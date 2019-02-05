“Ядерное ” перевооружение России … ?

В России завершился первый этап бросковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» (РС-28). На волнах мирной пропаганды президент РФ уже пригрозил «странам с агрессивной риторикой» новым «чудо-оружием».

Резкий крен российской пропаганды в сторону милитаризма давно перестал удивлять и остается лишь источником некоторого опасения: что они еще придумают? У профессиональных актеров и «великодержавных» шовинистов на окладе (с виллами в Швейцарии и Италии) градус восторга повышается:

«…Состоялись успешные испытания новой межконтинентальной ракеты «Сармат», а вскоре начнется серийное производство новейшего ракетного комплекса «Авангард». Президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил, что новинки отечественного военно-промышленного комплекса «кратно увеличивают потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивают безопасность России на ближайшие десятилетия».

По словам главы государства, новейшее оружие укрепит баланс сил и поспособствует установлению стабильности в мире. «Надеюсь, наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — подчеркнул Путин. Президент отметил, что новое российское вооружение не имеет аналогов в мире".

Понятно, чем еще обнадежить россиян? Не радовать же людей выросшими пенсиями или растущим уровнем жизни. Более конкретно о прошедших бросковых испытания чудо-ракеты РС-28 «Сармат» рассказал изданию «Красная Звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев:

«В рамках государственной программы вооружения российской кооперацией промышленности проводятся работы по созданию нового ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой. Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, на вооружении которой сейчас находится его предшественник — ракетный комплекс «Воевода».

К настоящему времени успешно завершены бросковые испытания ракеты, в рамках которых отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждена правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, проверена работоспособность двигательной установки.

Активно продолжается создание инфраструктуры для проведения лётных испытаний на космодроме «Плесецк». В ближайшей перспективе начнутся лётные испытания комплекса, успешное проведение которых позволит приступить к серийному производству его составных частей".

Что здесь полезного для стороннего наблюдателя? Во-первых, российская пропаганда поддерживает гевалт вокруг «мега-ракеты» «Сармат» более 6 лет. Разработка этой ракеты идет (по официальным данным) с 2009 года. В 2014—2015 годах заявлялось, что бросковые испытания РС-28 должны были состояться еще в 2015 году, а сама ракета должна была принята на вооружение в 2018 году. Сейчас мы видим, что за три последующих года эти сроки «уехали» аккурат на три-четыре года «вправо». И главком РВСН нисколько не смущается таким срывом графика: мол, все идет по плану. Это выглядит довольно странно.

Во-вторых, самое интересное только начинается. Бросковые испытания РС-28 оказались успешными только со второй-третьей попытки и шли целый год. Между тем, эти испытания означают лишь выброс полноразмерного макета «изделия» из шахты (ракета будет шахтного базирования). А вот для более сложных и затратных летно-конструкторских испытаний, как сообщил Сергей Каракаев, до сих пор на Плесецке нет даже инфраструктуры! Ее предстоит только создать. Встает вопрос, а что носители фуражек делали все предыдущие годы, пока российская пропаганда кричала о новой «чудо-ракете»? Пока же выходит, что они не знают, когда начнутся летно-конструкторские испытания будущей ракеты РС-28. Во всяком случае, выражение «ближайшая перспектива» носит более чем размытый характер.

Это немного озадачивает, потому что в интервью господин Каракаев пообещал начать перевооружение на новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) уже в 2021 году. То есть, за 2019−2020 годы в Плесецке должна быть оборудована стартовая площадка, совершено несколько (как минимум, 5−10) успешных запусков «изделия» и начато серийное производство ракет на Красноярском машиностроительном заводе! Если кто не понял: на относительно простые бросковые испытания ушло более трех лет (или год, если говорить о последней попытке), а вот более серьезную и ответственную работу российские «вармонгеры» обещают провести в два года! Верится в это с большим трудом.

Напомним, что в 70-е годы прошлого века брежневский СССР, набухавший от нефтедолларов и европейской технической помощи, потратил на межконтитентальные баллистические ракеты Р-36М почти 8 лет от бросковых испытаний до принятия на вооружение. Предшественнику «Сармата», ракете Р-36М2 («Воевода», он же «Сатана»), созданной на базе уже имеющихся заделов по семейству Р-36, потребовалось 5 лет от начала разработки и принятия на вооружение — это заняло 1983−1988 годы. А как обстоит дело с этим в постсоветской РФ?

