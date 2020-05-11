ВОЗ – частная лавочка корпоратократии, претендующая на лидерство в глобальном управлении

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) была основана в 1948 году как специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Её штаб-квартира находится в Женеве, и в настоящее время она насчитывает 194 государства-члена. С 2017 года её возглавляет бывший министр здравоохранения и иностранных дел Эфиопии д-р Тедрос Гебрейесус. [ Организовал приток в отрасль иностранных инвестиций, в частности, за счет взаимодействия с Фондом семьи Клинтон и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. – Прим. ss69100 ]

Что это за организация? Кто её основал? Как она до сих пор выполняла свою миссию? Кто её финансирует?

Пандемия коронавируса: что представляет собой ВОЗ? Руководство борьбой против нового вируса короны находится в руках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она объявляет количество инфицированных, умерших и выздоравливающих, предоставляет информацию о распространении болезни и координирует меры по её сдерживанию.

Пояснение к нашему комментарию ниже . Фонды Клинтон и Гейтсов, помимо прочего, занимаются разработкой вакцин с целью снижения рождаемости , а также организовывают массовые прививочные кампании в самых разных странах третьего мира, не исключая, видимо, и Россию. Учитывая, что ВОЗ входит в структуру ООН, понятно, отчего Путин так спешил принять поправку в Конституцию, освобождающую Россию от слепого следования любым международным обязательным рекомендациям.



Официальный мандат ВОЗ заключается в «достижении наивысшего достижимого уровня здоровья для всех народов». Она имеет право устанавливать международно признанные стандарты в области лечения болезней, обращения с экологическими токсинами и защиты от ядерных опасностей. Она также оказывает техническую помощь нуждающимся странам и поддерживает и координирует международные меры реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Два источника финансирования ВОЗ

В настоящее время бюджет ВОЗ составляет около 4,4 млрд. долл. США и имеет два основных источника поступлений: Во-первых, фиксированные взносы, выплачиваемые правительствами государств-членов, которые зависят от численности населения и уровня их национального продукта. Второй – это добровольные взносы государств-членов, фондов, компаний и частных лиц.

Фиксированные взносы используются для покрытия общих расходов и программных мероприятий. Добровольные взносы предоставляются донорами на конкретные мероприятия и носят целевой характер.

В первые три десятилетия своего существования ВОЗ финансировалась главным образом за счет фиксированных взносов государств-членов, причём крупнейшим донором были Соединенные Штаты. В условиях глобального дерегулирования и растущего влияния неолиберализма в середине 1970-х годов началась волна приватизации, которая не прекратилась в ВОЗ. В последующие десятилетия доля частных средств в её бюджете постоянно увеличивалась.

В 1993 году США добились замораживания обязательных взносов. В 2017 году президент США Трамп распорядился сократить почти половину американской доли. Сегодня менее 20 процентов бюджета ВОЗ поступает от правительств стран-членов организации. Более 80 процентов составляют добровольные и в основном целевые взносы от государственных или частных доноров, в основном фондов и фармацевтических компаний.

Важность частных экономических интересов

Чуть более 14 процентов общего бюджета в настоящее время поступает из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. На протяжении нескольких лет она является крупнейшим частным донором и с начала нового тысячелетия пожертвовала в ВОЗ 2,5 млрд. долл. Только в 2016 и 2017 годах ежегодная сумма составляла 629 миллионов долларов США – в основном на кампании по вакцинации.

Фонд Гейтса пожертвовал в общей сложности 1,6 млрд. долл. США в ВОЗ на помощь в борьбе с полиомиелитом. Эта борьба почти уничтожила страшную болезнь во всем мире. В то же время она принесла очень высокую прибыль различным фармацевтическим компаниям, представители которых входят в правление Фонда Гейтсов, и вызвала резкий рост цен на их акции. Это, в свою очередь, принесло пользу и Фонду Гейтса, который владеет пакетами акций фармацевтических компаний «GlaxoSmithKline», «Novartis», «Roche», «Sanofi», «Gilead», «Pfizer» и др.

Фонд Гейтса утверждает, что служит здоровью людей во всём мире. Он не видит противоречия в том, чтобы владеть пакетами акций нефтяных компаний или таких компаний, как «Coca–Cola», «Pepsi–Cola», «Nestlé» или алкогольных компаний «Anheuser–Busch» и «Pernod». ВОЗ отрицает, что у неё связаны руки из-за финансовой зависимости от Фонда Гейтса, когда речь идёт о принятии мер против вредной деятельности нефтяной промышленности или промышленности по производству сладких напитков и алкоголя.

Почти четыре года назад в ВОЗ произошли решительные структурные изменения в пользу частного сектора. До этого времени только некоммерческим организациям разрешалось участвовать в рабочих и целевых группах ВОЗ, где принимаются наиболее важные решения организации. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ВОЗ, принятым в мае 2016 г., коммерческим компаниям теперь также разрешается оказывать непосредственное влияние на стратегические решения в этих органах.

Птичий и свиной грипп

Вероятно, наиболее важной задачей ВОЗ является вмешательство в пандемии и координация глобальных усилий по их сдерживанию. Наиболее часто встречаются пандемии гриппа. К ним относится птичий грипп 2005 года и свиной грипп 2009/2010 годов.

Во время эпидемии птичьего гриппа директор ВОЗ немец Клаус Штер срочно предупредил о мировой волне инфекции «до семи миллионов смертей». В ответ правительства закупили лекарства от гриппа «Тамифлу» и «Релэнэпп» для миллионов людей.

