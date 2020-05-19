Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 мая 2020

В последнее время наблюдаются явные проблемы во взаимоотношениях в рядах боевиков Свободной Сирийской Армии. Не проходит и недели без сообщения о том, что в Идлибской зоне деэскалации или на оккупированных Турцией территориях Сирии у различных протурецких группировок возникают разного рода противоречия, нередко приводящие к ожесточенным боестолкновениям.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Одним из ярких примеров являются недавние столкновения между группировками «Ахрар аш-Шаркия», «Фирка Султан-Мурад», «Ахар-аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам». Причиной противоречий, переросших в серию боестолкновений между бандами, сопровождаемых отправкой к Аллаху лидеров ряда группировок, было нежелание некоторых незаконных вооруженных формирований отправлять большую часть бойцов в Ливию. По итогам боестолкновений, не без поддержки Турции, конфликт был улажен, а противники идеи отправки пополнения на север Африки были вынуждены пойти на унизительные для себя уступки.

Помимо нежелания становиться донором для ливийского конвейера смерти между бандами вечно возникают противоречия на почве раздела сфер влияния в различных населенных пунктах.

Например, все больше специалистов, склоняется к мысли о том, что теракт в городе Эль-Баб, произошедший 10 мая, является ничем иным как актом устрашения одной группировки Свободной Сирийской Армии против другой в рамках продолжающегося конфликта, вызванного переделом сфер влияния в городе. Такое же мнение высказывается и по поводу более раннего теракта в Африне, произошедшего в конце апреля этого года. При этом конфликты между группировками в сирийских городах, не прекращались с самого начала их оккупации.

Очередной подобный случай произошел 11 мая в населенном пункте Суагия провинции Идлиб. Населенный пункт с начала его захвата подконтрольными Турции незаконными вооруженными формированиями находился во власти группировки «Фейлак аш-Шам». Однако в последнее время, по решению Анкары для усиления в город стали прибывать различные подразделения Свободной Сирийской Армии. Вполне закономерно, что вновь прибывшие банды решили вести себя не как, гости на территории «Фейлак аш-Шам», и практически сразу стали требовать перехода части бизнеса и районов населенного пункта под свой контроль.

В итоге наглые действия «гостей» привели к ожидаемому результату. В период с 11 по 12 мая в населенном пункте Суагия вспыхнули самые настоящие бои между бандами, где помимо стрелкового оружия в ход пошли гранатометы и реактивные огнеметы. Итог вполне предсказуем: 9 погибших и 22 раненых боевика с обеих противоборствующих сторон. По имеющейся информации кровопролитие удалось остановить оперативно прибывшим в зону конфликта турецких «кураторов».

Проведя анализ событий в Идлибской зоне деэскалации и на оккупированных Турцией территориях Сирии можно сделать неутешительный для Анкары вывод. Подчиненные ей банды все реже прислушиваются к своему турецкому руководству по причине неравномерного распределения благ на оккупированных землях, и все чаще стараются реализовать свои амбиции самостоятельно. Учитывая то, что боевики никогда не отличались своей дипломатичностью и умом, единственный способ для достижения своих целей это силой отобрать желаемое у своих «союзников» по Свободной Сирийской Армии.

Подводя итог, можно смело говорить о том, что политика Анкары по представлению сирийской оппозиции в благоприятном свете стремительно проваливается, а стремление банд урвать свой кусок прекрасно демонстрирует всему миру, что ни какие они не оппозиционеры, а самые обыкновенные бандиты, прикрывающиеся идеями революции и борьбы с «кровавым» режимом Асада.

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