Новости Украины и Новороссии 30 декабря 2017
- 15:20 Пишут дети: «Хочу куклу и чтобы кончилась война» (ФОТО, ВИДЕО).
- 14:00 «ВКонтакте — инструмент спецслужб»: Порошенко ответил лишь на одну петицию украинцев за 2017 г..
- 13:01 Глава Пентагона рассказал о военной роли США на Украине.
- 11:20 Похищенный в Киеве российский криптовалютчик откупился биткоинами на $1 миллион.
- 10:33 СМИ государства Украина: проблемы с математикой, проблемы с совестью.
- 05:00 Агония авиакосмической отрасли Украины.
- 02:00 Пентагон рассказал об американских военных на Украине.
- 00:22 Духовная шизoфрeния Михаила Антонoвича.
- Вчера 22:49 Крушение «Боинга» над Донбассом: появились новые факты (ВИДЕО).
Пишут дети: «Хочу куклу и чтобы кончилась война» (ФОТО, ВИДЕО)
«Бабушка, мне такую куклу не подарят. Откуда у Деда Мороза деньги…» — Лера, худенькая и темноглазая, смотрит на бабушку в надежде, что та скажет: для дедушки не важно, сколько стоит игрушка. Он ведь волшебник.
Но бабушке сказать нечего. Лера пришла в Дом культуры на елку в обычном свитере, нарядного платья у нее нет. А у бабушки нет средств на куклу и часто не хватает денег на еду.
Весь праздник смотрю на Леру, я читала ее письмо Деду Морозу:
«Я живу с бабушкой, дедушкой и братиком. У нас идет война. А мне бы очень хотелось куклу. Дедушка, с Новым годом тебя. Спасибо заранее».
Родители Леры погибли в 2014 году.
Дети на праздничном утреннике, город Комсомольск, ДНР
Пачка писем из Донецка, Снежного, Ждановки, Комсомольска лежит на столе в гостинице. Их тяжело читать. Почти во всех — слова о войне и мире. Не по возрасту взрослые слова: «хочу, чтобы я больше не пугалась всяких грохотов и спала спокойно», «чтобы стало легче дышать», «чтобы перестали гибнуть люди», «не бояться и играть на улицах», «чтобы папа поправился».
Даниил и Кирилл потеряли родителей и просят их вернуть:
«Мы с братиком живем у бабушки, и у нас война. Как ты к нам приедешь? Если по небу, то привези что-нибудь вкусненькое, мы будем рады любому твоему подарку. Мы с братиком веселые и любим играть. На подарки нужны деньги, а у бабушки пенсия маленькая. P. S. Нам бы папу с мамой. Спасибо».
© РИА Новости / Вера Костамо
Письма детей, живущих в зоне ведения боевых действий, Деду Морозу
Фронтовой Дед Мороз
Дети из обстреливаемых зон, дети переселенцев, тех, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, дети, чьи родители погибли, — более 170 человек в этом году получили подарки и помощь от фронтового Деда Мороза. Всего же за несколько лет таких детей набралось уже более 850 человек.
Роман Косарев, военный корреспондент телеканала Russia Today, начал работать в Донбассе в качестве журналиста. Но постепенно занялся гуманитарной помощью, вывозил раненых детей на лечение, поставлял медикаменты. Стал местным Дедом Морозом.
«Все началось с Доктора Лизы, с сюжетов о ней, с совместного вывоза детей. Ольга и Михаил, которые работали с Елизаветой Петровной, начали обращаться и ко мне. Было много детей, которые потеряли родителей, имеющих проблемы со здоровьем, из малоимущих семей. Кому-то нужны были лекарства, кому-то не в чем было идти в школу», — рассказывает Роман.
За несколько лет помощи мирному населению Донбасса Роман и его друзья потратили больше миллиона рублей. Журналист подчеркивает, что он — только посредник между теми, кто хочет помочь, и теми, кому нужна помощь.
«Очень тяжело работать здесь, видеть горе тех, кто потерял близких. А когда помогаешь, то боль от всего увиденного притупляется, — говорит Косарев. — Здесь у детей другой взгляд. И это действительно чувствуется. У них громадный опыт горя».