В 1996 году швейцарский фармацевтический гигант «Roche» приобрел у американской биотехнологической компании «Gilead» лицензию на производство Тамифлю. Её бывшим председателем и основным акционером был бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. Компания «Roche» заработала более миллиарда швейцарских франков от продажи Тамифлю.

Птичий грипп не унёс заявленных 7 миллионов жизней, но в общей сложности 152 жизни по всему миру. Клаус Стоер, сыгравший решающую роль в стратегии ВОЗ, покинул ВОЗ после того, как пандемия утихла, и занял должность директора швейцарской фармацевтической компании «Novartis».

Во время эпидемии свиного гриппа в 2009 году ВОЗ вновь объявила о чрезвычайном положении. В то время Мари-Поль Кини из Франции возглавляла департамент вакцин ВОЗ. До 1988 года она работала в биотехнологической компании «Transgene SA», которая имеет стратегические партнерские отношения по производству вакцин с фармацевтической компанией «Roche», а до прихода в ВОЗ принимала активное участие в Европейской инициативе по вакцинам, спонсируемой многими фармацевтическими компаниями.

Предупреждения ВОЗ о последствиях свиного гриппа снова были настолько резкими, что многие правительства создали чрезвычайные запасы. Только Германия заказала лекарств от гриппа и вакцин на сумму 450 млн. евро в то время.

Однако, поскольку фактическая волна заражения была относительно лёгкой и всего 258 смертей на 226 000 больных в Германии, что меньше, чем обычная эпидемия сезонного гриппа, из-за отсутствия спроса пришлось уничтожить государственные запасы, оплаченные за счёт налоговых средств.

ВОЗ и Всемирный банк

В 2017 году Всемирный банк вместе с перестраховщиками – т.е. компаниями, которые страхуют страховые компании, – создал чрезвычайный фонд для борьбы с эпидемическими заболеваниями, который, по словам его тогдашнего президента, «спас бы миллионы людей».

В основе этого фонда лежат так называемые пандемические облигации, которые приобретаются крупными инвесторами, пенсионными фондами, управляющими активами и фондами и зарабатывают на них гарантированные государством проценты до 11 процентов. В случае вспышки пандемии инвесторы рискуют потерять либо часть своих денег, либо все деньги, которые они заплатили за облигации.

Официальная цель пандемических облигаций – помочь странам, нуждающимся в сборе средств в случае вспышки пандемии. Однако выплата денег производится в соответствии с критериями, установленными ВОЗ и оговоренными в контракте на несколько сотен страниц по каждому залогу.

Когда вирус Эбола бушевал в Конго в 2018 году, убив более двух тысяч человек, это была вторая самая серьезная вспышка заболевания за всю историю. Тем не менее, была выплачена лишь небольшая часть денег (61 миллион долларов США), так как мелкий шрифт облигаций содержал следующий пункт Заболевание должно пересечь границу в две соседние страны и в течение определенного периода времени удержать, по крайней мере, 20 жертв. Однако в Уганде, соседней с Конго стране, в то время было выявлено только 3 случая смерти – данные ВОЗ.

Кроме того, 61 млн. долл. США были выплачены лишь через три месяца после начала пандемии, поэтому они уже не могли помочь предотвратить распространение болезни на ранней стадии.

Исследование, опубликованное после пандемии Эбола, об эффективности пандемических облигаций, представило доказательства того, что на сегодняшний день на выплату процентов финансовым инвесторам было потрачено больше средств, чем в странах, пострадавших от вируса Эбола.

Хедж-фонды, ВОЗ и коронный вирус

Хедж-фонды – это финансовые компании, которым разрешено действовать, как банкам, но на них не распространяются ограничения. После их одобрения в рамках дерегулирования всё больше банков создают собственные хедж-фонды и таким образом осуществляют именно те сделки, которые ранее были им запрещены.

В результате, хедж-фонды становятся всё более мощными и в настоящее время доминируют на мировой финансовой арене. Благодаря их постоянной охоте за быстрой прибылью и огромным возможностям получения прибыли в области фармацевтики, самой прибыльной отрасли промышленности во всем мире, они также владеют акциями многочисленных фармацевтических компаний и через них могут влиять на ВОЗ.

После мирового финансового кризиса 2007/08 года центральные банки поддерживали мировую финансовую систему в течение 11 лет, вливая всё больше денег и снижая процентные ставки. Однако с 2019 года эта стратегия больше не работает. Как показывают серьёзные искажения на финансовых рынках за последние четыре недели, в настоящее время система окончательно рушится.

В ходе этого краха хедж-фонды понесли огромные убытки и в настоящее время пытаются компенсировать их двумя способами: во-первых, они делают ставку на падение цен, а во-вторых, в силу своей рыночной мощи, они требуют – и получают – всё большей помощи (т.е. денежные вливания) от правительств и центральных банков.

Ни одна из этих мер не способствует восстановлению системы, а, скорее, усугубляет её разрушение и, прежде всего, её последствия для работающего населения, которому угрожают массовая безработица и массовая нищета в невиданных ранее масштабах. Таким образом, паразитическое поведение хедж-фондов способно настроить массы против них и их пособников в политике и средствах массовой информации.

Можно ли в этих условиях предположить, что кто-то использует собственную власть, чтобы создать массовую истерию беспрецедентного масштаба, прикрываясь в собственных интересах такой организацией, как ВОЗ, которая в глазах общественности привержена делу охраны здоровья людей во всем мире. Всё это на самом деле проводится, чтобы отвлечь внимание от разграбления рушащейся системы и подготовиться к подавлению натиска масс с помощью чрезвычайных распоряжений полиции и военных?

Ken Jebsen



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