Главная » Политика, События

Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

11:01. 20 мая 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24


Крупнейший видеохостинг в мире присоединился к тотальной блокировке неугодных СМИ. Так в одночасье администрация сайта удалила каналы таких медиа как ANNA News, Крым 24, а также нашего международного агентства.+
Стоит отметить, что удален был и русскоязычный канал News Front, и каналы иностранных редакций. На русскоязычный канал было подписано почти полмиллиона человек. Общее число просмотров составляло порядка полумиллиарда. Создан канал был 26 ноября 2014 года. Сейчас страница канала выглядит так:



На данный момент администрация видеохостинга не разъясняет причин удаления. Тем не менее, этот инцидент вписывается в недавно развернувшуюся кампанию, нацеленную на то, чтобы помешать распространению неугодной информации

Ранее мы уже сообщали о том, что структуры, подконтрольные миллиардеру и «архитектору» цветных революций Джорджу Соросу, совместно с администрацией Facebook развернули масштабную чистку в социальной сети. В конце апреля официальные профили всех иноязычных редакций News Front были удалены без возможности восстановления. Позже в одной из неправительственных организаций Сороса News Front назвали одной из самых больших угроз для прозападной политики.

https://news-front.info/2020/05/20/youtube-prisoedinilsya-k-borbe-s-neugodnymi-smi-kanaly-news-front-udaleny-bez-obyasneniya-prichin/ – цинк

Ничего нового, идет достаточно банальная зачистка информационного поля. С большой долей вероятности, это часть той же кампании, которая проводится структурами Сороса в Facebook.
Хотелось бы увидеть более внятную политику государства к структурам связанным с Соросом, а также Facebook и Youtube.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5882228.html

Метки: сорос, США, цензура, ютуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube» — удалены каналы с миллионными просмотрами по Донбассу и Сирии
... Anna News и «Крым-24». Редакции каналов, попавших под необоснованные карательные...раз, руководство Youtube заблокировало основной и новостной каналы нашего агентства. И... блокировки русскоязычных новостных ресурсов «Ютуб» проводит регулярно и работу агентства...
Новости Украины и Новороссии 21 мая 2019
...смириться, — Поклонская ответила Зеленскому Воссоединение Крыма с Россией — это исторический факт..."языковой закон" В СБ ООН заблокировали обсуждение дискриминационного языкового закона на... на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы. Что происходит дальше? Приходит ...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2019
... "за подозрительную активность" заблокировали Твиттер https://soldier-moskva.... сливается в унитаз. Ютуба это кстати тоже касается... будут просто удаляться, а каналы нарушителей — блокироваться. Спорный ... по расовой дискриминации“ в Крыму, несмотря на „тонны“ ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 14 марта 2015
... самая популярная женщина России — прокурор Крыма Наталья Поклонская. Почему в Киеве... в отчаянном положении, снабжение заблокировано со стороны Украины и частично...3 октября на его видеоканале канале в «Ютуб», — прокомментировал харьковский журналист и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)