© РИА Новости / Вера Костамо
Военный корреспондент телеканала Russia Today Роман Косарев в поселке Спартак, ДНР
В прошлом году в Горловке во время праздника к Роману подбежал мальчик, обнял и закричал: «Дедушка, я знал, что ты приедешь!» Корреспондент признается, что теперь не может не приезжать.
Четырехлетняя Василиса пришла с мамой и братом. Они живут в Куйбышевском районе Донецка, пробовали уезжать, но вернулись домой. Сейчас девочка получила от Деда Мороза куклу, альбом и карандаши — то, о чем и просила.
«Стреляют там у нас, дети плачут, боятся. Ждем мира, больше ничего не нужно», — говорит мама девочки.
© РИА Новости / Вера Костамо
Девочка, получившая подарки, ДНР
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Иван привел внучку на праздник, он считает, что радость у ребенка должна быть, несмотря ни на что. «Я уже не помню, как жить по-другому: с утра встал, буржуйку в своем подвале затопил, пошел и помог соседям. В хате жить нельзя — страшно. Сейчас и днем стреляют — не стесняются. Человек, видимо, ко всему может привыкнуть. Вот и у нас на всех одна привычка — война».
Вера Костамо
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«ВКонтакте — инструмент спецслужб»: Порошенко ответил лишь на одну петицию украинцев за 2017 г.
В 2017 году на официальном сайте президента Украины зарегистрирован лишь один ответ на обращения граждан через электронные петиции. Он посвящен «вражеской» соцсети «ВКонтакте».
Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на информацию, доступную на официальном сайте Порошенко.
Речь идет об электронной петиции, которая набрала 25 359 подписей, и содержит просьбу отменить блокировку «ВКонтакте» на территории «незалежной».
«Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т. д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов.
Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподраздиелений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), чем неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?» — говорится в тексте петиции.
В ответ Порошенко сообщил украинцам, что российский холдинг «Mail.ru Group», в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью «Мэйл. РУ ГРУПП», «Вконтакте», «Мэйл.ру Украина», «В Контакте», а также группа компаний «Яндекс» и некоторые другие интернет-компании «широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».
«В частности, указанные компании способствуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом — персональных данных и личной переписки граждан Украины.
Даже соглашения о пользовании указанными сервисами содержат положения о согласии пользователей на автоматическую передачу в компании (фактически — в страну-агрессора и ее спецслужб) любой информации о них, ее обобщение, обработку и передачу третьим лицам.
Таким образом, украинские пользователи российских сетей попадают под контроль спецслужб РФ, сначала создают необходимые условия для привлечения, а затем используют наших граждан в собственных противоправных целях», — отмечается в ответе президента.
Кроме того, глава Украинского Государства утверждает, что российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп вроде печально суицидальных сообществ типа «Синий кит», а «соцсеть „ВКонтакте“ остается едва ли не главным вместилищем „пиратского“ контента в мире».
«Исходя из приоритетов национальных интересов Украины, учитывая реальные угрозы национальной безопасности Украины и стабильности в обществе, посягательство на государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность, территориальные претензии со стороны РФ и вмешательства во внутренние дела Украины… поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса „Вконтакте“ считаю невозможным», — резюмировал Порошенко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глава Пентагона рассказал о военной роли США на Украине
Военная роль, которую США хочет играть на Украине, не будет меняться в ближайшее время.
Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Маттис, отвечая на вопросы журналистов 29 декабря.
«Я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины к стандартам НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины», — пояснил задачи Вашингтона Маттис.
Он также предсказал, какую роль в конфликте на Украине сыграет летальное оружие, которое Штаты, наконец, решились поставлять Киеву.
«Пока никто не захочет вторгнуться на Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие», — заявил глава Пентагона.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Похищенный в Киеве российский криптовалютчик откупился биткоинами на $1 миллион
Согласно сообщениям Financial Times, генеральный директор зарегистрированной в Великобритании криптовалютной биржи Exmo Finance Павел Лернер был освобожден похитителями после выплаты 1 млн долларов в биткоинах.
Об этом сообщает Financal Times, со ссылкой на слова бывшего советника главы МВД Антона Геращенко.
Он также сказал, что Лернера удерживали полтора дня, отпустив “в состоянии шока… Ему очень повезло остаться в живых”.
