшие 4 года, могли вполне поставить под сомнение сам факт существования Польши. Да и Великобритания с Францией не советовали. Другое дело — восток. Там лежала РСФСР, которая сама наверняка не знала, сколько у нее фронтов. В каждом городе — подпольная организация, в каждой губернии — крестьянский мятеж.

Еще значится УНР (Украинская Народная Республика), которая ежедневно сжимается как шагреневая кожа, и глава которой (то ли гетман, то ли президент) отсиживается не то в Виннице, не то в Житомире. А по самой Украине шастают наспех сколоченные большевистские отряды, да два десятка банд под предводительством атаманов и батек. Короче, бесхозные земли, бери — не хочу. Вот Польша и начала подгребать их под себя.

Польша идет на восток

В 1919 году Польша захватила часть Белоруссии, попутно ликвидировав ЗУНР (Западно-Украинскую Народную Республику), а 25 апреля 1920 года начала Киевскую операцию. В Варшаве уже начали чертить карты новой Польши, с включением Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии (в границах Речи Посполитой 1772 года). Глава Польши Юзеф Пилсудский в беседе с английским дипломатом МакКиндером заявил, что Москву брать не собирается, поскольку не знает, что с ней делать дальше.

Если расширение Польши за счет западного соседа Великобритания, Франция и США, мягко говоря, не одобряли, то идея «восточного похода» ими была встречена благосклонно. Польша представлялась им неким санитарным кордоном между тихой Европой и неспокойной Россией, одержимой идеей мировой революции. И чем шире будет этот кордон, тем лучше. А чтобы поход был успешным, Польше обещали самую широкую поддержку. Крепитесь, Запад вам поможет!

Как помогал Запад

Запад действительно помогал. Только Франция поставила польской армии в течение 1920 года 1500 орудий, 290 аэропланов, 2600 пулеметов, 327.000 винтовок, 250 автомобилей. Но техника без человека мертва, армия без офицеров — просто вооруженная толпа. Поэтому в польском генштабе французская речь звучала также часто, как и польская. Помогали и англичане, а США, кроме военных поставок, взяли на себя труд организации ВВС Польши.

Взяв на себя такие обязательство, Штаты не очень-то стремились афишировать свое участие в польско-советской войне. Нужен был посредник, который, имея все полномочия, выступал бы при этом от своего имени. Все должно было выглядеть как волонтерское движение, основанное исключительно на личной инициативе каждого отдельного человека. Таким посредником стал Мериан Купер.

Беспокойный малый

Мериан Купер явно не был рожден для спокойной жизни. Поступив в военно-морскую академию, он скоро бросил её ради журналистики. Пожар, наводнение, перестрелка — Купер тут как тут. Но адреналина ему явно не хватало. В 1916 году 23-летний Купер в составе Национальной гвардии на американо-мексиканской границе сражался с отрядами Панчо Вильи. В 1917 году Мериан окончил летные курсы и в составе американского экспедиционного корпуса отправился в Европу на Первую мировую войну. Был сбит, попал в плен. В ноябре Германия капитулировала, и Купер получил свободу.

Возвращаться в тихую Америку Мериан не стал. Кровь просто кипела в нем. Даже после окончания войны в Европе хватало горячих точек.

28 февраля1919 года польские части атаковали советские войска, а в марте Купер стал сотрудником львовского отделения американской гуманитарной миссии. Не подумайте чего, просто так совпало.

Интересно, какие функции в рамках миссии выполнял боевой пилот Мериан Купер? Наверное, раздавал польским солдатам гуманитарные печеньки.

Вот кому предложили выполнение столь деликатной миссии. Естественно, горячий парень Купер предложение принял и отправился искать добровольцев.

«Тифозники» 7-й эскадрильи

В сентябре 1919 года на Украину под Львов прибыли первые американские пилоты, завербованные Купером. Доставили их в санитарном вагоне как больных тифом. Согласно оговоренному статусу, летчики сводились в одну эскадрилью, а использоваться должны были исключительно для ведения боевых операций. Механики и обслуживающий персонал в эскадрилье — польские. Командир эскадрильи — майор Седрик Фаунтлерой.

Так в польской армии появилась 7-я боевая эскадрилья имени Тадеуша Костюшко, пилоты которой говорили по-английски. Все летчики были одеты в польскую форму, но их гражданство ни для кого не было секретом. «Тифозники» сами её не скрывали. В эмблеме эскадрильи легко угадывались элементы флага США. Подразделение часто посещал посланник США в Польше Хью Гибсон, удостоенный звания «Почетный член эскадрильи».

