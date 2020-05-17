Доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 является генно-инженерным

Ученый утверждает, что доказательства «естественного» происхождения вируса сфабрикованы. Отчет: Клэр Робинсон

Анонимный ученый [1] опубликовал подробную статью, в которой утверждается, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий пандемию COVID-19, является генно-инженерным лабораторным созданием. Более того, автор утверждает, что конкретный коронавирус летучей мыши, из которого, как утверждается, SARS-CoV-2, естественно, появился, получивший название RaTG13, является выдумкой. Другими словами, автор говорит, что «естественное происхождение» вируса было создано в отчаянной попытке позволить тем, кто несет ответственность за лабораторию, сбежать с крючка.







По словам автора, изготовление было осуществлено Ши Чжэнли, директором Уханьского института вирусологии (WIV) в Китае. WIV находится всего в нескольких километрах от рынка морепродуктов и дикой природы Ухани, который изначально был обвинен в вспышке. Жэнли была названа СМИ «женщиной-летучей мышью» за ее роль в сборе вирусов летучих мышей из дикой природы для ее исследования «усиления функции».







Исследование «усиления функции» направлено на то, чтобы сделать вирусы более вирулентными или более передаваемыми - например, сделать вирус переносимым по воздуху или лучше адаптированным к различным видам хозяев. Такое исследование не обязательно предназначено для разработки биологического оружия - оно предположительно предназначено для помощи в разработке вакцин и терапевтических средств против вирусных эпидемий и для фундаментальных исследований поведения вирусов. Но это подверглось жесткой критике в течение десятилетий некоторые ученые представляли огромный риск для общественного здравоохранения в обмен на небольшую или нулевую выгоду.







Фактически, автор новой статьи действительно предполагает, что SARS-CoV-2 был разработан как биологическое оружие, хотя он не предполагает, что он был преднамеренно выпущен как единое целое.







Новая статья под названием «RaTG13 - неопровержимое доказательство того, что коронавирус в Ухане создан человеком», появляется в блоге «Nerd has Power» , Сайт блога не идентифицирует автора, поэтому мы будем называть его или ее «ботаником» и предполагать, что он мужчина, для целей этой статьи. Эта статья техническая по частям, но Nerd делает все возможное, чтобы сделать ее доступной для непрофессионала, объясняя каждый шаг его логики, в то же время давая определения научных терминов. По нашему опыту, он преуспевает, хотя не ученым, возможно, придется читать технические части с пристальным вниманием, возможно, не раз!







Новая статья приносит убедительные научные доказательства тому, что бушует происхождение SARS-CoV-2. Некоторые ученые утверждают, что вирус является результатом естественной эволюции животных или людей-хозяев. Но другие говорят, что, хотя естественное возникновение возможно, также невозможно исключить Побег из лаборатории , либо природного вируса, полученного из дикой природы для исследований, либо даже генно-инженерного вируса .







Как указывает Нерд, все публикации, приводящие доводы в пользу естественного происхождения SARS-CoV-2, основаны на одном доказательстве - последовательности предполагаемого природного коронавируса летучих мышей под названием RaTG13.







RaTG13 выглядит как «близкий родственник» SARS-CoV-2 - они на 96% идентичны по всей последовательности вирусного генома. Если RaTG13 является природным вирусом, SARS-CoV-2, скорее всего, также исходит от природы и должен иметь недавнего общего предка с RaTG13. Действительно, те, кто поддерживал естественное происхождение SARS-CoV-2, утверждали, что вирус возник в результате мутации RaTG13 у животных и / или людей-хозяев.







Но есть одна большая проблема с теорией естественного происхождения, согласно Нерду: вирус RaTG13 нереален. Он не существует в качестве «живого» образца, а представляет собой последовательность букв на компьютере, который только в январе этого года, после вспышки COVID-19, был загружен в общедоступную базу данных. Ботаник считает, что это единственное доказательство его существования, его генетической последовательности, было сфабриковано. И, по его словам, основным подозреваемым в фабрикации является Ши Чжэнли.







Ниже мы приводим технический аргумент Nerd о том, что SARS-CoV-2, первоначально найденный в Ухане, Китай, был генетически модифицирован. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем читателям перейти к его полной статье , посмотреть на графики, которые иллюстрируют его аргументы, и проверить его связанные источники.