Поскольку транзакции в блокчейн сетях децентрализованы и анонимны, криптовалюта предоставляет привлекательный вариант для преступников, которые хотят вести бизнес за пределами бдительного взгляда государственных чиновников и силовиков.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
СМИ государства Украина: проблемы с математикой, проблемы с совестью
Чем отличается честный игрок от шулера? Шулер играет нечестно, он мухлюет и вводит в заблуждение. Точно также СМИ, которое информирует, отличается от того, которое передергивает и подгоняет информацию, с целью создания нужного информационного эффекта у зрителя. Вот такие информационные шулера в изобилии водятся в инфопространстве государства Украина.
За примерами далеко ходить не будем.
На днях меня пригласили в эфир программы «60 минут» к Евгению Попову и Ольге Скабеевой. Это был день, когда должен был состояться и, слава Богу, состоялся, обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком.
Обсуждали именно это, да и всю ситуацию вокруг украинской гражданской войны.
Чтобы увидеть руки информационного шулера, двинемся пошагово.
1. Ролик, который выложило у себя СМИ государства Украина. Вот этот фрагмент программы.
2. Информационные шулеры обрезали ролик там, где им показалось выгодно его обрезать. А не там, где реально закончилась полемика.
Вот полная сцена.
(Для желающих посмотреть все и все проверить: весь эфир программы «60 минут». Моя реплика с 22.40)
3. Теперь шаг третий. Как описала произошедшую дискуссию СМИ государства Украина.
Источник: apostrophe.ua
В эфире росТВ сделали смешное заявление об объединении Украины и России
Российский писатель, лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков заявил, что Россию и Украину необходимо объединить.
Об этом он сказал в среду, 27 декабря, в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Так, активно используя штампы кремлевской пропаганды, Стариков попытался убедить присутствующих в том, в Украине идет гражданская война, остановить которую очень сложно.
«Гражданская война в Украине идет, потому что был совершен государственный переворот. И эта причина не устраняется. Донбасс не готов отказаться от того, чтобы быть русским и получить право спокойно говорить на русском языке. А в Киеве никто не собирается арестовывать и выяснять, как же действительно стреляли снайперы, кто организовал этот государственный переворот. А значит, война будет в какой-то форме продолжаться», — сказал он.
Кроме того, писатель выразил убеждение, что установить мир в Украине поможет новый руководитель, а возглавить государство должен «новый Богдан Хмельницкий». Когда ведущая с ухмылкой попросила его назвать хоть какую-то фамилию, тот выкрикнул: «Захарченко!».
«Захарченко (главарь „ДНР“ Александр Захарченко, — ред.) — очень хороший кандидат. Он авторитетен в народе и достаточно жесткий», – сказал политик, чем вызвал смех в студии.
Стариков также повторил миф российской пропаганды о «двух братских народах», призвав создать «объединенное независимое сильное государство».
«Украина погружается в хаос! И до тех пор, пока один народ, – не два славянских народа, а один! — будет поделен на два государства, внешние силы будут все время стремиться столкнуть Украину и Россию в войне. Поэтому единственный путь прекращения этого братоубийственного конфликта раз и навсегда – это объединение России и Украины. Нам нужен Богдан Хмельницкий в Киеве!» – заявил политик.
Вроде не наврали. Но это только так кажется.
Заголовок у них посмотрите. Он такой: «В эфире росТВ сделали смешное заявление об объединении Украины и России…».
Смешное. Да, уж, простите, наблюдая, что происходит на Донбассе, не до смеху будет.
Читаем дальше:
«Стариков также повторил миф российской пропаганды о «двух братских народах», призвав создать "объединенное независимое сильное государство».
Теперь запомните, что пишет «независимое» СМИ из государства Украина: «повторил миф российской пропаганды о «двух братских народах».
И тут – шаг четвертый, подключается другое «средство массовой манипуляции» под желто-голубым флагом.
Источник: vesti-ua.net
«Один народ!» В эфире росТВ потребовали объединить Украину и Россию
Российский писатель, лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков призвал объединить Россию и Украину, а руководителем последней назначить главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко.
Маразматическое заявление прозвучало 27 декабря в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Активно используя штампы кремлевской пропаганды, политик попытался убедить присутствующих в том, в Украине идет гражданская война, остановить которую очень сложно.
