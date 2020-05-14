Великое перевооружение

Министерство обороны России в течение нескольких дней проводило мощный обстрел российских изданий и агентств пресс-релизами. В каждом из них рассказывалось о планах поставок в Сухопутные войска в 2020 году того или иного вида военной техники — танков, самоходок, бронетранспортеров. Сообщался объем, весьма солидный, назывались достоинства той или иной техники.

В результате получилось очень солидно: множество сообщений, разнообразная техника, трехзначные числа.

Однако, когда собрали разрозненные публикации вместе и подытожили планов громадье, то получился интересный эффект. Картина довольно грустная.

Она такова:

1) более 120 модернизированных танков Т-72Б3М;

2) более 120 боевых машин пехоты БМП-3;

3) более 60 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок»;

4) более 460 современных бронетранспортеров БТР-82А и модернизированных БТР-82АМ;

5) более 30 бронеавтомобилей повышенной защищенности «Тайфун 4×4»;

6) более 15 бронеавтомобилей «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ»;

7) более 35 самоходных гаубиц 2С19М2М2 «Мста-СМ»;

8) более 30 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»;

9) 29 буксирно-моторных катеров БМК-МО, БМК-МТ, БМК-15, предназначенных для моторизации понтонных парков.

Анализируя состав этих поступлений, возникает вероломная мысль: а так ли уж верны предоставляемые Министерством обороны данные о проценте новой техники, эксплуатирующейся в армии? Нас уверяют, что 68%. Однако чего-то по-настоящему нового в списке нет. В основном это модификации советской техники (не первые, а вторые, третьи), принятые на вооружение в 80-е годы. Можно ли их считать новым оружием? Это во-первых.

А во-вторых, столь ли велико вливание этой условно новой техники, чтобы существенно повлиять на процентное соотношение «новое/старое»?

В бронетанковых войсках эксплуатируются порядка 3,5 тыс. танков трех типов Т-80, Т-72 и Т-90. Даже если предположить, что противокумулятивные решетки, более мощный двигатель, модернизированная пушка и обновленная СУО делают Т-72Б3М на две головы выше предыдущих модификаций (что, разумеется, не так), то 120 машин не сделают погоды. То есть существенного обновления это не дает.

Потому что есть значительно более новый танк Т-14 «Армата», принадлежащий к новому поколению. Всего пять лет назад директор Уралвагонзавода заявлял, что получен заказ на изготовление до конца 2020 года 2300 этих танков. Это был бы, действительно, мощный рывок. Однако два года назад от него отказались, заявив, что он слишком дорогой. Что, мол, с обороной страны вполне справляются прекрасные танки Т-72 и Т-90.

Однако и прекрасного Т-90 в минобороновском списке нет. Совсем недавно была готова, действительно, прекрасная модификация Т-90М «Прорыв». Этот танк реально усилил бы бронетанковые войска. И можно было бы говорить о росте процента современной техники. В апреле Западный военный округ получил батальонный комплект «Прорывов». Получается, что это и всё, больше не будет?

Если последние модификации Т-72 и Т-90 способны на равных конкурировать с натовской бронетехникой (которая тоже не столь молода), то в части самоходных артиллерийских установок (САУ) Россия скоро может стать аутсайдером. Потому что САУ 2С19М2 «Мста-СМ» калибра 152 мм непросто признать новой, хоть последняя ее модернизация и завершилась сравнительно недавно — в 2012 году.

Конструкторы, конечно, стремились максимально выжать из советской самоходки, оснастив ее современной электроникой. Но основной прорыв был совершен лишь по части скорострельности, которую довели до 10 выстрелов в минуту. Однако из-за отсутствия транспортно-заряжающей машины САУ, у которой боекомплект состоит из 50 выстрелов, каждый из которого весит от 42 кг до 49,5 кг, действия самоходки существенно замедляются.

При сравнении характеристик с немецкой PzH 2000 и китайской PLZ-05 САУ калибра 155 мм «Мста-СМ» уже не кажется современным орудием.

