Россия начинает борьбу с «цифровой колонизацией англосаксов»

Источник: vz.ru

Российский суверенитет сталкивается с новым вызовом XXI века. Эксперты и дипломаты уверяют: если страны Запада продолжат «третий этап мировой колонизации – цифровой», Россия будет вынуждена защищаться. Например, создавать собственный, отдельный от остального мира интернет. Как это будет выглядеть и почему это так важно?



Россия обладает всеми необходимыми возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими лишь при самом неблагоприятном сценарии, заявил во вторник директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Илья Рогачев. По его словам, политика Москвы не направлена на обособление интернета, но политика Запада и насаждение двойных стандартов могут вынудить Россию пойти по такому пути.

Ранее сообщалось, что Россия может представить в ООН две новых инициативы – резолюции, касающиеся регулирования взаимоотношений между странами в вопросах кибербезопасности. Как отмечал «Коммерсантъ», одна из резолюций будет эдаким «киберкодексом» – своего рода сводом правил поведения государств в интернете, который должен запретить любое вмешательство во внутренние дела государства посредством интернета.

Вторая российская резолюция призвана пересмотреть существующую систему борьбы с киберпреступностью, которая определяется Будапештской конвенцией о компьютерных преступлениях 2001 года. Напомним, Москва не подписала эту конвенцию из-за статьи 32 данного документа, которая позволяет различным спецслужбам без официального уведомления получать трансграничный доступ к компьютерным данным.

Россия рассчитывает на поддержку данных предложений рядом стран, входящих в БРИКС, ШОС и ОДКБ. Однако для их принятия этого может оказаться недостаточно, тем более с учетом того, что голосования за эти инициативы от стран Запада ждать вряд ли приходится. Именно поэтому Москва в тесном взаимодействии с Пекином продолжает работу над проектом так называемого альтернативного интернета, который и упомянул МИД.

Идея родилась ещё в ноябре 2017 года, когда, как сообщала РБК, Совбез РФ поручил Минкомсвязи и МИДу заняться созданием в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS и ICANN, которые в целом определяют работу интернета и большинство из которых сейчас находится в США. При этом российские специалисты обратили внимание на концепцию директора и главного инженера Центра управления компьютерной сети и управления информационной безопасности Фан Биньсина, которого называют «отцом китайского файервола» за его вклад в создание системы «Золотой щит». Согласно предлагаемой им концепции, между несколькими странами БРИКС, например Россией и Китаем, можно создать прямой обмен данными в обход корневых DNS-серверов в США. Идея альтернативного интернета поначалу была раскритикована за излишнюю дороговизну и отсутствие необходимости в таких мерах. Однако от нее не отказались.

Такая идея возникла неспроста, объяснил газете ВЗГЛЯД управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. Несколько лет назад Министерство связи и массовых коммуникаций провело учения на случай, если страну снаружи отключат от интернета, напомнил он. Эти учения выявили не только зависимость от американских DNS-северов (Китай, кстати, от нее уже избавился), но и опасность сертификатов шифрования, которыми управляет Ассоциация бухгалтеров Северной Америки.

«На этих сертификатах простроено много всего, включая транспорт и другую критическую инфраструктуру. Эти сертификаты есть в каждом браузере, ОС, реестрах. Но уговорить Google, Microsoft и другие софтовые компании поставить российские сертификаты не так просто. У китайцев есть страновой сертификат, а у нас нет», – сказал Ашманов. По сути, на них базируется вся электронная коммерция. Отозвать сертификат США могут одним щелчком мышки. Например, так недавно произошло с сайтом Общественной палаты России. Американцам не понравилась её позиция по Крыму и Донбассу, и они просто отозвали сертификат у сайта, который тут же рухнул, отметил собеседник.

У государства должен быть вариант автономности, так как «интернет-рубильник» до сих пор в руках американцев, которые во всех своих доктринах называют Россию главным противником, подчеркнул Ашманов.

Он сравнил это с ситуацией, когда на даче обзаводятся автономным генератором на случай отключения электроэнергии – «логика примерно такая же».

Кроме того, Ашманов напомнил, что американцы создали гигантскую систему слежения в интернете, несмотря на то, что в стране в 2015 году был принят федеральный закон Акт о свободе (пришел на смену Патриотическому акту), запрещающий спецслужбам США вести электронную слежку за американскими гражданами. В распоряжении ЦРУ и АНБ есть оборудование, «позволяющее вскрывать любую электронную защиту на планете и следить за любыми приложениями, операционками, устройствами». Кроме того, американцы научились оставлять фальшивые улики, указывающие на «якобы русских».