«Гражданская война в Украине идет, потому что был совершен государственный переворот. И эта причина не устраняется. Донбасс не готов отказаться от того, чтобы быть русским и получить право спокойно говорить на русском языке. А в Киеве никто не собирается арестовывать и выяснять, как же действительно стреляли снайперы, кто организовал этот государственный переворот. А значит, война будет в какой-то форме продолжаться», — сказал Стариков.
Писатель выразил убеждение, что установить мир в Украине поможет новый руководитель. А возглавить государство, по мнению Старикова, должен «новый Богдан Хмельницкий».
Когда ведущая с ухмылкой попросила его назвать хоть какую-то фамилию, тот выкрикнул: «Захарченко!».
«Захарченко — очень хороший кандидат. Он авторитетен в народе и достаточно жесткий», — сказал политик, чем вызвал смех в студии.
Он также повторил миф российской пропаганды о «двух братских народах», призвав создать «объединенное независимое сильное государство».
«Украина погружается в хаос! И до тех пор, пока один народ, — не два славянских народа, а один! — будет поделен на два государства, внешние силы будут все время стремиться столкнуть Украину и Россию в войне. Поэтому единственный путь прекращения этого братоубийственного конфликта раз и навсегда — это объединение России и Украины. Нам нужен Богдан Хмельницкий в Киеве!» — заявил Стариков.
Здесь «объективность» просто зашкаливает:
«Активно используя штампы кремлевской пропаганды, политик попытался убедить присутствующих в том, в Украине идет гражданская война, остановить которую очень сложно» — пишут журналисты о моем выступлении.
И продолжают:
«Он также повторил миф российской пропаганды о «двух братских народах», призвав создать «объединенное независимое сильное государство».
Опять видим утверждение, что «повторил миф российской пропаганды о "двух братских народах».
О двух народах! О двух! Специально, для украинских «независимых» журналистов – цифра два выглядит так «2».
А цифра один – вот так «1».
Почему показываем им , как пишутся цифры?
Потому, что тут же, на следующей строке «укрожурналисты» дают мою цитату.
«Украина погружается в хаос! И до тех пор, пока один народ, — не два славянских народа, а один! — будет поделен на два государства, внешние силы будут все время стремиться столкнуть Украину и Россию в войне. Поэтому единственный путь прекращения этого братоубийственного конфликта раз и навсегда — это объединение России и Украины. Нам нужен Богдан Хмельницкий в Киеве!» — заявил политик».
Что сказать, ребята явно не отличают цифру один от цифры два. Или не хотят отличать. Пишут, что сказал «один народ, – не два славянских народа, а один!» и тут же утверждают, что повторил «миф российской пропаганды о «двух братских народах».
Нельзя так топорно работать. Надо подтянуть математику.
А заодно историю и политику, и экономику.
А всем, кто читает «СМИ Украины» – просто поймите, что они всегда врут. И особо даже не напрягаются, чтобы эту ложь сделать похожей на правду.
До двух сосчитать не могут.
Двоечники.
А теперь серьезно.
Я абсолютно убежден, что только новое объединение Украины и России поможет нам вместе стать сильнее, решить все искусственно созданные нашими врагами противоречия и исключить саму возможность столкнуть две части народа в самоубийственной бойне.
P.S. Российские же СМИ всю дискуссию передали верно, слов не выдергивали, роликов не обрезали.
К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
Агония авиакосмической отрасли Украины
С момента «революции достоинства» и последовавшего за ней разрыва украинско-российского сотрудничества во многих отраслях, включая авиакосмическую, с завидной регулярностью в СМИ появляются сообщения о новых многообещающих соглашениях с «третьими странами», показывающие, что на «северной соседке» свет клином не сошелся, и сулящие одной из немногих оставшихся у Украины высокотехнологических отраслей светлое будущее.
Так, год с небольшим назад китайский портал CCTV сообщил, что «30 августа китайская компания China airspace и украинское госпредприятие „Антонов“ подписали договор о сотрудничестве. Согласно договору Китаю переходит право собственности на гигантский самолет-транспортер Ан-225, включая использование чертежей и спецификаций самолета.
Переговоры по привлечению китайских инвесторов велись еще в мае 2016 г. После подписания договора с украинской компанией Китай получил доступ к уникальным технологиям в области авиастроения. Планируется, что первый китайский Ан-225 будет выпущен в первой половине 2019-го. Самолет существует в единственном экземпляре».