Аргумент Nerd воспринимается всерьез многими высококвалифицированными комментаторами, как в Twitter, так и в разделе «Комментарии» его оригинальной публикации здесь . Его обновленный пост, который учитывает комментарии и исправления, которые он получил от читателей, находится здесь .

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Резюме аргумента Nerd о том, что SARS-CoV-2 является генно-инженерным

1) Многие мутации в естественной эволюции представляют собой замены одной нуклеотидной ДНК или РНК; то есть изменение одной базовой единицы (нуклеотида) в порядке основных единиц, которые составляют генетический материал организма. (Примечание. Генетическим материалом для коронавирусов является РНК, а не ДНК.) Эти случайные мутации с одним нуклеотидом в области, кодирующей белок генетического материала организма, могут иметь один из двух результатов. Либо это может не повлиять на генетический код и, следовательно, не повлиять на порядок аминокислот в соответствующем белке - это известно как «синоним мутации»; или одиночное изменение нуклеотида может изменить генетический код, что приведет к изменению аминокислотной последовательности белка, для которого он кодирует, и, в свою очередь, придаст белку новые свойства - это известно как «несинонимичная мутация».







2) Существуют строгие правила, регулирующие естественную эволюцию путем случайной мутации одного нуклеотида. В частности, обычно соотношение между числом синонимичных мутаций и числом несинонимичных мутаций должно составлять около 5: 1; в результате этого в 5 раз больше синонимичных мутаций, чем несинонимичных. Другими словами, должно быть изменение аминокислоты с каждой 6-й единственной нуклеотидной мутацией.







3) Если мы рассмотрим естественные темпы и закономерности мутационных изменений между двумя добросовестными коронавирусами летучих мышей, выявленными в лаборатории в Китае с военным прошлым, ZC45 и ZXC21, все соответствует ожиданиям, в соответствии с тем, что мы знаем о том, как вирусы развиваются в природе. Изменения согласуются с тем, что ожидается, когда две линии тесно связаны друг с другом эволюционно, и различия в их последовательностях являются результатом случайных мутаций. Соотношение между числом синонимичных мутаций и числом не синонимичных мутаций составляет около 5: 1.







4) Но сравнение между SARS-CoV-2 и его предполагаемым близким родственником RaTG13 показывает паттерн, который полностью не согласуется с естественной эволюцией путем замены одного нуклеотида. Соотношение синонимических и несинонимичных мутаций составляет 44: 1, что сильно отличается от соотношения 5: 1, ожидаемого от естественной эволюции.







5) Сравнивая SARS-CoV-2 и RaTG13, весь спектр последовательности РНК и аминокислот имеет очень высокое сходство в каждой области генома, за исключением половины S2 (Spike 2) белка шипа - который сильно отличается. Область белка спайка S2 не соответствует эволюционно предсказанной и наблюдаемой частоте синонимичных и несинонимичных мутаций для коронавирусов. Хотя существует 90 различий в нуклеотидах, есть только две аминокислотные замены, а не 15, которые можно было бы ожидать. Таким образом, аминокислотных замен намного меньше по сравнению с тем, что должно происходить естественным путем.







6) Безопасный вывод к вышеупомянутым пунктам состоит в том, что между SARS-CoV-2 и RaTG13, по крайней мере, один не является естественным. Если один естественен, то другой не должен быть. Также возможно, что ни один из них не пришел с натуры.







7) Часть вируса, которая определяет, насколько хорошо заражать людей, представляет собой рецептор-связывающий домен (RBD), расположенный в области S1 белка-спайка, расположенного на поверхности вируса. RBD определяет, может ли вирус связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека и тем самым инфицировать людей. Это «деловая часть» вируса. Если это не правильно, это не заразит людей. Если это правильно, так и будет.







8) Если действительно RaTG13 является выдумкой, то каковы добросовестные вирусы летучих мышей, которые наиболее тесно связаны с вирусом SARS-CoV-2 Ухань и, таким образом, могут быть его «родителями»? Сравнивая аминокислотные и нуклеотидные последовательности, Nerd идентифицирует два зарегистрированных коронавируса летучих мышей. в научной литературе ZC45 и ZXC21, как наиболее близко подходит. ZC45 и ZXC21 также очень похожи друг на друга с 97% идентичностью последовательности.