«Мы имеем дело с оруэлловским государством, где акт о слежке называется Актом о свободе. Их занятие слежкой вызывает естественное желание у любого государства как-то ослабить ее, прекратить. Никому не нравится, когда за ним следят в государственном масштабе», – пояснил Ашманов. Кроме слежки американцы разрабатывают кибероружие, чтобы удаленно отключать критическую инфраструктуру противника.

Есть и третья причина разработки альтернативного интернета – это развязанная американцами война в киберпространстве. США финансируют огромное количество троллей-пропагандистов для участия в кибервойнах, отметил Ашманов. «США используют интернет как лазейку, через которую осуществляют давление на страну. Это веская причина делать что-то свое, обеспечивая автономность. Это вопрос поддержания суверенитета», – убежден собеседник. «Основные угрозы будут приходить оттуда. Я много лет занимаюсь фильтрацией всякой дряни в интернете и наблюдаю много лет, как работает «Лаборатория Касперского» изнутри. Последние четверть века 90% всех киберугроз, спам-атаки исходили с территории США», – добавил он.

Все это приводит к желанию иметь цифровой суверенитет. По мнению Ашманова, в обычной ситуации отключать Россию от интернета «скорее всего, никто не будет», это возможно только при сценарии начала между странами настоящей войны. «Американцам важно не выключить интернет, а грузить через него угрозы, проводить кибер- и информационные атаки. Интернет, управляемый американцами, – орудие цифровой колонизации и агрессии. Поэтому мысль, которая появляется у российского правительства, понятна», – считает он.

Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский считает угрозу преувеличенной, а отключение России от интернета – возможным лишь в теории. «Работу сети можно быстро восстановить. Раньше была ситуация, когда российский сегмент был не связан друг с другом. Например, если вы хотели из Москвы посетить сайт, который хостится в Санкт-Петербурге, то возможно, что соединение устанавливалось через Финляндию. В таком случае это не очень надежно. А если какие-то DNS-сервера отрубят, то это решается перенастройкой на локальные DNS-севера достаточно быстро. Проблем особых здесь нет», – заявил газете ВЗГЛЯД Раевский.

Он убежден, что при нынешнем развитии интернета американцы не смогут даже при всем желании отключить Россию от Сети, они способны лишь «немножко подгадить». «Причинить существенный ущерб, вывести таким образом всю экономику из строя не получится. Да, может быть, «Госуслуги» и другие сервисы не будут работать какое-то время. Но такая ситуация выглядит достаточно умозрительной», – заключил эксперт. В то же время Раевский считает, что власти могут запустить «альтернативный» интернет, но вопрос в том, кто будет им пользоваться. «Я сомневаюсь, что во всем этом есть потребность», – подчеркнул Раевский.

В свою очередь Ашманов пояснил, что речь идет не о создании закрытого от мира интернета, а лишь о независимой сети, которую будет невозможно обрушить. Однако для этого нужно сотрудничать с другими странами.

Россия давно ведет подобные консультации с китайскими партнерами. Киберсотрудничество было прописано в отдельном пункте соглашения по итогам визита в КНР президента Владимира Путина. Такое сотрудничество может принести результаты и в рамках БРИКС. Бразилия, например, имеет четкую установку на цифровой суверенитет – у нее есть мощная программа импортозамещения и происходит активное инвестирование в разработку собственных программных продуктов, отметил Ашманов.

«Китайцы продвинулись здесь гораздо дальше, чем Россия. Но мы можем с ними скооперироваться. Очень хороший софт пишется у нас, а у китайцев есть «железо», например гигант Huawei, которого США сейчас пытаются приручить. Так что если договариваться о международной кооперации, то проще делать это сообща с китайцами и бразильцами. Но

по сути это будет объединение не против условного Запада, а против англосаксов, которые фактически проводят третий этап мировой колонизации – цифровой», – считает эксперт.

При этом пользователи не будут испытывать никаких трудностей, для них интернет продолжит работать. Пользователей больше тревожат действия американцев, которые, например, перестали обновлять софт компаниям, попавшим под санкции. Также в России уже были случаи с проблемами при использовании платежных систем. «Для США не существует барьера, чтобы что-то выключить. Это местные пропагандисты западного образа жизни рассказывают нам, что американские компании не зависят от государства. Это все неправда. Дали команду – и начали отключать апдейты. Поэтому идея, что в России создадут свою сеть «Чебурашка», и мы не сможем знать, что происходит на Западе, не сможем скачивать контент – это все ерунда. Интернет будет нам доступен», – подытожил Игорь Ашманов.

Источник: nstarikov.ru