Пресс-служба ГП «Антонов» поспешила уточнить, что «Сотрудничество с КНР по программе тяжелого транспортного Ан-225 „Мрія“ грузоподъемностью 250 тонн исключает передачу китайской стороне интеллектуальной собственности на супертранспортник». Еженедельник «2000» уже тогда высказал большие сомнения относительно реализуемости этого проекта и обратил внимание на то, что:
«Производственный цикл изготовления даже серийной машины такого класса — не менее двух лет, а тут речь о развертывании масштабного производства на голом месте, не говоря уже о том, что ГП „Антонов“ строило „Мрию“ (30 лет назад) в кооперации с десятками других предприятий СССР и технологиями производства поставлявшихся ими узлов и механизмов (тех же уникальных для такой машины шасси) наверняка не обладает. Все это нужно разрабатывать заново.
Выяснилось и то, что китайский оператор этого проекта — некая гонконгская компания Airspace Industry Corporation of China, название которой явно сделано с целью мимикрировать под Aviation Industry Corporation of China (китайского авиапромышленного монополиста AVIC).
Судя по всему, Китай через гонконгскую импортно-экспортную прокладку приобрел комплект конструкторской документации на Ан-225.
Видимо, для легализации этой сделки подписано не обязывающее и заведомо невыполнимое рамочное соглашение о строительстве производственной базы. Также было отмечено, что „чертежи и технологии попадут в Поднебесную в полном объеме и, как показывает богатый опыт, после этого все права на интеллектуальную собственность становятся бумажкой“».
И вот спустя год на сайте китайского информационного агентства Sohu появился материал, где весьма критически оценивается этот проект. Агентство уточняет, что в Китае всего два аэродрома, способных принимать «Мрию», что у выпущенного тридцать лет назад самолета устаревшие двигатели, создавался он конкретно под «Буран», у Китая таких планов пока нет, а вот к потребностям военной и гражданской транспортной авиации он приспособлен плохо, в частности, у него неудачная схема погрузки — без «задних ворот», а значит, в нем нет смысла, целесообразней создавать новые машины.
Но стоит ли предметно интересоваться условиями покупки того или иного товара, вести на сей счет переговоры и заключать рамочные соглашения, если ты сам толком не разобрался, нужен ли он тебе вообще? По крайней мере на китайцев это совершенно не похоже.
Так что подозрения подтверждаются: под предлогом «предметного изучения» «партнеры» через фирму-прокладку, с которой спрос невелик, получили всю интересующую их информацию по уникальным технологиям, необходимым именно для создания новых моделей тяжелых транспортников, якобы чисто китайских, и теперь готовят почву («мнение экспертов») для выхода из проекта.
Ведь в самом деле, зачем тупо копировать созданную тридцать лет назад машину, целесообразней использовать её уникальные технологические решения в новых самолетах, создаваемых с применением последних достижений и конкретных потребностей потенциальных пользователей, прежде всего — ВВС КНР.
Кстати, такой способ промышленного и коммерческого шпионажа далеко не нов.
Самое же главное, что эта неудача отнюдь не выглядит отдельным неприятным эпизодом, которые в любом бизнесе неизбежны. Крайне сомнительными выглядят практически все проекты, о которых с большой помпой сообщалось в последнее время.
Более-менее реальным выглядит соглашение с Саудовской Аравией по проектированию самолета Ан-132 (глубокая модернизация Ан-32), согласно которому разработанная ГП «Антонов» машина будет производиться в ближневосточном государстве с передачей всех технологий и прав интеллектуальной собственности.
Но и тут речь идет не о перспективной долгосрочной совместной деятельности по формуле «бензин (финансовые ресурсы) ваш — идеи (технические) наши», а о фактически разовой сделке по продаже бизнеса — уходу «Антонова» с одного из немногих сегментов авиационного рынка, на котором у него оставались неплохие позиции и перспективы (при умелом их использовании).
Прочие же «прорывы» и вовсе выглядят крайне сомнительными прожектами. Это относится к озвученным планам американской компании Maritime Launch Services построить космодром в Канаде, где планируется запускать до восьми ракет-носителей «Циклон-4 М» в год.
