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ИЛ-2 как символ Huawei

16:51. 19 мая 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Китайская корпорация Huawei избрала в своей рекламе своим символом советский штурмовик Ил-2, демонстрируя, что даже несмотря на "повреждения" от американских санкций, китайская машина, подобно легендарному советскому штурмовику, продолжает идти к цели.

В сети появился новый плакат китайского электронного гиганта Huawei, призванный продемонстрировать стойкость компании под давлением США.
На плакате изображен советский штурмовик Ил-2: изрешеченный снарядами, но продолжающий полет. Подпись под снимком гласит: "Без шрамов не будет грубой кожи и сильных мышц. Героям всегда доставались невзгоды".
Макет предназначен для внутреннего рынка. Слоган для США звучит иначе: "Героями не рождаются, героями становятся".
Huawei стал главной мишенью в торговой войне США против Китая. Американские власти обвинили компанию в финансовом мошенничестве, отмывании средств и нарушении санкций США против Ирана. В августе 2018 года Трамп запретил правительственным структурам использовать оборудование, произведенное Huawei. Сейчас США готовятся отрезать концерн от производителей микросхем.
Живучесть Ил-2 во время Великой Отечественной войны вошла в легенды. Самолеты с несколькими десятками пробоин в крыльях и фюзеляже возвращались на базу, за ночь техники приводили их в порядок и утром штурмовики снова шли в бой. Секрет неубиваемости Ил-2 таился в бронекапсуле, защищавшей жизненно важные области: кабину экипажа, двигатель и бензобаки. А дюралевые крылья и фанерный хвост можно было дырявить сколько хочешь. Вдобавок не полностью убирающиеся шасси и бронированный корпус позволяли сажать самолет "на брюхо".

https://pikabu.ru/story/shturmovik_il2_stal_litsom_huawei_7456323?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing – цинк

В целом, нормальная аналогия, лишний раз показывающая, какой след в истории оставил Ил-2.
Стоит также отметить, что картинку китайцы взяли не с оригинальной исторической фотографии, а из отечественной игры "Ил-2 Штурмовик".



В свое время эта игра была весьма недурна.
Ну а так, ждем когда "китайский Ил-2" прилет к цели и начнет устанавливать вышки 5G.

Кстати, насчет вышек 5G и дурачков, которые в Британии и у нас бросились бороться с вышками 5G, которых по факту еще нет.
Как вам идея, что эти анти-5G настроения распространяют спецслужбы США (и сообщества "Пяти глаз") в рамках информационно-психологических операций по противодействию планам Huawei по развертыванию сетей 5G в Евразии?
Ведь "борьба с вышками 5G" внезапно началась именно в тех странах, которые ближе всего подошли к вопросу развертыванию сетей 5G с опорой на технологии Huawei.


Американская борьба с влиянием Huawei.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5880438.html

Метки: huawei, авиация, великая отечественная война, Китай, плакаты, реклама, ссср

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