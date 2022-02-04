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Зачистка каналов ДНР и ЛНР на Ютубе

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Ночью с Ютуба удалили каналы:

УНМ ЛНР
УНМ ДНР
ГТРК ЛНР
ЛИЦ
Мининформ ДНР
Также заблокировано сразу несколько украинских оппозиционных каналов.
Все каналы вполне себе спокойно работали с 2014-2015 года.

По факту, идет зачистка информационного поля перед все более вероятной провокацией, которая запустит интенсивные боевые действия на Украине.
Само собой разумеется, что при дальнейшей эскалации отношений РФ и США, тоже самое случится и с гос.каналами РФ, когда для этого будет подходящий момент.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7427695.html
Метки: ДНР, лнр, цензура, ютуб
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29498 6142
    Русофил три часа назад

      Да ладнo
      А пoчему их каналы вo ВРАЖЕСКOМ Ю-тубе?
      А денешки тoже пoлучали oт врага?

    • 8279 6829
      Женечка два часа назад

        Опять эти серые статьи от “всепропальщиков”. И это вместо популяризации в мире своих ресурсов: Яндекса, Дзена, ВК, Рутуба. А ведь тут уже наши “партнеры” не смогут заблочить эти ресурсы из-за наших с ними разногласий. Но увидев популярность и привлекательность нашего контента, тоже начнут здесь размещаться, а мы в ответ сможем их тоже блокировать. И тогда они много раз подумают, стоит ли заниматься такой фигней, когда сами могут оказаться в точно таком же положении.

        • 29498 6142
          РусофилЖенечка час назад

            Яндекс в НАТO
            Oтечественный тoлькo cайт Гocуслуги да и тoт в интернете НАТO
            Cвoегo-тo НЕТ.
            Вражеский пришёл в РФ вместе с……
            с 2000г активнo
            Патаму прoтив НАТЫ этo не тoлькo прoтив ИХ тусoв-нocкoв нo и интернета.
            И ЛДНР впoлне мoжет вражеский выключить
            нo…….

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