Краса и гордость страны — стратегическая баллистическая ракета морского базирования Р-30 «Булава» разрабатывалась с 1997 года. Официальное принятие «изделия» на вооружение армии состоялось только… в июне 2018 года (задним числом эту дату перенесли на 2011 год). Но все эти годы, по сути, шли летно-конструкторские испытания, которые в целом заняли… 14 лет (с 2004 года). Из 32 испытательных запусков полностью успешными оказались 22 (при этом не обошлось без аварий и катастроф на Воткинском машиностроительном заводе, который производит эту ракету). Возьмем другой пример — ракета-носитель «Ангара» (точнее, семейство «Ангара»). Пусть лопоухие обыватели не удивляются, это тоже «военное изделие». Точнее, скажем прямо: все разработки и использование ракетной техники в РФ являются в первую очередь сферой компетенции военного ведомства (предприятия Роскосмоса по большей части обслуживают именно прямые военные заказы).

Разработка ракет семейства «Ангара» в РФ стартовала в 1995 году, а летно-конструкторские испытания были намечены на 2005 год. Сейчас на дворе 2018 год, и летные испытания этих ракет… находятся в самой начальной стадии. Например, состоялся лишь один запуск тяжелой ракеты «Ангара-5» в декабре 2014 года (второй вроде бы как планировался на 2019 год, но эта дата постоянно переносится). А летно-конструкторские испытания «изделия» из 6 запусков будут идти вообще до 2023 года! Тоже самое касается и «легкой» версии ракеты-носителя — «Ангара 1.2 ПП». Летом 2014 года состоялся первый испытательный пуск «изделия» и с тех пор сроки его второго запуска сдвигаются «вправо». В этом свете казенный оптимизм выглядит неуместным.

Почему мы уделяем повышенное внимание разработке и принятию на вооружение именно РС-28? Например, потому, что это изделие (это одна из причин, если кто не понял) должно заменить старые советские МБР с разделяющейся головной частью (РГЧ): Р-36М2 (Воевода) и РС-18 (Стилет, он же SS-19 или УР-100Н). Это то оружие, которого США могут опасаться более всего. Немаловажно также, что эти ракеты несут на себе почти треть всех имеющихся в РВСН РФ ядерных зарядов (и более трети из развернутых). По данным на начало 2018 года, на вооружении РВСН стояло 46 ракет «Воевода» (460 зарядов) и 30 ракет «Стилет» (30 зарядов) — всего 490 ядерных зарядов из 1726 имеющихся в наличии.

Но срок эксплуатации этих ракет уже подошел к концу, а возможности по его увеличению практически исчерпаны. В 2018—2019 годах будет начато их постепенное снятие с боевого дежурства и затем проведена их утилизация. Об этом весной 2018 года заявил тогдашний заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов (с июня 2018 года — вице-премьер правительства РФ, курирующий военно-промышленный комплекс). Хотя немногим ранее глава РВСН Сергей Каракаев не исключал продление их срока службы аж до 2024 года. Дурить российских обывателей можно до бесконечности, однако ядерные арсеналы РФ находятся в рамках договора СНВ-3 до конца 2021 года под международным (американским) контролем и поэтому тут рассказывать сказки не получится. Статистика, конечно, дается с определенным лагом, но все равно рано или поздно о снятии старых советских ракет с вооружения мировая общественность узнает.

Что это означает? Во-первых, резкий дисбаланс между Северной Евразией и Северной Америкой в сфере стратегических вооружений. РФ вынуждена будет сократить почти на треть количество своих развернутых ядерных зарядов (для них не будет уже носителей). Проще говоря, эпоха ядерного паритета уйдет в прошлое. Во-вторых, РФ лишится самого грозного своего оружия, единственного аргумента, который ей изображать «стратегического партнера» для США. В-третьих, сроки принятия на вооружение и развертывания производства «замены» старым советским ракетам очевидным образом теряются в дымке неопределенного будущего. Не исключено, что их вообще не будет.

Даже если следовать информации от господина Каракаева, несколько лет, как минимум, РФ будет жить с внушительной «дырой» в стратегических ядерных силах. А если не удастся к 2021 году построить и оборудовать площадку под испытания «Сармата» и провести в срок минимум 5−10 успешных запусков? Я умышленно беру минимальное число запусков. В СССР, например, для принятия новой стратегической баллистической ракеты на вооружение рекомендовалось проводить от 15 до 20 пробных запусков с долей успешных от 90%. В РФ «летные испытания» злополучной «Булавы», как мы знаем, растянулись почти на 15 лет и составили 32 запуска!

Наконец, вопрос вызывают и производственные возможности Красноярского машзавода (КМЗ). Предприятие хотя и было переоборудовано в 2013—2016 годах немецким, чешским и австрийским станочным парком, все равно не в состоянии «клепать ракеты как сосиски». По имеющейся информации, максимальная производственная «мощность» КМЗ составляет от 2 до 4 таких ракет в год. В принципе, это не сильно отличается от показателей Воткинского машзавода (тоже модернизированного с помощью европейских стран НАТО), который выпускает ракету «Булава» — 4−6 ракет в год (этот завод еще загружен заказами на производство ракет РС-24 «Ярс», которые он выпускает в среднем от 8−10 до 12−14 единиц в год). То есть, чтобы восполнить «потерю» 76 ракет «Воевода» и «Стилет», Красноярскому машзаводу потребуется около 10−12 лет работы! Если предприятие, конечно, не нарастит резко свои мощности.

