Неумолимо приближается Время Ответственности. Отвечать будут все и за всё

...изменения на май уже были запланированы в конце января- начале февраля-смена в силовом блоке ФСБ, МВД, возможно в СК России

03 мая 2020 г. на ТГ-канале ВЧК-ОГПУ прошла информация, что в ближайшее время май-июнь, могут быть проведены Президентом серьёзные изменения.

ВЧК-ОГПУ

03 мая 2020 г.

В ближайшее время может произойти знаковое изменение в стране.

ВЧК-ОГПУ пугает инсайдами олигархов страны, говоря о том, что Владимир Путин планирует изменения, которые их очень опечалят.

Разброс вариантов заставить грустить олигархов довольно большой - от прогрессивной шкалы НДФЛ, полноценной, а не показной, национализации элит, до очередной смены Правительства, с которым уже настроены связи. Олигархам нужна стабильность и любые изменения в Status Quo могут запустить цепную реакцию, так как олигархи начнут сопротивляться системе, что может, в итоге, пошатнуть всю конструкцию. А бороться за стабильность они будут, потому что, привыкшие постоянно получать ренту со всего и всех, олигархи, в большинстве своём, не умеют выживать в изменяющихся условиях. Но Президент, скорее всего, понимает это, так как у него были 4 месяца, чтобы увидеть - кто, как и на что реагирует.

Можем добавить, что изменения на май уже были запланированы в конце января- начале февраля -смена в силовом блоке ФСБ, МВД, возможно в СК России, вопрос по председателю Мосгорсуда, висел в воздухе.

Вместе с тем, произошла пандемия, обрушение цен на нефть, мы стали жить в другой реальности, когда правительством руководит Белоусов А.Р., имеющий другие взгляды и подходы в экономике, в отличии от модели, что продвигал с 2000-х Кудрин и другие.

Средства массовой информации выплеснули 03.05.2020 г. тему с «Пятым глазом», таким образом видимо будут вопросы к разведсообществу РФ, так как пока мы только в поисках плато, по пандемии.

Путиным неоднократно, в том числе в феврале 2009 г. была высказана просьба к экономическому блоку, другим странам - следующего содержания, а именно:

«Не поговорив о причинах, которые привели экономику к сегодняшнему состоянию, мы не сможем выработать правильных рецептов лечения этой болезни».

За столько лет, слова экономическим блоком не услышаны, что даёт основание полагать, что решения будут.

Русский Демиург