9) Сравнение между аминокислотными последовательностями вируса SARS-CoV-2 Ухани, как описано ранее, и вирусами ZC45 и ZXC21 показывает замечательную идентичность во всех, кроме одной критической области. В большинстве вирусов идентичность аминокислотных последовательностей составляет 95%, но есть одна критическая область, в которой они поразительно отличаются, с идентичностью только 69%. Это область S1 белка шипа, который питает RBD. Учитывая очень высокую идентичность во всех других регионах вируса SARS-CoV-2 по сравнению с ZC45 и ZXC21, маловероятно, что такая огромная разница только в части S1 белка шипа SARS-CoV-2 могла иметь возникшие естественным образом в течение времени, в которое они, как предполагается, сосуществовали в природе.







10) Другой поразительный результат сравнения между SARS-CoV-2 и ZC45 / ZXC21 относится к другому компоненту, белку E. Белок Е является структурным белком коронавирусов, который может переносить большое количество мутаций без какого-либо негативного влияния на функцию. Это подтверждается тем фактом, что даже спустя всего два месяца после начала пандемии COVID-19 были обнаружены мутации в белке Е SARS-CoV-2. Однако при сравнении исходного вируса SARS-CoV-2 с вирусами летучей мыши ZC45 / ZXC21 они имеют 100% идентичную аминокислотную последовательность белка Е. Учитывая высокую частоту мутаций, наблюдаемую в SARS-CoV-2 (и в коронавирусах в целом), и учитывая тот факт, что мутации могут происходить где угодно в геноме вируса, в том числе в области белка E,







11) Оба приведенных выше основных биологических наблюдения убедительно указывают на то, что единственный способ, которым SAS-CoV-2 может быть настолько отличным в области S1 белка шипа (что крайне важно для инфекционности человека), но идентичным в гораздо менее важном компоненте, таком как Белок Е происходит посредством преднамеренного замысла (генетические манипуляции в лаборатории), а не путем естественной мутации и отбора у животных и людей-хозяев.







12) Приведенная выше информация убедительно указывает на то, что SARS-CoV-2 создается на основе одного или обоих из двух вирусов летучей мыши, ZC45 и ZXC21, а не предполагаемого RaTG13.

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умысел

Основываясь на вышеупомянутой информации, в интерпретации GMWatch, целью этих генетических манипуляций было бы определить, какие аминокислотные изменения требуются в RBD вирусов летучей мыши, чтобы они приобрели инфекционность в клетках человека.







Мы не разделяем заключение Нерда о том, что оригинальный SARS-CoV-2 обязательно разрабатывался как биологическое оружие, хотя нет никаких доказательств того, что это не так. В равной степени вероятно, что он был разработан для исследовательских целей и / или для того, чтобы помочь разработать методы лечения или вакцины для текущих или будущих пандемий коронавируса.

Роль Ши Чжэнли

Существует также вопрос об участии Ши Чжэнли. Nerd ставит ряд вопросов, которые должны вызывать подозрения у любого, кто знаком с обнаженными амбициями, которые характеризуют область достижения вируса в научных исследованиях.







Ботаник спрашивает: если бы RaTG13 был настоящим природным коронавирусом летучей мыши, обнаруженным в дикой природе в 2013 году, как утверждает Ши Чжэнли, учитывая его «звездное качество» в отношении высокого потенциала заражения людей, почему Ши не спешил публиковать свою последовательность на время в престижном журнале? В конце концов, это то, что она сделала ранее с коронавирусами летучих мышей ZC45 и ZXC21. Почему она подождала до января 2020 года, когда начался публичный скандал о возможном лабораторном происхождении SARS-CoV-2, прежде чем публиковать эту последовательность? [2]







Подразумевается, что, учитывая растущее предположение о возможном лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и о том, что WIV является главным подозреваемым, Ши попытался найти какое-то «доказательство», подтверждающее, что вирус имел естественное происхождение и таким образом, не было ничего общего с ее лабораторией. Это «доказательство» состояло из сфабрикованной последовательности RaTG13.

Почему 2013?

Если мы примем заключение Нерда о том, что RaTG13 - это выдумка, почему Ши и ее сотрудники утверждают, что он был обнаружен еще в 2013 году [3], а не совсем недавно? Nerd не идет на это, но GMWatch считает, что есть две возможные причины:



1) Чтобы избежать неловких вопросов о том, почему нет доступного живого образца RaTG13, что позволяет нам подтвердить его реальное существование - в конце концов, 2013 год уже давно ,



2) Предоставить достаточное время для того, чтобы RaTG13 правдоподобно мутировал естественным путем и появлялся как SARS-CoV-2, поддерживая тем самым гипотезу «естественного происхождения» для эпидемии COVID-19.