Проект выглядит тем более кстати, что позволяет использовать наработки, оказавшиеся невостребованными после выхода Бразилии из совместного с Украиной проекта о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя «Циклон-4» в пусковом центре «Алкантара». А ведь проект казался многообещающим: Бразилия «приобщалась» к космическим технологиям, а Украина получала стартовую площадку непосредственно на экваторе.
Дело в том, что с точки зрения баллистики именно на экваторе находятся самые выгодные места для стартовых площадок, особенно для выхода спутников на геостационарную орбиту, а именно на этот сегмент приходится львиная доля коммерческих запусков. Поэтому и стараются все размещать космодромы как можно ближе к экватору.
И тем не менее, хотя договор был заключен в 2003 г., сроки его реализации неоднократно переносились, пока в апреле 2015-го Бразилия окончательно не решила от него отказаться.
Заместитель директора Бразильского космического агентства Норонья де Соуза констатировал, что бизнес-план, базировавшийся на получении прибыли исключительно из коммерческих запусков космических аппаратов, был иллюзорным. В результате Украина понесла убытки в размере около 800 млн. долларов.
Какие же основания полагать, что смена партнера и перенос места старта намного севернее, в Канаду, сделает проект экономически оправданным? Ведь масса полезной нагрузки, выводимой на геостационарную орбиту, сократится при тех же издержках раза в полтора-два, а она у «Циклона» и так невелика.
Из приведенной в Википедии таблицы видно, что в среднем за год производится не более 8–10 запусков таких ракет (а всего, скажем, в 2016 г., было произведено 83 космических старта) и планы захватить едва ли не весь этот сегмент космического рынка («до 8 запусков в год») выглядят откровенной утопией. Собственно, это поняло и бразильское правительство, решившее отказаться от проекта с «Циклоном», хотя условия его реализации в Бразилии куда благоприятнее, чем в Канаде.
Тут же взялась реализовать проект никому не ведомая кампания Maritime Launch Services, причем проект находится в зачаточной стадии: только ищутся источники финансирования, а главное — не определено точное место размещения стартовой площадки.
Следовательно, нет и разрешения властей. А с ним могут быть проблемы: помимо всего, «Циклон» использует крайне токсичное топливо — гептил и азотный тетроксид (амил) в качестве окислителя. Использование аналогичной смеси на «Протоне» является источником постоянных трений между Россией и Казахстаном и одной из причин, по которым от «Протона» в скорой перспективе решено отказаться.
В Канаде же с экологией строго, особенно с учетом того, что отработанные ступени (с остатками топлива) будут падать в море, которое возле Новой Шотландии является районом интенсивного рыболовства.
В общем, ситуация напоминает анекдот начала 90-х о переговорах двух бизнесменов: Купишь вагон сахара по 800 купонов? — Куплю! И разошлись, один искать, кто продаст сахар по 600 (чтобы иметь навар со сделки), другой — покупателя, который согласиться взять по 1000.
Еще более загадочна кампания Oriole Capital Group, первая информация о которой в Интернете появилась за пару суток до того, как стало известно, что она планирует инвестировать 150 млн. долларов в производство самолетов АН-74 на Харьковском авиазаводе, о чем опять-таки с большой помпой было сообщено месяц назад.
И честно говоря, возникает впечатление, что все эти фирмы-пустышки с громкими названиями и зарубежной регистрацией, наследники «лыжного инструктора», и нужны только для того, чтобы имитировать в пиар-целях благостные перспективы украинских высокотехнологичных отраслей, что не исключает и «бубнового» интереса определенных лиц: технология «самовзрывающихся» фирм-партнеров описана еще в «Золотом Теленке», только вместо «всегда сидевшего» зицпредседателя Фунта — недосягаемые для украинского правосудия некие господа Хоссейн Мусави и Паша Салех (президент и вице-президент Oriole Capital Group).
Ведь не постеснялся же премьер Гройсман в августе сообщить на своей странице в Фейсбуке: «Хорошая новость! Украинский АН-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан! За самолет заказчик уже выплатил 15 млн. долларов. Планируем и дальше работать над новыми рынками, развивать экспортный потенциал. Радуюсь, что на наших машинах будут летать во всем мире!»
Однако, как сообщило агентство Sputnik Казахстан, «…в МВД Казахстана рассказали, что договор на поставку самолета был заключен в феврале 2014 года − в документе оговаривалось, что воздушное судно будет поставлено в ноябре 2015 года. Договор был заключен на сумму 30 миллионов долларов США. Национальная гвардия МВД Казахстана оплатила половину этой суммы.