Длина ствола, калибры: 47 — 52 — 52

Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами, км: 24,7 — 30 — 39

Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами, км: 29 — 40 — 53

Скорострельность, выстр./мин: 10 — 10 — 8

Экипаж: 5 — 5 — 4

И это при том, что «СП» уже года четыре приводит заявления чиновников из оборонного ведомства и ОПК, что совсем скоро, буквально через год, начнется серийное производство САУ «Коалиция-СВ». И вот эта самоходка настолько современна, что с ней не в состоянии тягаться ни одна самоходка мира.

Ее скорострельность достигает 16 выстрелов в минуту. Боекомплект — 70 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами — 40 км, активно-реактивными — 80 км. Экипаж — 3 человека. Реализован режим попадания двух и более снарядов «в одну воронку». Управление орудием полностью автоматическое.

Впервые «Коалицию-СВ» показали на Параде Победы на Красной площади 9 мая 2015 года. И где же она?

Надо сказать, что в России образовался класс виртуальной военной техники. Все прекрасно знают, что входящее в него оружие совершенно, оно обладает уникальной эффективностью. Собственно, его даже можно раз в году увидеть — на 9 мая. Все также знают, что оно практически готово. И совсем скоро, максимум через год, оно начнет поступать в армию. Однако проходит год, другой, третий… И до серийного производства остается все тот же самый год.

Применительно в вооружению Сухопутных войск к виртуальной технике относится и самоходный зенитный артиллерийский комплекс «Деривиация-ПВО», базирующийся на гусеничном шасси БМП-3. При помощи оптико-локационной системы даже малоразмерные цели типа беспилотников обнаруживаются на расстоянии в 10 км. Такая же и дальность стрельбы у автоматической пушки калибра 57 мм, расположенной в необитаемой башне. Высота поражения — до 5 км. Скорострельность — 120 выстрелов в минуту. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм.

Использование нестандартного калибра 57 мм, о котором забыли вскоре после окончания Второй мировой войны, позволило существенно увеличить дальность стрельбы и огневую мощь снаряда. Что позволило «Деривиации-ПВО» стать идеальным средством уничтожения беспилотников.

Виртуальна и боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которую нахваливают уже довольно долго. «Терминатор» предназначен для действия в порядках наступающих танков для уничтожения противников, угрожающих танкам переносными противотанковыми комплексами, гранатометами и иным образом. Вооружен сдвоенной нарезной пушкой калибра 30 мм, пулеметом калибра 7,62 мм, четырьмя управляемыми ракетами и автоматическим гранатометом.

БМПТ был готов еще 10 лет назад. Но Министерство обороны отказалось от прежде заказанной партии из 10 машин, и их купил Казахстан. А Главное автобронетанковое управление МО на несколько лет задумалось о том, как же можно встроить принципиально новую машину в структуру бронетанковых войск. В 2018 году «Терминатор» наказали на Параде Победы. И вскоре приняли на вооружение. Однако ни в войсках он не обнаруживается, и в планах закупок его нет. В то же время машина очень полезная, способная существенно повысить живучесть танков.

В ноябре прошлого года было обещано, что в этом году тяжелая огнеметная система ТОС-2, поучаствовав в параде, начнет сразу же поступать в Сухопутные войска. Получается, если парад отменили, то отменили и поставки ТОС-2? Их нет в планах на этот год.

А куда, интересно, делись боевые машины на колесной платформе «Бумеранг», которые прокатили по Красной площади в 2015 году? В армии их нет. «Рособоронэкспорт» заявляет, что у «Бумеранга» прекрасный экспортный потенциал, примерно на миллиард долларов.

Получается , что Сухопутные войска должны быть довольны тем, что для них модернизируют разработанную в СССР и принятую на вооружение технику ещё 80-х гг прошлого столетия .

Источник: https://svpressa.ru/war21/article/264717