Золото наших погон

…Здесь необходимо пояснить, что с первого дня своего создания РККА имела собственную систему знаков и различий, подчёркнуто отличавшуюся от формы и знаков различия Русской императорской армии (РИА). И главное различие состояло именно в отсутствии погон, чем подчёркивалось бесклассовость и бессословность РККА как армии нового типа. Ещё приказ Временного правительства № 1 от 1 марта 1917 года "О демократизации бывших армии и флота" уравнял в правах солдат и офицеров. Придя к власти, большевики этот указ оставили в силе, доведя его до абсолюта. Вместо погон в РККА были введены, носившиеся на петлицах, покрытые красной эмалью медные треугольники— для младшего командного и начальствующего составов, квадратики— "кубари" для среднего, прямоугольники— "шпалы" для старшего и ромбы для высшего. Одновременно с этим РККА отказалась и от привычного деления армии на солдат и офицеров. Вместо них в Красной Армии было установлено разделение на "краскомов"— красных командиров, и "бойцов"— рядовой состав. Вскоре и само слово "офицер" стало восприниматься как контрреволюционное. В ходе гражданской войны погоны, которые были отличительным знаком "белогвардейцев", сохранявших верность традициям русской армии, стали символом реакционности и принадлежности к армиям противника. И в советскую пропаганду они надолго вошли как атрибут "белых" офицеров, которых часто называли "золотопогонниками".

Одним из самых знаковых событий января 1943 года стал приказ Народного Комиссариата Обороны № 24 "О введении погон для личного состава Красной Армии", согласно которому в Вооружённых силах вводилась новая военная форма, главным атрибутом которой являлись погоны .



Поначалу звания в Красной Армии привязывались к должности: командир отделения, командир роты, командир полка… Отдельная система званий существовала у института комиссаров, но возникавшая при этом путаница была такой, что в 1935 году в РККА была утверждена новая-старая система званий, которая частично восстановила привычную градацию от рядового до полковника.



Затем в сентябре 1935 года в Красной Армии было введено звание "маршал", а в 1940 году— и звание "генерал". Неизменным оставалось только одно— "беспогонность" РККА. Именно в этой форме Красная Армия и встретила 22 июня 1941 года.

Введение погон народный фольклор объяснил сталинской прихотью, который, якобы, искал возможности укрепить дух армии, которая потерпела целый ряд тяжёлых поражений. По этой версии вождь в отчаянии обратился к историческим традициям: отменил гонения на церковь, разрешил молебны, вернул из небытия русскую историю, постаравшись привязать её к советскому периоду и, как элемент преемственности— вернул погоны в армию.

Другая версия гласит, что возращение погон должно было, по замыслу Сталина, отделить "отступающую" армию первого периода войны, от "наступающей".

Обе эти версии— не более чем легенды.

На самом деле реформа формы и амуниции РККА готовилась давно, примерно с середины 30-х годов, когда окончательно стало ясно, что существующая система знаков различия не отвечает современным требованиям. К этому моменту Сталин уже окончательно отказался от троцкистской идеи раздувания пожара мировой революции и взял курс на построение мощного независимого государства нового типа, исторического преемника существовавшей ранее на территории СССР России.

Начиная эту реформу, Сталин неоднократно встречался с командирами разных уровней, выслушивая их предложения. Среди них особое место занимал Андрей Евгеньевич Снесарев, бывший царский генерал, добровольно перешедший на сторону большевиков, служивший "военспецом" рядом со Сталиным, чья прекрасная подготовка и боевой опыт помогли Сталину одержать важную победу под Царицыном.



И всё это время, как утверждают историки, Снесарев отказывался снять аксельбант академии Генерального штаба и золотые генеральские погоны. Именно ему приписывается предложение вернуть в РККА погоны. И он же, как утверждается, разработал их внешний вид.

Всего же введение погон в РККА готовилось более десяти лет. Именно в рамках этой реформы и были восстановлены в 1935 году офицерские и маршальские звания, а в 1940 году— генеральские.



Уже к началу 1941 года были готовы первые образцы новой формы и погон. Но начавшаяся война отодвинула их утверждение на второй план. Отодвинула, но не отменила! Как только положение на фронте стабилизировалось, к идее смены формы вернулись вновь. В мае 1942 года новую форму одобрило Главное политическое управление РККА.



Тогда же, в мае, в приказе народного комиссара обороны командные кадры Красной Армии впервые были названы офицерами (юридически термин "офицеры" окончательно утвердился после переименования в 1946 г. РККА в Советскую армию.— прим. ред.). А 23 октября 1942 года Политбюро ЦК ВКП(б) был утверждён проект самой формы.



И, наконец, 10 декабря 1942 года были утверждены Временные технические условия, с описанием эмблем и знаков различия ("звёздочек") на погонах. Необходимо сразу сказать, что, несмотря на внешнюю схожесть советских погон со старыми, времён Русской императорской армии, советские погоны и советская система знаков различия существенно отличалась от "старорусской".



На погонах РИА носился только один типоразмер звёздочек, а у Красной Армии их было три: маленькие— для младших офицеров, средние— для старших офицеров и большие— для генералитета. И система званий в РККА была другая. Вместо подпоручика теперь был лейтенант. Штабс-капитан стал капитаном, а капитан— майором.

Фактически всё было решено, но Красной Армии нужна была серьёзная победа, которая стала бы поводом для смены формы. Ею стало окружение гитлеровских войск под Сталинградом. 10 января началась ликвидация Сталинградского котла силами Донского фронта (операция "Кольцо"), и в тот же день по армии был объявлен приказ о переходе на новую военную форму, главным атрибутом которой стали погоны.

Перейти на погоны, согласно приказу, нужно было всего за полмесяца: с 1 по 15 февраля 1943 года, но некоторые части сражались в форме старого образца гораздо дольше. Есть фотографии весны-лета 1943 года, на которых бойцы и командиры Красной Армии запечатлены в "гибридной" форме— на старые гимнастёрки с отложными воротниками нашиты погоны. Введение погон исторически подчеркивало связь побед РККА с прошлым русской армии.

Реакция армии и общества на введение погон была по большей части одобрительной. Именно поэтому наиболее распространённая версия, объясняющая эту меру,— желание отделить отступавшую армию от армии-победительницы.



Критично к введению погон отнеслись лишь те, кто прошёл гражданскую войну и для кого погоны слишком прочно ассоциировались с противником— "белогвардейцами". Но они представляли собой меньшинство. Для большинства же командиров погоны очень быстро стали символами офицерской чести и принадлежности к офицерской касте.

Интересна также реакция на введение погон белой эмиграции— вчерашних офицеров императорской армии. Наиболее непримиримая часть эмиграции презрительно обозвала советские погоны "крыльями холопа", но большая часть эмиграции приветствовала их возвращение и увидела в них разворот Советского государства к русской исторической традиции и возвращение его на исторический путь. Время показало, что они были правы…

Александр Тислицкий



***

.