Почему задержка?

GMWatch последовал за Ботаном, обнаружив, что задержка Ши Чжэнли в публикации последовательности RaTG13 очень любопытна, если не сказать больше, и мы понимаем, почему он считает ее крайне подозрительной.







По нашему мнению, такая работа, когда-то опубликованная, будет широко признана как имеющая огромное значение для общественного здравоохранения и потенциально достойная Нобелевской премии. Если RaTG13 является реальным, то ученый из положения Ши, как правило, не будет скрываться годами. Как может сказать любой ученый, они движимы желанием первыми объявить о новом открытии и насладиться признанием и славой сверстников, которые это приносит - если, конечно, секретность не была обязательной, потому что планировалось использовать RaTG13 каким-то образом это не может быть раскрыто, например, как основа для разработки биологического оружия.







Помимо личных амбиций, Ши Чжэнли виноват в любом случае, если RaTG13 реальна или фальшива.







Если RaTG13 является реальным, то неспособность Ши немедленно сообщить об этом открытии представляется актом крайней халатности, который безрассудно подвергает опасности общественное здравоохранение. В соответствии с надлежащим научным поведением в общественных интересах Ши была морально обязана незамедлительно объявить о своем открытии RaTG13 и, таким образом, предупредить мировые органы здравоохранения о возможности приобретения этим вирусом летучей мыши относительно небольшого количества мутаций, необходимых для превращения его в человека. патоген, что приводит к новой пандемии атипичной пневмонии.







Если RaTG13 будет сфабрикован, она будет виновна в научном мошенничестве, очевидно, намерена скрыть акт халатности в виде строительства ее лаборатории и случайного выпуска SARS-CoV-2.







На наш взгляд, представленные выше доказательства показывают, что существует настоятельная необходимость в достоверном и независимом международном расследовании происхождения SARS-CoV-2 и ролей, которые сыграли Ши Чжэнли, правительство Китая и органы США, которые помогали финансировать исследование вируса в WIV, в том числе в Национальных институтах здравоохранения и в альянсе EcoHealth.

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Примечания







1. Некоторые из наших читателей выразили обеспокоенность по поводу того, что мы серьезно относимся к определенным доказательствам (например, к этому ) о происхождении SARS-CoV-2, несмотря на тот факт, что он является анонимным автором. Хотя мы поддерживаем полную прозрачность и подотчетность в науке, мы понимаем, что сильные интересы и сильные эмоции связаны с текущей ситуацией. Поэтому мы не удивлены, что некоторые комментаторы боятся ставить свои имена в свои взгляды. Это может быть особенно в случае с ботаником, который, судя по тому, как он использует китайский на своем блоге, может быть гражданином Китая. В своей статье он решительно обвиняет «Коммунистическую партию Китая» в ответственности за появление SARS-CoV-2.







Поскольку мы хотим вывести данные о SARS-CoV-2 в открытую и потому, что мы считаем, что ученые имеют такое же право «оставаться в безопасности», как и остальные из нас, мы продолжим публиковать научные статьи на эту тему. даже когда авторы считают, что они должны оставаться анонимными.







2. Последовательность BtCoV / 4991 RdRp - фрагмента генома вируса летучей мыши (370 нуклеотидов) - была опубликована Ши Чжэнли и его коллегами в 2016 году, за четыре года до RaTG13. Что касается фрагмента, то он идентичен последовательности RaTG13, опубликованной в январе 2020 года. Однако это не влияет на аргумент Нерда о том, что RaTG13 является подделкой.







Как пишет комментатор «Симен» на сайте блога Nerd «Существование RaBtCoV / 4991 на самом деле ничего не доказывает. Длина этой последовательности составляет всего 370 п.н., а все остальное еще [не было] опубликовано до 27 января 2020 г.… Примечательно, что если они утверждают, что это правда в отношении белка S, мы должны были [уже] увидеть опубликованную RBD RaTG13 перед. Мы не сделали. Поэтому мы не можем исключить изготовление / манипулирование для остальной части RaTG13 / RaBtCoV / 4991. Не имея возможности исключить такое изготовление / манипулирование, аргумент, что RaTG13 недопустим в качестве «доказательства» «естественного» происхождения SARS-CoV-2, все еще… действителен… ».