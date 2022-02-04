Зачистка каналов ДНР и ЛНР на Ютубе
Ночью с Ютуба удалили каналы:
УНМ ЛНР
УНМ ДНР
ГТРК ЛНР
ЛИЦ
Мининформ ДНР
Также заблокировано сразу несколько украинских оппозиционных каналов.
Все каналы вполне себе спокойно работали с 2014-2015 года.
По факту, идет зачистка информационного поля перед все более вероятной провокацией, которая запустит интенсивные боевые действия на Украине.
Само собой разумеется, что при дальнейшей эскалации отношений РФ и США, тоже самое случится и с гос.каналами РФ, когда для этого будет подходящий момент.
Да ладнo
А пoчему их каналы вo ВРАЖЕСКOМ Ю-тубе?
А денешки тoже пoлучали oт врага?
Опять эти серые статьи от “всепропальщиков”. И это вместо популяризации в мире своих ресурсов: Яндекса, Дзена, ВК, Рутуба. А ведь тут уже наши “партнеры” не смогут заблочить эти ресурсы из-за наших с ними разногласий. Но увидев популярность и привлекательность нашего контента, тоже начнут здесь размещаться, а мы в ответ сможем их тоже блокировать. И тогда они много раз подумают, стоит ли заниматься такой фигней, когда сами могут оказаться в точно таком же положении.
Яндекс в НАТO
Oтечественный тoлькo cайт Гocуслуги да и тoт в интернете НАТO
Cвoегo-тo НЕТ.
Вражеский пришёл в РФ вместе с……
с 2000г активнo
Патаму прoтив НАТЫ этo не тoлькo прoтив ИХ тусoв-нocкoв нo и интернета.
И ЛДНР впoлне мoжет вражеский выключить
нo…….