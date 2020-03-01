Пентагон смоделировал «малую» ядерную войну с Россией

Пентагон в конце февраля смоделировал «малую» ядерную войну между американскими и российскими войсками. Другими словами, небольшая атомная война.

Симуляция, точнее, сам факт разглашения Пентагоном о симуляции, похоже, является частью плана по привлечению миллиардов долларов дополнительного финансирования для новых, маломощных ядерных боеголовок.

Некоторые теоретики считают, что оружие с низкой производительностью более полезно, чем оружие с высокой производительностью. Но важно отметить, что даже «малая» ядерная война убила бы десятки миллионов людей и коренным образом изменила бы жизнь на Земле.

Моделирование ядерной войны произошло во время визита министра обороны Марка Эспера в штаб-квартиру Стратегического командования США в Омахе, штат Небраска.

«Мы провели мини-учения, если хотите», — объяснил неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны на пресс-конференции в Пентагоне.

«Сценарий включал в себя такую ситуацию в Европе, когда вы ведете войну с Россией, и Россия решает использовать маломощное ограниченное ядерное оружие против объекта на территории НАТО, а затем вы проходите стадию разговора с министром обороны, а затем с президентом, чтобы решить, как реагировать», — сказал чиновник.

Но даже небольшая ядерная война убьет или покалечит почти 100 миллионов человек всего за несколько часов, заключила команда исследователей из Принстонского университета. Они смоделировали обмен «тактическим» ядерным оружием низкой мощности между Соединенными Штатами и Россией.

Команда проекта Принстона по науке и глобальной безопасности выпустили видео моделирования «маленькой» ядерной войны на котором попытались подсчитать количество смертей и разрушений.

Видео подчеркивает то, что эксперты уже много лет говорят. На самом деле нет такой вещи, как «маленькая» ядерная война. Любое применение атомного оружия в военное время было бы катастрофой, даже гибелью цивилизации.

Группа по науке и глобальной безопасности разработала симуляцию, чтобы изобразить «правдоподобный сценарий войны между Соединенными Штатами и Россией с использованием ядерных сил. По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта число погибших и раненых превысит 90 миллионов человек.»

Моделирование Принстона частично опирается на NUKEMAP, онлайн-симулятор атомного удара, который разработал историк Алекс Уэллерштейн. «Мы живем в мире, где вопросы ядерного оружия регулярно появляются на первых полосах наших газет, но большинство людей все еще имеют очень плохое представление о том, что на самом деле может сделать ядерное оружие», — пояснил Веллерштейн.

«Этот проект мотивирован необходимостью подчеркнуть потенциально катастрофические последствия нынешних планов США и России по ядерной войне», — заявили в Принстонской команде.

«Риск ядерной войны резко возрос за последние два года, когда Соединенные Штаты и Россия отказались от давних договоров о контроле над ядерными вооружениями, начали разрабатывать новые виды ядерного оружия и расширили условия, в которых они могут применять ядерное оружие.»

Дональд Трамп решил приобрести новые, малые ядерные ракеты — и одобрил доктрину, по которой ядерный удар можно нанести даже в тех случаях, когда угроза является неядерной.

Это плохая идея, объяснил Деверрик Холмс для Центра по контролю над вооружениями и нераспространению в Вашингтоне. «Принятие концепции ограниченной ядерной войны — это в высшей степени глупо, и мы обманываем себя, если думаем, что использование низкоэффективного ядерного оружия каким-то образом поможет остановить эскалацию до полного уничтожения.»

Военная игра в феврале 2020 года совпала с первым в истории развертыванием на борту подводной лодки ВМС США класса Ohio новой атомной боеголовки W76-2 Пентагона.

Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, сказал The Guardian, военные обычно не распространяются о военных играх. Мотивация, по-видимому, является финансовой.

«Помните, всего несколько недель назад у нас было официальное подтверждение того, что эта новая [W76-2] боеголовка низкой мощности была впервые развёрнута», — сказал Кристенсен. «И теперь мы переходим к новой бюджетной фазе, где они должны пойти в Конгресс и попытаться оправдать следующее новое ядерное оружие, которое имеет малую мощность, которая является крылатой ракетой морского запуска. Так что все это было разыграно, чтобы получить новое финансирование.»

Данный материал является переводом статьи The National Interest.

Источник: https://4esnok.by/mneniya/pentagon-maluju-yadernuju-vojnu-s-rossiej/?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr