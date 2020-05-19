Фашистские бонзы на службе Запада



США ещё в 1943 г. на встрече с посланником Гиммлера принцем Гогенлоэ с директором ЦРУ Алленом Даллесом высказали надежду, что Германия останется фактором порядка и будет играть в будущем в Европе соответствующую роль.

Весной 1945 г. уже шёл процесс добровольной сдачи германских высших офицеров в американский и британский плен. В руках у союзников оказались генерал-фельдмаршал люфтваффе Кессельринг, начальник Генштаба люфтваффе Коллер, начальники Генштаба сухопутных войск вермахта Гальдер и Гудериан, начальник оперативного отдела Генштаба Хойзингер, генерал-фельдмаршал Манштейн, рейхсминистр вооружений и боеприпасов Шпеер, генералы войск СС Штайнер и Юттнер, руководитель гитлерюгенда Аксман, личный доктор Гитлера Моррель, личный шофёр Кемпка, главный адъютант фюрера Шауб и тысячи более мелких фигур гитлеровского режима.

Вышеуказанные лица не понесли никакого серьёзного наказания, а некоторые и вовсе его избежали. Готовясь к возможной третьей мировой войне с Советским Союзом, Запад после 1945 г. бережно собирал бывших нацистских военачальников, продвигая их на высокие посты в армии и политике.

Так, не раскаявшийся нацист генерал-полковник Гальдер, один из разработчиков плана агрессии гитлеровской Германии против Нидерландов, Бельгии, Югославии, Польши и СССР, оказавшись в американской зоне оккупации, успешно прошёл денацификацию, был переведён на работу в армию США, в 1961 г. награждён высшей американской наградой, вручаемой иностранным гражданам.

В 2014 г. The New York Times писала, что после войны на американские спецслужбы работали как минимум тысяча бывших нацистов. В 1980 г. ФБР отказалось из оперативных соображений предоставить министерству юстиции информацию о 16 нацистских преступниках, легально проживающих в США, поскольку использовало их для борьбы с коммунистами.

«Американские государственные учреждения прямо или косвенно нанимали многих бывших сотрудников полиции нацистской Германии и коллаборационистов из Восточной Европы, явно виновных в совершении военных преступлений», – говорит историк Университета Флориды Норман Года (Norman Goda).

Высокопоставленные гитлеровские военные Гальдер, Гудериан, Манштейн принимали участие в разработке плана создания вооружённых сил демократической ФРГ. Кессельринг, отсидев пять лет в тюрьме, получил пост военного советника канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

Канцлер охотно наделял бывших нацистов высокими должностями. Популяризатор расовых законов Третьего рейха Ганс Глобке служил при нём государственным секретарём, палач советских граждан Теодор Оберлендер был депутатом бундестага (в 1986 г. он был награждён орденом «За заслуги»), Хойзингер – генеральным инспектором бундесвера, потом председателем военного комитета НАТО. Руководители военной разведки вермахта, военные преступники Райнхард Гелен и Герхард Вессель встали у руля спецслужб Западной Германии.

Благодаря заступничеству американцев Коллер, Штайнер, Кемпка отсидели всего два года, Аксман – три, Юттнер и Шауб – четыре. Штайнер после отсидки состоял в мюнхенском Обществе взаимопомощи членам СС. Шпеер лишь потому остался в тюрьме, что советской стороне удалось добиться отклонения его многочисленных прошений о помиловании.

После Нюрнбергского процесса над нацистскими вождями по всей Германии в 1947 году прошли суды рангом пониже – над нацистами среднего звена (командирами подразделений вермахта, карательных зондер-команд, охраны концлагерей и т. д.). Состав этих судов не был международным, большинство судей были американцами и выполняли политический заказ американского правительства.

Эти суды отличались благожелательностью к подсудимым, ещё недавно сжигавшим людей в крематориях и расстреливавшим мирное население стран Европы и СССР. Обвинение основывалось на данных американской разведки и показаниях самих обвиняемых. Свидетелей из СССР на заседания не приглашали, доказательная база была скудной.



К смертной казни приговорили всего четырёх нацистов. Остальные гитлеровские мясники отсидели смехотворные сроки – по два-три года, хотя формально их приговорили к заключению от нескольких десятков лет до пожизненного.

За несколько дней до капитуляции Германии в докладе для главнокомандующего германскими войсками гроссадмирала Дёница немецкие штабисты точно определили контуры послевоенной политики Запада – «оказать поддержку Германии для сохранения её значения как первостепенного фактора военной мощи на европейском континенте», что послужит предпосылкой для овладения «определённой

частью русского наследия».

Вашингтон верен этой линии до сих пор.



Расширение НАТО на восток вместе с мощной информационной кампанией по принижению роли советского народа в разгроме фашизма и пересмотру итогов Второй мировой войны – это продолжение Drang nach Osten другими средствами.