На данный момент действует дополнительное соглашение к договору, согласно которому срок поставки определен — ноябрь 2017 года.
В настоящее время самолет на стадии готовности в 90%. Причиной задержки поставки является отсутствие у авиационного предприятия финансовых возможностей (т. е., несмотря на предоплату, денег у производителя на достройку нет, — прим.ред.)», — говорится в ответе министерства на запрос Sputnik Казахстан.
В пресс-службе отметили, что Нацгвардия РК в соответствии с республиканским законодательством приняла все меры по исполнению условий договора и достройке самолета.
По словам же директора ХАЗа Александра Кривоконя: «Мы доработали контракт и договорились, что производство самолета пойдет по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит „Укрспецэкспорт“.
Ожидается, что СНБО в Казахстане выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину».
Ведь очевидно, что контракт на поставку машины был заключен еще при «преступной власти» (в последние дни ее существования) и с тех пор сроки его выполнения сорваны дважды: заказчик не получил самолет в ноябре 2015 г. и, как следует из заявления директора Харьковского авиазавода, не получил и в ноябре 2017-го, лишь в сентябре 2018-го, если все пойдет по плану.
В разъяснении для казахстанского издания ничего не говорится о новом пересмотре контракта, о чем рассказывал директор ХАЗа, а наоборот, указывается, что по действующему соглашению срок поставки — ноябрь 2017 г. Т. е. новые условия, используя лексику директора ХАЗа, «ожидались», они окончательно с казахстанской стороной еще не были согласованы.
Очень трудно избавиться от впечатления, что готовность покупателей «идти навстречу» обусловлена не столько крайней потребностью именно в этой машине (к слову, Ан-74 производит и Омское объединение «Полет»), сколько желанием не дать пропасть своим уже заплаченным за самолет денежкам. На степень их доверия к украинским партнерам наглядно указывает то, что в качестве гаранта достройки они потребовали «Укрспецэкспорт».
Что же касается перспектив постройки еще четырех машин для Казахстана, о чем также говорил Кривоконь, если эту сделку удастся довести до логического завершения, то, боюсь, это не более чем попытка покупателей дополнительно стимулировать украинцев к выполнению заключенного контракта — дескать, сделаете, закажем еще.
К слову, первый украинский Ан-74 Казахстан получил в 2013 г. И судя по тому, что сразу последовал новый заказ, тогда особых нареканий у казахских партнеров не было.
В общем, по-честному сообщение на странице главы правительства должно было бы звучать так: «Самолет, который был заказан еще при прошлой власти и должен был быть поставлен два года назад, внесший предоплату покупатель ждет в ноябре нынешнего года. Но возможно, он будет изготовлен через год, если заказчик примет наши новые условия».
То, что речь идет об одной-единственной машине, находящейся в производстве на Харьковском авиазаводе все эти годы, говорит о реальном состоянии украинской авиакосмической промышленности куда больше, чем все периодические победные реляции о грядущих супер-контрактах.
Дмитрий Славский
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Пентагон рассказал об американских военных на Украине
Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу заверил, что роль и численность американских военнослужащих на Украине останутся неизменными.
«У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской) армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней», — сказал Мэттис журналистам.
Он также подчеркнул, что «нет абсолютно никаких планов по изменению численности».
По его словам, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить.
«Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь», — сказал он.
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Крушение «Боинга» над Донбассом: появились новые факты (ВИДЕО)
Новые факты в деле о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года ставят под сомнение выводы следствия в Нидерландах. Местные жители уверены, что самолет, на борту которого находились почти 300 человек, сбила ракета, запущенная с территории села Зарощенское. В тот момент его контролировали украинские военные. Эти показания подтверждают результаты экспертизы разработчика «Буков», корпорации «Алмаз-Антей». Голландские специалисты ее проигнорировали.
В тот день, когда в небе над Донбассом был сбит малайзийский «Боинг», Андрей Костин был в Шахтерске. Заехал на рынок по делам. В тот день он и еще десятки человек слышали грохот в небе (как показалось, со стороны Грабова) и видели какой-то белый шлейф.
«Я направился в село Грабово. Там я уже увидел самолет разбитый, горящий. Ну, и трупы людей», — рассказывает Андрей Костин.
