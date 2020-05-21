И.С. Ашманов призвал обсудить риски единого цифрового регистра с общественниками

Общество в очередной раз сталкивается с некоей коллизией, где выбор „да-нет” или „хорошо-плохо” при любом ответе даст одновременно и верный, и неверный результат . И люди делятся на два лагеря, чьи мнения по тому или иному вопросу противоположны. Почему возможно такое нарушение логики? Ответ несложен: при обсуждении общественно-значимых вопросов мы уходим от обсуждения контекста этих вопросов. Простой пример, о чём мы уже неоднократно писали: вакцины. Сторонники прививок будут справедливо указывать на факт победы с помощью вакцин таких массовых заболеваний, как оспа или полиомиелит. Но не менее справедливы будут и аргументы противников массовых прививок. Потому что общественности уже предъявлены многочисленные факты того, что иные вакцины содержат, помимо вреднейших химических соединений в немыслимо превышающих норму концентрациях, ещё и стерилизующие человека агенты. Другой пример, с набирающим обороты скандалом по единой базе данных о гражданах, – „ЕФИРе”. Сторонники законопроекта уповают на очевидную пользу в борьбе с правонарушениями, говорят о профилактике заболеваний, кадровом планировании и прочем. И в этом они правы! Но совершенно правы и противники ЕФИРа!



Мы также выступали против подобных нововведений из-за очевидного риска, который, увы, не единственный – массовая вербовка в России агентов влияния Запада, начиная с детства, причём производится она удалённым способом. („Сбор Западом личных данных в Сети сегодня позволяет дистанционно взращивать шпионов и диверсантов”).



И если в сентябре речь шла о сборе данных о гражданах через статистику посещаемых ими сайтов, анализу их комментариев и лайков-дизлайков, то закон об ЕФИРе даёт в руки супостату безценный источник сведений о десятках миллионов граждан, что, очевидно, резко усиливает возможности противника по выявлению потенциальных кандидатур на предательство России. И тогда уже новоуренгойские Коли или фашиствующие в День Победы подростки у нас будут появляться, что называется, в товарных количествах.



Логическая коллизия, когда обе стороны вроде бы правы, разрешается просто: вопрос не в опасности или пользы от топора, а в том, какими нравственными качествами обладает человек, взявший его в руки. То есть важен контекст использования той или иной инициативы, закона, объекта и т.п.



Если вакцины от чего бы то ни было изготовлены на Западе или даже в России, но по западным технологиям или российскими агентами Запада, то такие вакцины несут очевидное ЗЛО, и прививать ими население страны – страшное преступление.



Если разнообразные личные данные граждан могут попасть в руки противников России и её народа, то составлять подобные общие базы данных – преступно. И уж коли управленческая необходимость вынуждает сооружать частичные базы данных о гражданах, например, для подсчёта налогов или электронная медкарта, то это, как все понимают, всё же наименьшее из зол по сравнению с тем объёмом данных о гражданах, который предполагают разместить в ЕФИРе.



Причём принцип рассмотрения контекста достаточно универсален. Тем не менее, чаще всего этот аспект остаётся в умолчаниях, отсюда и ожесточённые споры между гражданами, каждый из которых до некоторой степени прав.



Ещё пример. У нас и на Западе „учёные”-экономисты любят ссылаться на такой показатель, как ВВП. Мол, чем он выше, тем страна мощнее и тем лучше населяющим её гражданам. Оставим в стороне вопрос о более чем сомнительной релевантности такого показателя, а лишь укажем на одну его сторону, которая постоянно умалчивается всеми без исключения.



Вот мы наладили в стране мощнейшие производства ГМО-продукции, понастроили винно-водочных заводов, табачных фабрик, создали мощнейшую киноиндустрию порнофильмов, организовали гигантскую сеть по оказанию такой массовой услуги, как дебилизирующее „образование” на всех его уровнях, производим миллиарды доз вреднейших для здоровья обязательных для граждан вакцин – прирост ВВП зашкаливает.



Но улучшает ли всё это качество жизни граждан, создаёт ли прочных базис для построения здорового и счастливого будущего для наших потомков?



Как ни крути, но и в этом вопросе без детального анализа контекста не обойтись. Если, конечно, мы не желаем делать людям зло.



В общем, только самообразование с обязательной здоровой общественной инициативой по воздействию на все властные уровни – залог этого самого будущего. Любое бездействие стенающих о несправедливости граждан лишь усугубит и без этого плачевную ситуацию в стране и мире.

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Эксперт призвал обсудить риски единого цифрового регистра с общественниками

Перед принятием решения о создании единого информационного регистра граждан необходимо обсудить риски с представителями общественности, заявил специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей Игорь Ашманов 16 мая в передаче «Традиции» на радиостанции «Вести-ФМ».



«Нужна не база единая, а правильное межведомственное взаимодействие под контролем, условно говоря, ФСБ. И при этом все риски сначала нужно обсудить с гражданами или представителями общественности», — сказал Ашманов.

Отвечая на вопрос о том, как следовало бы подойти к вопросу о создании единого информационного регистра граждан, Ашманов обозначил три пункта, которые, на его взгляд, следовало бы выполнить.

«Во-первых, надо было бы устроить общественные слушания и поспрашивать немножко и экспертов, и общественников, и правозащитников и т. д. [Также следовало бы] общественную палату привлечь, потому что [сейчас] этого не делается — и это неправильно», — сказал эксперт.

Вторым пунктом Ашманов обозначил необходимость поставить вопрос о том, действительно ли в России требуется создание единого информационного регистра граждан. «Совершенно не факт, что вообще нужна единая база данных, потому что все эти данные и так собираются ведомствами, и вообще-то система межведомственного взаимодействия с передачей всего этого по протоколу взад-вперед уже существует», — сказал эксперт.

Ашманов пояснил, что распределение данных между ведомствами существенно осложняет злоумышленникам задачу сбора полной информации о человеке.

«Если вам нужно накопать на кого-то [данные], ну, например, на кандидата в президенты или на какого-то оппозиционного деятеля, или на какого-то журналиста, или на какого-то хорошего человека, то, вообще говоря, сейчас для хакера это серьезный проект: надо залезть в ЗАГС, надо залезть в медицинские учреждения. И не все это очень просто», — сказал специалист.

После создания единого информационного регистра, как считает эксперт, задача злоумышленника резко упростится и станет на порядки более дешевой.

Третьим пунктом, который, по мнению Ашманова, следовало бы рассмотреть при создании единого информационного регистра граждан, является вопрос контроля за данной системой. Его должны осуществлять спецслужбы, а не Федеральная налоговая служба, подчеркнул он. Эксперт полагает, что представители специальных служб хотя бы понимают, что надо хранить тайну.

Напомним, 17 апреля Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации.

Отметим, принятие проекта закона не сопровождалось необходимыми в таком случае обсуждениями на общественных площадках, в экспертной среде и т. д.

ИА Красная Весна



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