Негостеприимные украинцы и первая потеря

В отличие от поляков, местное украинское население не видело в прибывших янки ни спасителей, ни братьев по оружию. Сначала неизвестные подожгли аэродромный ангар. Пожар потушили, охрану удвоили, подозреваемых арестовали. Не помогло — вспыхнул склад с вооружением. Затем поочередно горели авиаремонтные мастерские, склад снаряжения, склад техники. Потрясенные таким «гостеприимством» янки подсчитывали убытки.

В ноябре во Львов прибыл Юзеф Пилсудский. В честь высокого гостя состоялся парад. Решили блеснуть мастерством и американские пилоты. И вправду удивили: один самолет на глазах у всех разбился, летчик погиб. Это была первая потеря. Но не последняя.

На восток

С началом Киевской операции начались боевые вылеты. Американцы бомбили железнодорожные станции, разрушали мосты, атаковали позиции красноармейцев. Бомбили Житомир, Радомышль, Бердичев, Черкассы. По мере продвижения польской армии на восток перемещалось и место базирования 7-й эскадрильи. В конце мая американцы были под Белой Церковью.

Они совершали по несколько вылетов ежедневно с целью разведки, и все же Первую конную они проморгали. Только 25 мая один из пилотов обнаружил колонну красноармейцев, но было уже поздно.

На запад

Буденновцы прорвали фронт. Началось отступление, порою переходящее в бегство. Теперь 7-я эскадрилья перемещалась в обратную сторону — на запад, только гораздо быстрее. С аэродрома под Белой Церковью пилоты улетели в самый последний момент, уже под гул копыт и конармейское «Даешь!» Три аэроплана, у которых не завелись двигатели, пришлось сжечь. Приземлились в Бердичеве, но и оттуда пришлось уносить ноги. Два неисправных аэроплана даже не успели сжечь. Под Фастовом чуть не попали в плен вместе со своими самолетами. Спаслись, но весь запас боеприпасов и снаряжение пришлось бросить.

Казатинская передышка

Вместе с 9-й польской эскадрильей обосновались под Казатином, откуда вылетали в районы Липовца и Ружина. Сбрасывали окруженным там польским частям оружие и продовольствие, сопровождали отступающие части. Бомбили понтонные переправы. Передышка оказалась очень короткой.

6 июня буденновцы опять прорвали фронт, и снова янки спаслись просто чудом. Командир эскадрильи Фаунтлерой, угрожая пистолетом, буквально «вырвал» железнодорожные платформы для своих самолетов. Летчики 9-й эскадрильи сбежали, оставив аэропланы буденновцам.

Битва за Львов

Апогея деятельность американских пилотов достигла на рубеже августа-сентября, при обороне Львова. Фаунтлерою передали под начало всю авиацию 6-й польской армии. Прибыли новые летчики-американцы, которыми усилили польские эскадрильи. Каждый пилот вылетал в день от 4 до 5 раз. Буденный докладывал, что его части подвергаются атакам с воздуха не менее 3 раз в сутки. Только 6-я кавалерийская дивизия в течение 17-го августа от воздушных атак потеряла убитыми и ранеными около 100 бойцов и столько же лошадей. Из-за сильного противодействия авиации наступление дивизией было прекращено.

А по другую сторону фронта высказывался генерал Пахуцкий: «Если бы не американские летчики, нам бы всем уже давно пришел конец». В течение 16-17 августа летчики совершили 127 вылетов, сбросили 7700 кг бомб, расстреляли 25.000 патронов.

Вечером 18 августа Буденный получил приказ прекратить атаки на Львов и идти выручать Тухачевского. Битва за Львов закончилась, началась катастрофа Западного фронта.

Почти конец

На этом можно и закончить. Купер был сбит, попал в плен, бежал. Впоследствии стал одним из основателей «Pan American», оставил след в авиации. Увлекся кинематографом, в 1933 году снял фильм о гигантской горилле, пойманной в джунглях и привезенной в Нью-Йорк. Фильм назывался «Кинг-Конг», может, кто-то слышал.

Фаунтлерой тоже был подбит, но ему повезло больше, он дотянул до своих, остался жив. Оба они, и Фаунтлерой и Купер, в дополнение к своим гонорарам, получили от поляков по ордену Виртути Милитари.

Об остальных пилотах 7-й эскадрильи известно и того меньше. Даже данные об их числе разнятся, то ли 10, то ли 20. Остались несколько имен, фотографии и могила на Львовском мемориале для тех, кому уж очень не повезло.

«Американская мечта», которой не надо

Вот такой была первая встреча украинцев с носителями американской демократии. Нельзя сказать, что она была приятной. Сброшенные на Житомир, Радомышль, Бердичев, Черкассы бомбы — неужели это и есть та самая «американская мечта», до которой так хочется дотянуться? И пусть прошло почти сто лет, и мир изменился, и мы изменились, и Америка другая, но всё же…