Андрей тогда служил в ополчении, и с чьих позиций летела ракета, говорит уверенно. Любой житель города тогда знал, где начинаются посты ВСУ.
— ВСУ находились начиная от окраин Шахтерска, Обросимовска. И туда все границы полностью находились под ВСУ.
— И в какую сторону полетела ракета?
— В сторону Петропавловки, Грабово. В эту сторону.
Собственно, вот они, давно отбитые ополченцами позиции ВСУ на возвышенности сразу за городом. Брошенные огневые точки смотрят пустыми амбразурами на Шахтерск и окрестные села. Здесь до сих пор валяются бутыли из-под воды, сигаретные пачки, консервные банки. Все украинское. А еще два года назад на этих позициях валялись форма украинских военных и даже боеприпасы со складов ВСУ.
Этот пост, как и соседний, был организован так, чтобы контролировать Шахтерск и прикрывать село Зарощенское. Причем появились посты незадолго до трагедии рейса МН17 (это легко проверить по картам сервиса Google, там можно посмотреть состояние на определенную дату). Вот на этих картах постов еще нет, а вот тут — всего несколько дней прошло — они уже есть. И прикрывают они направление Шахтерск-Зарощенское, что вряд ли случайно.
«Боинг» компании «Малайзийские авиалинии» разбился 17 июля 2014 года над Донбассом. В западных СМИ сразу же, буквально в первые часы, стали появляться сообщения о том, что самолет сбили ополченцы, что ЗРК «Бук» был переброшен в ДНР аж из России. И такую версию выдвигали не только журналисты, об этом открыто, не стесняясь, говорили западные политики.
И три года спустя об этом говорят по-прежнему, хотя доказательств этого так и не появилось. Какие-то невнятные фото, записи якобы перехваченных переговоров якобы русских наемников (такое можно записать хоть дома, хоть в студии) вряд ли можно считать доказательствами.
А вот кадры из репортажей украинских каналов с подписью «Системы „Бук“ охраняют небо в зоне АТО» вполне недвусмысленно свидетельствуют, что зенитно-ракетные комплексы на Донбассе были. И даже ясно, у кого. А отчасти даже понятно, где они располагались.
— Сюда подъехать даже было невозможно, тупо не пропускали никуда. В этом районе стояли укропы. Вот это примерно ихнее расположение, было видно ихнюю машину, радары.
Село Зарощенское не раз специалисты называли местом возможно пуска ракеты по малайзийскому «Боингу». Например, концерн «Алмаз-Антей», производящий ЗРК «Бук», провел три эксперимента: смоделировали попадание ракеты в лайнер с учетом выявленных повреждений на корпусе «Боинга». По мнению специалистов, пуск ракеты, скорее всего, был произведен именно из района Зарощенского.
А не так давно бывший офицер ВСУ Юрий Батурин, начальник командного пункта зенитно-ракетных войск Украины, рассказал, что через несколько дней после трагедии в его часть пришла колонна тягачей 156-го зенитно-ракетного полка, они перебазировали технику в район села Зарощенское. В том числе и установку «Бук».
«Давайте, я вам поясню. Сбили „Боинг“, все ходят, обсуждают. Тут приезжают эти товарищи. Колонна эта — МАЗы такие с платформами. Я получаю распоряжение, что там остановится колонна. Ну, ради Бога. Получил, выполнил. Все легко и просто. Они приехали. Там контрактники вот такие вот (стучит по дереву). Ходишь с ними вечером, разговариваешь: Ребята, чего, как, кого возили? Где были, чего видели, что слышали? Да вот там „Бук“ перевезли. Куда перевезли? Туда перевезли», — рассказывает Юрий Батурин, в 2014 году начальник командного пункта воинской части № 1215 Вооруженных сил Украины.
Впрочем, все годы расследования катастрофы рейса МН17 голландские следователи, кажется, даже не рассматривали версию о пуске ракеты украинскими военными. Как раз наоборот. Скажем, в Грабово, которое контролировали ополченцы, голландские следователи приезжали, а на позиции ВСУ в Зарощенском — нет.
И вообще, создается ощущение, что международная комиссия старательно пытается подогнать любые факты — реальные, не совсем реальные и откровенно фабрикованные как бы улики — под один готовый, политически необходимый, ответ.
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