Остальные носители ядерных зарядов у российских РВСН серьезной угрозы для США с учетом возможностей их противоракетной обороны сами по себе не несут. Это касается моноблочных комплексов «Тополь» различных модификаций (114 зарядов) и их модернизированной версии РС-24 «Ярс» с 4 зарядами на 1 носителе (384 заряда на 96 ракетах, данные на 2017 год). Про ядерные силы подводного флота говорить, как о серьезной угрозе США тоже не приходится: все подлодки с таким вооружением тщательно отслеживаются и не исключено, что в случае конфликта они могут быть уничтожены в первую очередь.

На начало 2018 года у РФ в строю было 12 подлодок с ядерными ракетами (около 700 ядерных зарядов, плюс-минус), но две из них до 2020 года будут выведены из состава флота:

— К-44 «Рязань» (проект 667БДР «Кальмар»). Тихоокеанский флот (базирование на Вилючинск, Камчатский край);

— К-433 «Святой Георгий Победоносец» (проект 667БДР «Кальмар»). Тихоокеанский флот (базирование на Вилючинск, Камчатский край);

— ТК-208 «Дмитрий Донской» (последняя подлодка в строю из проекта 941 «Акула»). Северный флот (базирование на Западную Лицу, Мурманская область);

— К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах» (подводные лодки проекта 955 (09551), 955A (09552) «Борей»). Тихоокеанский флот (базирование на Вилючинск, Камчатский край);

— К-535 «Юрий Долгорукий» (проекта 955 (09551), 955A (09552) «Борей»). Северный флот (базирование на Гаджиево, Мурманская область);

— шесть лодок проекта 667БДРМ «Дельфин»: К-51 «Верхотурье», К-84 «Екатеринбург», К-114 «Тула», К-18 «Карелия», К-407 «Новомосковск» и К-117 «Брянск» (Северный флот, 31-я дивизия, Гаджиево).

Большая часть этих субмарин является советскими постройки еще 80-х годов прошлого века. Так, К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-44 «Рязань» были спущены на воду еще при Леониде Брежневе (в 1980 и в 1982 годах). К-433 будет в ближайшее время, по всей видимости, утилизирована, а вот «Рязань» может протянуть еще лет 5−10 (в 2012—2017 годах подлодка пробыла в т.н. «поддерживающем ремонте»). Самая крупная в мире подлодка, ТК-208 «Дмитрий Донской», служит с 1981 года и будет, по имеющейся информации, до 2020 года утилизирована. В последние 10−12 лет этот корабль был малофункционален как боевая единица, и использовался в основном как платформа для испытаний ракеты «Булава».

Все шесть лодок проекта 667БДРМ «Дельфин» были введены в строй в 1984—1990 годах. Первоначально срок их эксплуатации был рассчитан на 25 лет, но затем его увеличили до 35 лет. Это означает, что без новых увеличений сроков эксплуатации этих подводных крейсеров, в 2020—2025 годах будет происходить снятие их с вооружения флота с последущей утилизацией. Таким образом, в 2019—2020 годах из состава флота будут выведены две подлодки (К-433 и ТК-208). Их, а также лодки проекта «Дельфин» должны будут заменить 5 заложенных крейсеров проекта «Борей»: К-549 «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».

С ними уже наметились некоторые проблемы. В частности, если К-549 уже спущена на воду и проходит испытания (возможно, в 2019 году включат в состав флота), то с «Князем Олегом» сроки серьезно задерживаются. Так, год назад глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов жаловалсяна нехватку финансирования. В марте 2018 года стало известно, что Коломенский завод сорвалпочти на год поставку заказанного еще в 2015 году дизель-генератора для подлодки. Не хочется быть кассандрой, но экономика РФ и скромные возможности судостроения вряд ли позволят осуществить евразийским милитаристам достаточно амбициозную программу строительства аж 10 подлодок проекта «Борей» до 2028 года. Так что и на море в ближайшие несколько лет стратегические силы РФ могут утратить без замены на новые некоторые носители МБР с ядерными зарядами.

В любом случае, мы находимся сейчас на грани серьезных изменений в балансе ядерных сил между РФ и США, что неизбежно скажется на последующих событиях. Потеря РФ формального статуса «великой державы», который поддерживается до сих пор исключительно наличием старого советского запаса стратегических ядерных вооружений, неизбежно переведет ее в более низкий ранг «региональных» или даже локальных «государств» (близко к уровню современного Ирана, например). Это выглядит пока чрезмерно категорично, но шансов на изменение такого тренда практически нет.